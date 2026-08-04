Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
Book Bayern Munich Tickets

Übersetzt von

So kommt man an Tickets für Bayern München 2026/27: Kommende Spiele, durchschnittliche Bundesliga-Ticketpreise und mehr

SHOPPING
Tickets
Bayern München
Bundesliga

So sichern Sie sich Tickets für den erfolgreichsten deutschen Fußballverein

Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre unvergleichliche Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, die bekanntlich die Heimat des FC Bayern München ist. 

Dieser Klub stand unglaubliche 35 Mal als Meister Deutschlands an der Spitze und verfügt mit Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz überWeltklassespieler.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Tickets für den FC Bayern München, darunter die Preise, wo ihr sie kaufen könnt und vieles mehr.

Tickets für den FC Bayern MünchenJetzt buchen 

Kommende Spiele des FC Bayern München 2026/27

Datum & Uhrzeit (UK-Zeit)SpielWettbewerbTickets
Fr., 28. Aug., 19:30FC Bayern München vs. VfB StuttgartBundesligaTickets
Mi., 2. Sep., 19:45VfL Osnabrück vs. FC Bayern MünchenDFB-PokalTickets
Sa., 5. Sep., 17:30FC Schalke 04 vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
So., 13. Sep., 16:30SV Elversberg vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
15. - 17. Sep., 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions League MD1Tickets
Fr., 18. Sep., 19:30FC Bayern München vs. 1. FC Union BerlinBundesligaTickets
29. / 30. Sep., 20:00TBD vs. FC Bayern MünchenChampions League MD2Tickets
Sa., 10. Okt., 11:00FC Augsburg vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 17. Okt., 11:00FC Bayern München vs. RB LeipzigBundesligaTickets
20. / 21. Okt., 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions League MD3Tickets
Sa., 24. Okt., 11:00SC Freiburg vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 31. Okt., 10:00FC Bayern München vs. Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Tickets
3. / 4. Nov., 20:00TBD vs. FC Bayern MünchenChampions League MD4Tickets
Sa., 7. Nov., 10:001. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 21. Nov., 10:00FC Bayern München vs. 1. FC KölnBundesligaTickets
24. / 25. Nov., 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions League MD5Tickets
Sa., 28. Nov., 10:00Hamburger SV vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 5. Dez., 10:00FC Bayern München vs. SC Paderborn 07BundesligaTickets
8. / 9. Dez., 20:00TBD vs. FC Bayern MünchenChampions League MD6Tickets
Sa., 12. Dez., 10:00TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 19. Dez., 10:00FC Bayern München vs. SV Werder BremenBundesligaTickets
Sa., 9. Jan., 10:00Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Mi., 13. Jan., 10:00FC Bayern München vs. Bayer 04 LeverkusenBundesligaTickets
Sa., 16. Jan., 10:00Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
19. / 20. Jan., 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions League MD7Tickets
Sa., 23. Jan., 10:00VfB Stuttgart vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Mi., 27. Jan., 20:00TBD vs. FC Bayern MünchenChampions League MD8Tickets
Sa., 30. Jan., 10:00FC Bayern München vs. FC Schalke 04BundesligaTickets
Sa., 6. Feb., 10:00FC Bayern München vs. SV ElversbergBundesligaTickets
Sa., 13. Feb., 10:001. FC Union Berlin vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
16. / 24. Feb., 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions-League-Play-offsTickets
Sa., 20. Feb., 10:00FC Bayern München vs. FC AugsburgBundesligaTickets
Sa., 27. Feb., 10:00RB Leipzig vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Mi., 3. Mär., 10:00FC Bayern München vs. SC FreiburgBundesligaTickets
Sa., 6. Mär., 10:00Borussia Dortmund vs. FC Bayern MünchenBundesliga (Der Klassiker)Tickets
9. / 17. Mär., 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions League R16Tickets
Sa., 13. Mär., 10:00FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05BundesligaTickets
Sa., 20. Mär., 10:001. FC Köln vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 3. Apr., 11:00FC Bayern München vs. Hamburger SVBundesligaTickets
6. / 14. Apr., 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions League QFTickets
Sa., 10. Apr., 11:00SC Paderborn 07 vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 17. Apr., 11:00FC Bayern München vs. TSG 1899 HoffenheimBundesligaTickets
Sa., 24. Apr., 11:00SV Werder Bremen vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
27. Apr. / 5. Mai, 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions League SFTickets
Sa., 8. Mai, 11:00FC Bayern München vs. Borussia MönchengladbachBundesligaTickets
Sa., 15. Mai, 11:00Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 22. Mai, 14:30FC Bayern München vs. Eintracht FrankfurtBundesliga (Letzter Spieltag)Tickets
Sa., 29. Mai, 20:00FC Bayern München vs. TBDChampions-League-FinaleTickets

Wie kauft man Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Um Tickets zum Nennwert zu kaufen, besucht das offizielle Ticketportal des FC Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, ist es sehr empfehlenswert, das Portal häufig auf Freigabetermine und Informationen zu Verlosungen zu prüfen.

  • Veröffentlichungspläne: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigegeben. Ihr müsst ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.
  • Klubmitgliedschaft: Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft euch vorrangigen Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena deutlich.
  • Sekundärer Wiederverkauf: Wenn die direkten Kontingente ausverkauft sind oder ihr kurzfristig eine Reise bucht, bieten Sekundärmarktplätze wie StubHub eine Alternative, um sich im Voraus Plätze zu sichern. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft

Tickets für den FC Bayern MünchenJetzt buchen 

Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene in der Regel zwischen 15 € und 120 €+. 

Die endgültigen Preise variieren je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Spieleinstufung: Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.-o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.
  • Ermäßigungen: Gestaffelte Preise sind für verschiedene Altersgruppen verfügbar, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren.
  • Preise auf dem Sekundärmarkt: Auf Zweitplattformen wie StubHub schwanken die Ticketpreise entsprechend der Echtzeit-Nachfrage auf dem Markt und beginnen bei normalen Ligaspielen in der Regel bei rund 100 €.

Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt ist, wurde 2005 eröffnet und verfügt bei internationalen Spielen über 70.000 Sitzplätze und bei nationalen Spielen über 75.000 Plätze. 

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Neben ihrer Rolle als Heimstätte des Bundesliga-Giganten FC Bayern München war die Münchner Arena bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 Austragungsort mehrerer Spiele sowie bei der letztjährigen EM 2024. Außerdem fand dort im Mai bekanntlich das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 besiegte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in München ausgetragen.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen