Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre unvergleichliche Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, die bekanntlich die Heimat des FC Bayern München ist.
Dieser Klub stand unglaubliche 35 Mal als Meister Deutschlands an der Spitze und verfügt mit Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz überWeltklassespieler.
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Kommende Spiele des FC Bayern München 2026/27
|Datum & Uhrzeit (UK-Zeit)
|Spiel
|Wettbewerb
|Tickets
|Fr., 28. Aug., 19:30
|FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
|Bundesliga
|Tickets
|Mi., 2. Sep., 19:45
|VfL Osnabrück vs. FC Bayern München
|DFB-Pokal
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 17:30
|FC Schalke 04 vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|So., 13. Sep., 16:30
|SV Elversberg vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|15. - 17. Sep., 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions League MD1
|Tickets
|Fr., 18. Sep., 19:30
|FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin
|Bundesliga
|Tickets
|29. / 30. Sep., 20:00
|TBD vs. FC Bayern München
|Champions League MD2
|Tickets
|Sa., 10. Okt., 11:00
|FC Augsburg vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 17. Okt., 11:00
|FC Bayern München vs. RB Leipzig
|Bundesliga
|Tickets
|20. / 21. Okt., 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions League MD3
|Tickets
|Sa., 24. Okt., 11:00
|SC Freiburg vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 31. Okt., 10:00
|FC Bayern München vs. Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Tickets
|3. / 4. Nov., 20:00
|TBD vs. FC Bayern München
|Champions League MD4
|Tickets
|Sa., 7. Nov., 10:00
|1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 21. Nov., 10:00
|FC Bayern München vs. 1. FC Köln
|Bundesliga
|Tickets
|24. / 25. Nov., 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions League MD5
|Tickets
|Sa., 28. Nov., 10:00
|Hamburger SV vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 5. Dez., 10:00
|FC Bayern München vs. SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Tickets
|8. / 9. Dez., 20:00
|TBD vs. FC Bayern München
|Champions League MD6
|Tickets
|Sa., 12. Dez., 10:00
|TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 19. Dez., 10:00
|FC Bayern München vs. SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 9. Jan., 10:00
|Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Mi., 13. Jan., 10:00
|FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 16. Jan., 10:00
|Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|19. / 20. Jan., 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions League MD7
|Tickets
|Sa., 23. Jan., 10:00
|VfB Stuttgart vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Mi., 27. Jan., 20:00
|TBD vs. FC Bayern München
|Champions League MD8
|Tickets
|Sa., 30. Jan., 10:00
|FC Bayern München vs. FC Schalke 04
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 6. Feb., 10:00
|FC Bayern München vs. SV Elversberg
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 13. Feb., 10:00
|1. FC Union Berlin vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|16. / 24. Feb., 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions-League-Play-offs
|Tickets
|Sa., 20. Feb., 10:00
|FC Bayern München vs. FC Augsburg
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 27. Feb., 10:00
|RB Leipzig vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Mi., 3. Mär., 10:00
|FC Bayern München vs. SC Freiburg
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 6. Mär., 10:00
|Borussia Dortmund vs. FC Bayern München
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Tickets
|9. / 17. Mär., 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions League R16
|Tickets
|Sa., 13. Mär., 10:00
|FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 20. Mär., 10:00
|1. FC Köln vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 3. Apr., 11:00
|FC Bayern München vs. Hamburger SV
|Bundesliga
|Tickets
|6. / 14. Apr., 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions League QF
|Tickets
|Sa., 10. Apr., 11:00
|SC Paderborn 07 vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 17. Apr., 11:00
|FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 24. Apr., 11:00
|SV Werder Bremen vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|27. Apr. / 5. Mai, 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions League SF
|Tickets
|Sa., 8. Mai, 11:00
|FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 15. Mai, 11:00
|Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 22. Mai, 14:30
|FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (Letzter Spieltag)
|Tickets
|Sa., 29. Mai, 20:00
|FC Bayern München vs. TBD
|Champions-League-Finale
|Tickets
Wie kauft man Tickets für den FC Bayern München 2026/27?
Um Tickets zum Nennwert zu kaufen, besucht das offizielle Ticketportal des FC Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, ist es sehr empfehlenswert, das Portal häufig auf Freigabetermine und Informationen zu Verlosungen zu prüfen.
- Veröffentlichungspläne: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigegeben. Ihr müsst ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.
- Klubmitgliedschaft: Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft euch vorrangigen Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena deutlich.
- Sekundärer Wiederverkauf: Wenn die direkten Kontingente ausverkauft sind oder ihr kurzfristig eine Reise bucht, bieten Sekundärmarktplätze wie StubHub eine Alternative, um sich im Voraus Plätze zu sichern. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft
Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?
Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene in der Regel zwischen 15 € und 120 €+.
Die endgültigen Preise variieren je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:
- Spieleinstufung: Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.-o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.
- Ermäßigungen: Gestaffelte Preise sind für verschiedene Altersgruppen verfügbar, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren.
- Preise auf dem Sekundärmarkt: Auf Zweitplattformen wie StubHub schwanken die Ticketpreise entsprechend der Echtzeit-Nachfrage auf dem Markt und beginnen bei normalen Ligaspielen in der Regel bei rund 100 €.
Geschichte der Allianz Arena
Die Allianz Arena in München, die für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt ist, wurde 2005 eröffnet und verfügt bei internationalen Spielen über 70.000 Sitzplätze und bei nationalen Spielen über 75.000 Plätze.
Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.
Neben ihrer Rolle als Heimstätte des Bundesliga-Giganten FC Bayern München war die Münchner Arena bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 Austragungsort mehrerer Spiele sowie bei der letztjährigen EM 2024. Außerdem fand dort im Mai bekanntlich das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 besiegte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in München ausgetragen.