Brighton & Hove Albion, das in drei der vergangenen vier Spielzeiten bemerkenswerterweise unter den Top 8 landete, will am Sonntag, den 23. August, mit einem starken Start in die Premier-League-Saison 2026/27 loslegen, wenn im Amex zur Ankunft von Aston Villa der rote Teppich, oder besser gesagt der bordeauxrote, ausgerollt wird.

Fabian Hürzelers Mannschaft wird darauf aus sein, sich für die Niederlage gegen Villa aus der vergangenen Saison zu revanchieren. Die beiden Teams lieferten sich an der Südküste ein packendes 4:3, bei dem die Gäste zurückkamen, nachdem Brighton früh mit 2:0 in Führung gegangen war. Die Niederlage im Dezember beendete zudem Brightons lange Heimserie ohne Niederlage.

Steht im Amex das nächste Herzschlagfinale an? Ihr könnt auf den Rängen dabei sein, um es herauszufinden. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Brighton gegen Aston Villa zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Aston Villa statt?

Brighton gegen Aston Villa wird am Sonntag, den 23. August 2026, um 14:00 Uhr BST im American Express Community Stadium in Brighton angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen Tickethandel und der zu 100 Prozent digitalen Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufallsbasierte Ballot-Lotterien für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitfenster Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Ballot-Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und sie mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Den freien Verkauf oder grundlegende Mitgliedschaftsauslosungen erreichen sie praktisch nie.

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