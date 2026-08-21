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So kommt man an Tickets für Bournemouth gegen Brentford: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Bournemouth und Brentford, einschließlich Spielinformationen

Fans, die sich Tickets für das Premier-League-Duell zwischen Bournemouth und Brentford im Vitality Stadium am Samstag, den 12. September, sichern, dürfen auf einen packenden Fußball-Krimi hoffen. Auch Ihr könnt dabei sein, wenn Ihr Euch noch heute Tickets sichert.

Bournemouth hat mit Marco Rose zwar einen neuen Mann an der Seitenlinie, wird aber darauf bedacht sein, den Schwung aus der vergangenen Saison vor eigenem Publikum mitzunehmen. Nach einer dramatischen 2:3-Niederlage gegen Arsenal an der Heimstätte an der Südküste am 3. Januar blieb Bournemouth für den Rest der Saison im Vitality Stadium ungeschlagen.

Allerdings wird es für Bournemouth nicht leicht, Brentford in Schach zu halten. Die Bees waren zuletzt in der Offensive bestens aufgelegt. In den letzten beiden Testspielen der Saisonvorbereitung erzielten sie 11 Tore, dazu kamen drei gegen Tottenham in der Premier League und sechs auswärts gegen Birmingham im Carabao Cup.

Lest bei GOAL alles, was Ihr wissen müsst, um Tickets für Bournemouth gegen Brentford zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Bournemouth und Brentford statt?

Bournemouth gegen Brentford findet am Samstag, den 12. September, im Vitality Stadium (Bournemouth) statt. Anstoß ist planmäßig um 15 Uhr BST.

crest
Premier League - Spielwoche 4
Vitality Stadium

So kauft Ihr Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Brentford

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Brentford?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Einstufung der Spiele: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Auslosungen oder Ticketbörsen für den Weiterverkauf teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im weltweiten Sport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitglieder.

Form

BOU

BOU - Form

FCA
S2-5
GEN
S10-1
BET
U2-2
M05
N2-1
MCI
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
19/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BRE

BRE - Form

LIV
U1-1
REN
S2-4
SGE
S7-0
TOT
S3-0
BIR
S1-6
Tor erzielt (kassiert)
21/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

BournemouthUnentschiedenBrentford
0
1
4
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
England EFL Cup
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Brentford badge
Brentford
BRE
2
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
4Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

Bournemouth vs Brentford Voraussichtliche Aufstellungen

Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Aufstellung
Brentford crest
Brentford
BRE
Brentford crest
Brentford
BRE

Trainer

  • M. Rose

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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