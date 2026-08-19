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Book Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tickets

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So kommt man an Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Im August könntest du für einen Premier-League-Kracher an die Südküste fahren

Brighton & Hove Albion, das in drei der vergangenen vier Spielzeiten bemerkenswerterweise unter den Top 8 landete, will am Sonntag, den 23. August, mit einem starken Start in die Premier-League-Saison 2026/27 loslegen, wenn im Amex zur Ankunft von Aston Villa der rote Teppich, oder besser gesagt der bordeauxrote, ausgerollt wird.

Fabian Hürzelers Mannschaft wird darauf aus sein, sich für die Niederlage gegen Villa aus der vergangenen Saison zu revanchieren. Die beiden Teams lieferten sich an der Südküste ein packendes 4:3, bei dem die Gäste zurückkamen, nachdem Brighton früh mit 2:0 in Führung gegangen war. Die Niederlage im Dezember beendete zudem Brightons lange Heimserie ohne Niederlage.

Steht im Amex das nächste Herzschlagfinale an? Ihr könnt auf den Rängen dabei sein, um es herauszufinden. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Brighton gegen Aston Villa zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Aston Villa statt?

Brighton gegen Aston Villa wird am Sonntag, den 23. August 2026, um 14:00 Uhr BST im American Express Community Stadium in Brighton angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 1
The American Express Community Stadium

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen Tickethandel und der zu 100 Prozent digitalen Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufallsbasierte Ballot-Lotterien für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitfenster Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Ballot-Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und sie mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Den freien Verkauf oder grundlegende Mitgliedschaftsauslosungen erreichen sie praktisch nie.

Form

BHA

BHA - Form

MUN
N0-3
STR
S4-3
STR
S4-3
ROM
S3-0
BOL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
AVL

AVL - Form

RSO
N2-4
BGP
S1-3
FCB
N2-1
PSG
N2-1
BMG
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

BrightonUnentschiedenAston Villa
1
1
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
6Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Brighton vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

Brighton crest
Brighton
BHA
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Trainer

  • Fabian Hürzeler

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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