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So kommt man an Tickets für Arsenal gegen Chelsea: Preise in der Premier League 2026/27, Informationen zur Partie, Anstoßzeit und mehr

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Dieses London-Derby sorgt immer für Momente, die einem die Kinnlade herunterklappen lassen, und du könntest im Emirates live dabei sein.

Die Arsenal-Anhänger hoffen auf eine Wiederholung, wenn die Mannschaft am Sonntag, den 6. September, für ihr erstes London-Derby der Saison gegen Chelsea ins eigene Stadion zurückkehrt.

Die Fans verließen das Emirates in bester Stimmung, nachdem sie gesehen hatten, wie der amtierende Premier-League-Meister zum Saisonauftakt gegen Frank Lampards Coventry City einen 3:0-Sieg einfuhr.

Das Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich zugunsten der Mannschaft von Mikel Arteta verschoben, und man muss bis in den August 2021 zurückgehen, also 12 Spiele, um das letzte Mal zu finden, als Chelsea gegen Arsenal die Oberhand behielt.

Chelsea wird diesmal darauf hoffen, dem EPL-Meister ein oder zwei Probleme bereiten zu können, vor allem nach den hochkarätigen Sommerzugängen Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda und Morgan Rogers.

Wann findet das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Chelsea statt?

Arsenal gegen Chelsea wird am Sonntag, den 6. September, um 16.30 Uhr BST im Emirates Stadium in Nordlondon angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 3
Emirates Stadium

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen den Schwarzmarkt und 100 % digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über sekundäre Plattformen wie LiveFootballTickets kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach gastgebendem Klub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen andere Top-Six-Rivalen oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze mittig an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die obligatorische Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitgliedschaften.

Form

ARS

ARS - Form

BET
N1-3
BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
CHE

CHE - Form

JUV
N0-1
MIL
S3-0
JDT
U3-3
RSO
S3-1
FUL
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenFC Chelsea
4
1
0
Premier League
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ARS
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
England EFL Cup
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ARS
1
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FC Chelsea
CHE
0
END
England EFL Cup
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FC Chelsea
CHE
2
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ARS
3
END
Premier League
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CHE
1
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ARS
1
END
Premier League
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FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE

Trainer

  • M. Arteta

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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