Erstklassiger deutscher Fußball rückt in Nordrhein-Westfalen in den Mittelpunkt, wenn Bayer 04 Leverkusen im hochkarätigen Bundesliga-Duell die direkten Champions-League-Rivalen von RB Leipzig empfängt.

Die treuen Anhänger der Werkself werden am Sonntag, dem 20. September 2026, stimmgewaltig in die BayArena strömen, in der Hoffnung, dass ihr Team sich früh in der Saison 2026/27 drei wichtige Punkte in der Liga sichert.

Die Leverkusener Fans werden unter dem Stadiondach für eine laute, leidenschaftliche Atmosphäre sorgen und ihre Mannschaft unterstützen, wenn sie auf eine der dynamischsten Offensivreihen des Landes trifft.

GOAL liefert euch alles, was ihr zum Kauf von Tickets für Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig wissen müsst, darunter Bundesliga-Preise 2026/27, Informationen zum Spiel in der BayArena, Anstoßzeiten und offizielle Buchungsdetails.

Wann ist der Anstoß bei Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig in der Bundesliga?

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig findet in der BayArena in Leverkusen statt. Im Widget unten findet ihr die bestätigte Anstoßzeit.

Bundesliga - Spielwoche 4 20. Sept. 2026 - 09:30 BayArena

So kauft ihr Tickets für Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig in der Bundesliga

Für Bundesliga-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von regulären Sitzplätzen bis hin zu exklusiven VIP-Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs oder verifizierte Sekundärmarktplätze angeboten werden.

Wegen der großen Nachfrage in der BayArena mit ihrer Kapazität von 30.210 Zuschauern bei Duellen um die Top Vier erfolgt der Ticketverkauf in strukturierten Phasen:

Bayer-Leverkusen-Dauerkarteninhaber ( Dauerkarte ): Dauerkarteninhaber behalten für alle Heimspiele in der Liga den reservierten Zugang zu ihren festen Plätzen.

Offizieller Mitglieder-Vorverkauf ( Clubmitglieder ): Vorrangigen Zugang zu den verbleibenden Tickets in den Heimblöcken erhalten registrierte Mitglieder von Bayer 04 in einem exklusiven Vorverkaufsfenster vor dem freien Verkauf.

Freier Verkauf ( Freier Verkauf ): Sollten nach den Vorverkaufsphasen für Mitglieder noch Plätze verfügbar sein, wird der Ticketverkauf über Leverkusens offiziellen Online-Ticketshop für die Allgemeinheit geöffnet. Allerdings sind Topspiele gegen direkte Rivalen wie RB Leipzig regelmäßig schon in der Mitgliederphase ausverkauft.

Offizielle Ticketbörse & Sekundärplattformen: Fans können zurückgegebene Plätze über die offizielle Ticketbörse des Klubs ( Bayer 04-Ticketbörse ) kaufen. Alternativ können Anhänger, die Karten für ausverkaufte Bereiche suchen, verifizierte Tickets über Sekundärplattformen wie LiveFootballTickets erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig in der Bundesliga?

Die Originalpreise für Bundesliga-Spiele in der BayArena variieren je nach Sitzplatzlage, Spielkategorie und Altersgruppe:

Stehplatz oder Sitzplatz: Stehplatzkarten in der Heimkurve ( Nordkurve - Blocks C, D, E ) bieten die günstigsten Einstiegspreise, normalerweise 15 € bis 20 € zum Originalpreis, während zentrale Sitzplatzbereiche teurer sind.

Spielkategorisierung: Hochkarätige Duelle gegen direkte Champions-League-Konkurrenten fallen in die Preiskategorie A und sind teurer als reguläre Partien.

Sitzplatzlage: Die Haupttribünen entlang der Längsseite ( Westtribüne und Osttribüne ) bieten die besten zentralen Sichtachsen zu höheren Preisen, während die Hintertortribünen ( Südtribüne und Nordkurve ) günstigere Plätze und eine stimmungsvolle Spieltagsatmosphäre bieten.

Digitale Tickets: Der Einlass zum Spiel wird digital abgewickelt. Zuschauer erhalten mobile digitale Pässe oder PDF-E-Tickets zum Selbstausdrucken, die an den Stadiondrehkreuzen vorgezeigt werden müssen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Bei Bundesliga-Spielen in der BayArena werden den mitreisenden RB-Leipzig-Anhängern Sitz- und Stehplätze im ausgewiesenen Gästebereich zugeteilt (Marienburger Straße / Westtribüne - Blocks F4 & SG1 / Gästeblock).

Im Einklang mit den Richtlinien der deutschen Fankultur und den Bundesliga-Regularien bleiben die Preise für Auswärtstickets strikt gedeckelt und erschwinglich. Stehplatzkarten im Gästeblock kosten in der Regel etwa 15 € bis 20 €, während Sitzplatztickets für den Auswärtsbereich zwischen 30 € und 45 € liegen.

Um Tickets für den offiziellen Auswärtsbereich zu kaufen, müssen mitreisende Fans registrierte Mitglieder oder offizielle Dauerkarteninhaber von RB Leipzig sein. Die Zuteilung für den Gästebereich wird direkt von der Ticketabteilung von RB Leipzig verwaltet und ist über interne Mitgliederlotterien regelmäßig ausverkauft.

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig in der Bundesliga: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig

Die letzten fünf Ergebnisse von Leverkusen fallen gemischt aus. Zuletzt gab es am 29. August eine 2:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Elversberg, ein Resultat, das die Anhänger in der BayArena am ersten Spieltag der Saison schockierte. Davor gewann der Klub im DFB-Pokal mit 4:0 bei Wehen Wiesbaden und besiegte Newcastle United in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:1. In den vergangenen fünf Spielen verbuchte Leverkusen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen, bei neun erzielten und sieben kassierten Toren.

Die jüngste Form von Leipzig zeichnet ein positiveres Bild. Zum Bundesliga-Auftakt am 29. August gewann das Team mit 3:0 gegen Borussia Moenchengladbach und fegte eine Woche zuvor Eintracht Trier im DFB-Pokal mit 6:0 vom Platz. Die letzten fünf Ergebnisse stehen bei drei Siegen und zwei Niederlagen, mit 14 erzielten und sechs kassierten Toren. Die beiden Niederlagen in der Saisonvorbereitung gab es gegen Bayern München und Leeds United, doch in Pflichtspielen präsentierte sich Leipzig bislang stark.

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete am 2. Mai 2026 mit einem 4:1-Sieg für Leverkusen in der BayArena. Zuvor besiegte Leipzig Leverkusen im Dezember 2025 zu Hause mit 1:3. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen zwischen beiden Teams hat Leverkusen mit drei Siegen gegenüber einem von Leipzig die Nase vorn, dazu kommt ein Unentschieden. Das Gesamttorverhältnis aus diesen fünf Spielen liegt bei 13 Treffern für Leverkusen und 10 für Leipzig.

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Tabellenstand

In der Bundesliga-Tabelle liegt RB Leipzig derzeit auf dem vierten Platz, während Bayer Leverkusen auf Rang 12 steht.