Arsenal trifft am Samstag, 10. Oktober 2026, im Emirates Stadium in London auf Leeds United.

Arsenal geht in diese Partie mit dem Ziel, die dominante Bilanz im direkten Vergleich gegen Leeds auszubauen, nachdem der Klub neun der letzten zehn Duelle in allen Wettbewerben gewonnen hat. Das jüngste Liga-Aufeinandertreffen im Januar 2026 endete mit einem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg von Arsenal an der Elland Road.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Arsenal gegen Leeds United wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Arsenal gegen Leeds United in der Premier League?

Arsenal gegen Leeds United wird im Emirates Stadium in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Wie kann man Tickets für Arsenal gegen Leeds United in der Premier League kaufen?

Um Tickets für Arsenal gegen Leeds United im Emirates Stadium zu kaufen, können Sie diese offiziellen Standardschritte befolgen:

Offizielle Arsenal-Mitgliedschaft abschließen: Arsenal nutzt ein auf Auslosung basierendes Ticketsystem, bei dem zahlende Mitglieder (Red- oder Silver-Stufe) exklusiven Zugang zur Bewerbung um Tickets für Heimspiele erhalten. An der Ticketverlosung für das Spiel teilnehmen: Sobald die Tickets für das Spiel gegen Leeds United zur Bewerbung freigeschaltet werden, in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag, loggen Sie sich in das offizielle Ticketportal von Arsenal ein und nehmen innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters an der Ticketverlosung teil. Ergebnisse der Verlosung und Ticket Exchange prüfen: Wenn Ihre Bewerbung bei der Verlosung erfolgreich ist, wird Ihre Zahlung automatisch verarbeitet und Ihr digitales Ticket zugewiesen. Falls nicht, können Sie die offizielle Arsenal Ticket Exchange prüfen, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze an andere Mitglieder weiterverkaufen. Offizielle Hospitality-Pakete prüfen: Wenn Sie kein Mitglied sind oder einen garantierten Eintritt wünschen, bieten Hospitality-Tickets Premium-Sitzplätze in Kombination mit Speisen- und Getränkeoptionen direkt über den Klub. Sekundäre Ticketplattformen: Sekundäre Ticket- und Marktplatzplattformen wie StubHub oder offizielle Reisepartner bieten ebenfalls Tickets an, wobei die Preise oft von den Verkäufern über den Nennwert hinaus festgelegt werden und den Garantierichtlinien für Käufer unterliegen.

Wie viel kosten Tickets für Arsenal gegen Leeds United in der Premier League?

Bei Premier-League-Spielen zwischen Arsenal und Leeds United im Emirates Stadium hängen die offiziellen Ticketpreise in der Regel von der Spielkategorie und dem Sitzplatzbereich ab:

Spiele der Kategorie B / C (Standard-Ligaspiele): Tickets für Erwachsene kosten für Standardplätze in der Regel zwischen 30 £ und 80 £ .

Spiele der Kategorie A (Topduelle): Premium-Ligaspiele können pro Erwachsenenticket zwischen 70 £ und 100 £+ kosten.

Club Level & Hospitality: Premium-Hospitality-Pakete und Sitzplätze auf Club Level beginnen je nach enthaltenem Dining-Angebot und Lounge-Zugang in der Regel bei etwa 250 £ bis 500 £+ pro Ticket.

Arsenal gegen Leeds United in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Arsenal gegen Leeds United

Arsenal geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf erfassten Spielen in allen Wettbewerben in dieses Match. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0 bei Aston Villa in der Premier League, zudem schlug das Team Coventry City mit 3:0 und gewann den Community Shield durch ein 3:0 gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer, wobei die beiden Freundschaftsspiele den Großteil der Gegentore ausmachten.

Leeds hat zuletzt eine gemischte, aber überwiegend positive Serie hingelegt. Die letzten fünf Spiele brachten drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Brentford in der Premier League, darauf folgte ein 2:0 im Carabao Cup bei Nottingham Forest, bevor ein 1:0-Auswärtssieg in der Premier League gegen denselben Gegner gelang. Leeds erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte drei Gegentore, wobei die einzige Niederlage in einem Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung gegen Manchester United zustande kam.

Arsenal gegen Leeds United: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Januar 2026 statt, als Arsenal an der Elland Road in einem Premier-League-Spiel mit 4:0 gewann. Davor besiegte Arsenal Leeds im August 2025 im Emirates mit 5:0. In den fünf jüngsten Begegnungen im Datensatz hat Arsenal viermal gewonnen, bei einem Sieg von Leeds, und dabei 12 Tore erzielt sowie zwei kassiert.