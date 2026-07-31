Brentford eröffnet seine Saison mit einem London-Derby im Gtech Community Stadium, wenn der Klub am Samstag, den 22. August, den ausgabefreudigen Tottenham Hotspur empfängt.

Die Bees, die nach Platz 9 aus ihrer gemeinsam besten Premier-League-Saison kommen, werden von ihrer Auftaktaufgabe nicht eingeschüchtert sein, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit zu Hause bemerkenswerte Siege gegen Aston Villa, Manchester United und Liverpool gefeiert haben.

Nachdem Tottenham dem gefürchteten Abstieg nur knapp entgangen ist, hofft der Klub unter der Leitung von Roberto De Zerbi auf eine deutlich positivere Saison. Im Sommer wurde für Spieler wie Sandro Tonali, Mateus Fernandes und Jan Paul van Hecke viel Geld ausgegeben, und die Hoffnung ist groß, dass das Team einen guten Start hinlegt.

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Wann findet das Premier-League-Spiel Brentford gegen Tottenham Hotspur statt?

Brentford gegen Tottenham Hotspur findet im Gtech Community Stadium in London statt, der Anstoß ist für 17.30 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Brentford gegen Tottenham Hotspur

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Aufgrund der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Klassische Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitfenster Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht vorhanden.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brentford gegen Tottenham Hotspur?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels ab:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennwerte.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind besonders teuer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Den allgemeinen Verkauf oder einfache Mitgliederverlosungen erreichen sie so gut wie nie.

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