Atletico Madrid trifft am Mittwoch, 16. September 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid auf Osasuna.

Historisch gesehen hat Atlético Madrid in diesem Duell einen klaren Vorteil und 20 der bisherigen direkten Aufeinandertreffen mit Osasuna gewonnen. Das jüngste Duell im Mai 2026 endete mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg für Atlético Madrid im El Sadar Stadium.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Atletico Madrid gegen Osasuna wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Atletico Madrid gegen Osasuna in LaLiga?

Atletico Madrid gegen Osasuna findet im Riyadh Air Metropolitano in Madrid statt. Die offiziellen Details zur Anstoßzeit sind oben aufgeführt.

La Liga - Spielwoche 6 16. Sept. 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man Tickets für Atletico Madrid gegen Osasuna in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das LaLiga-Spiel Atlético Madrid gegen Osasuna im Riyadh Air Metropolitano über mehrere Optionen kaufen:

Offizielle Vereinswebsite: Die wichtigste und sicherste Option ist die offizielle Website von Atlético Madrid. Tickets werden für Nicht-Mitglieder in der Regel nach einem vorrangigen Verkaufsfenster für Socio-Mitglieder freigeschaltet.

Zweitmarktplätze & Aggregatoren: Plattformen wie StubHub bündeln weiterverkaufte Tickets von Verkäufern.

Autorisierte Reiseagenturen: Unternehmen wie P1 Travel bieten offizielle Spieltagstickets und Hospitality-Pakete an.

Stadionkasse: Am Spieltag können verbleibende Tickets, vorbehaltlich der Verfügbarkeit, direkt an den Kassen im Riyadh Air Metropolitano in Madrid gekauft werden.

Wie viel kosten Tickets für Atletico Madrid gegen Osasuna in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Atlético Madrid gegen Osasuna im Riyadh Air Metropolitano variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

Einstiegskategorie / Plätze im Oberrang: Reguläre Tickets beginnen bei etwa 30 € bis 45 € .

Mittlere Kategorie / Eck- und Hintertorplätze: Plätze der durchschnittlichen Kategorie kosten in der Regel zwischen 50 € und 85 € .

Premium- & Haupttribünenplätze: Plätze auf den unteren Längsseiten und an Standorten mit Premiumsicht liegen zwischen 90 € und 160 €+ .

VIP- & Hospitality-Pakete: Der offizielle Zugang zur Hospitality am Spieltag beginnt in der Regel bei etwa 220 €+ pro Ticket.

Zweitmarktplätze & Aggregatoren

Zu den wichtigsten sekundären Ticketbörsen zählen Plattformen wie StubHub. Die Wiederverkaufspreise unterliegen der Marktnachfrage. Bei Spielen mit hoher Nachfrage können die Preise auf diesen Plattformen deutlich über dem Nennwert liegen, auch wenn bei regulären Nicht-Derby-Spielen normalerweise Einstiegsoptionen ab etwa 35 € bis 50 € verfügbar sind.

Atletico Madrid gegen Osasuna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Atletico Madrid gegen Osasuna

Atletico Madrid hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet, wobei zwei dieser Ergebnisse aus Testspielen der Saisonvorbereitung stammen. Der jüngste Auftritt war ein 2:2 in LaLiga gegen Villarreal am 23. August, das vorherige Ligaergebnis ein 2:0-Sieg gegen Malaga am 19. August. Atletico besiegte Marseille in einem Freundschaftsspiel mit 2:1, verlor in der Saisonvorbereitung aber mit 1:3 gegen Manchester City und mit 1:2 gegen Manchester United. In diesen fünf Spielen erzielte das Team acht Tore und kassierte sieben.

Osasuna kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege und zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 in LaLiga gegen Levante am 24. August. In Freundschaftsspielen verlor Osasuna mit 0:2 gegen Al-Ain und mit 1:2 gegen SSC Napoli, verbuchte in der Saisonvorbereitung aber zwei Siege in Folge gegen Norwich City und Ipswich Town. In diesen fünf Spielen erzielte Osasuna drei Tore und kassierte vier.

Atletico Madrid gegen Osasuna: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 12. Mai 2026 in LaLiga statt, als Osasuna Atletico Madrid empfing und mit 1:2 verlor. Davor gewann Atletico im Oktober 2025 zu Hause mit 1:0 gegen Osasuna. In den letzten fünf LaLiga-Duellen gewann Atletico Madrid dreimal, während Osasuna einen Sieg holte und ein weiterer Sieg ebenfalls an Osasuna ging, und zwar im Mai 2025, als das Team Atletico zu Hause mit 2:0 besiegte. Atleticos höchste Niederlage in diesem Zeitraum gab es im Mai 2024, als Osasuna sie im Metropolitano mit 4:1 schlug.