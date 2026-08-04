Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre unvergleichliche Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, die bekanntlich die Heimat des FC Bayern München ist.

Dieser Klub stand unglaubliche 35 Mal als Meister Deutschlands an der Spitze und verfügt mit Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz über Weltklassespieler.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Tickets für den FC Bayern München, darunter die Preise, wo ihr sie kaufen könnt und vieles mehr.

Kommende Spiele des FC Bayern München 2026/27

Datum & Uhrzeit (UK-Zeit) Spiel Wettbewerb Tickets Fr., 28. Aug., 19:30 FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Bundesliga Tickets Mi., 2. Sep., 19:45 VfL Osnabrück vs. FC Bayern München DFB-Pokal Tickets Sa., 5. Sep., 17:30 FC Schalke 04 vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets So., 13. Sep., 16:30 SV Elversberg vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets 15. - 17. Sep., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League MD1 Tickets Fr., 18. Sep., 19:30 FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin Bundesliga Tickets 29. / 30. Sep., 20:00 TBD vs. FC Bayern München Champions League MD2 Tickets Sa., 10. Okt., 11:00 FC Augsburg vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Okt., 11:00 FC Bayern München vs. RB Leipzig Bundesliga Tickets 20. / 21. Okt., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League MD3 Tickets Sa., 24. Okt., 11:00 SC Freiburg vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 10:00 FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 3. / 4. Nov., 20:00 TBD vs. FC Bayern München Champions League MD4 Tickets Sa., 7. Nov., 10:00 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 10:00 FC Bayern München vs. 1. FC Köln Bundesliga Tickets 24. / 25. Nov., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League MD5 Tickets Sa., 28. Nov., 10:00 Hamburger SV vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 10:00 FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets 8. / 9. Dez., 20:00 TBD vs. FC Bayern München Champions League MD6 Tickets Sa., 12. Dez., 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 10:00 FC Bayern München vs. SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 10:00 Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 10:00 FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 10:00 Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets 19. / 20. Jan., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League MD7 Tickets Sa., 23. Jan., 10:00 VfB Stuttgart vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 27. Jan., 20:00 TBD vs. FC Bayern München Champions League MD8 Tickets Sa., 30. Jan., 10:00 FC Bayern München vs. FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 10:00 FC Bayern München vs. SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 10:00 1. FC Union Berlin vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets 16. / 24. Feb., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions-League-Play-offs Tickets Sa., 20. Feb., 10:00 FC Bayern München vs. FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 10:00 RB Leipzig vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 3. Mär., 10:00 FC Bayern München vs. SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 6. Mär., 10:00 Borussia Dortmund vs. FC Bayern München Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 9. / 17. Mär., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League R16 Tickets Sa., 13. Mär., 10:00 FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Sa., 20. Mär., 10:00 1. FC Köln vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 11:00 FC Bayern München vs. Hamburger SV Bundesliga Tickets 6. / 14. Apr., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League QF Tickets Sa., 10. Apr., 11:00 SC Paderborn 07 vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 11:00 FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 11:00 SV Werder Bremen vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets 27. Apr. / 5. Mai, 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League SF Tickets Sa., 8. Mai, 11:00 FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Bundesliga (Letzter Spieltag) Tickets Sa., 29. Mai, 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions-League-Finale Tickets

Wie kauft man Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Um Tickets zum Nennwert zu kaufen, besucht das offizielle Ticketportal des FC Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, ist es sehr empfehlenswert, das Portal häufig auf Freigabetermine und Informationen zu Verlosungen zu prüfen.

Veröffentlichungspläne : Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigegeben. Ihr müsst ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.

: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigegeben. Ihr müsst ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können. Klubmitgliedschaft : Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft euch vorrangigen Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena deutlich.

: Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft euch vorrangigen Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena deutlich. Sekundärer Wiederverkauf: Wenn die direkten Kontingente ausverkauft sind oder ihr kurzfristig eine Reise bucht, bieten Sekundärmarktplätze wie StubHub eine Alternative, um sich im Voraus Plätze zu sichern. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft

Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene in der Regel zwischen 15 € und 120 €+.

Die endgültigen Preise variieren je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Spieleinstufung : Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.-o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.

: Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.-o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet. Ermäßigungen : Gestaffelte Preise sind für verschiedene Altersgruppen verfügbar, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren.

: Gestaffelte Preise sind für verschiedene Altersgruppen verfügbar, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren. Preise auf dem Sekundärmarkt: Auf Zweitplattformen wie StubHub schwanken die Ticketpreise entsprechend der Echtzeit-Nachfrage auf dem Markt und beginnen bei normalen Ligaspielen in der Regel bei rund 100 €.

Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt ist, wurde 2005 eröffnet und verfügt bei internationalen Spielen über 70.000 Sitzplätze und bei nationalen Spielen über 75.000 Plätze.

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Neben ihrer Rolle als Heimstätte des Bundesliga-Giganten FC Bayern München war die Münchner Arena bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 Austragungsort mehrerer Spiele sowie bei der letztjährigen EM 2024. Außerdem fand dort im Mai bekanntlich das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 besiegte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in München ausgetragen.