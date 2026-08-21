Die Arsenal-Anhänger hoffen auf eine Wiederholung, wenn die Mannschaft am Sonntag, den 6. September, für ihr erstes London-Derby der Saison gegen Chelsea ins eigene Stadion zurückkehrt.

Die Fans verließen das Emirates in bester Stimmung, nachdem sie gesehen hatten, wie der amtierende Premier-League-Meister zum Saisonauftakt gegen Frank Lampards Coventry City einen 3:0-Sieg einfuhr.

Das Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich zugunsten der Mannschaft von Mikel Arteta verschoben, und man muss bis in den August 2021 zurückgehen, also 12 Spiele, um das letzte Mal zu finden, als Chelsea gegen Arsenal die Oberhand behielt.

Chelsea wird diesmal darauf hoffen, dem EPL-Meister ein oder zwei Probleme bereiten zu können, vor allem nach den hochkarätigen Sommerzugängen Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda und Morgan Rogers.

Wann findet das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Chelsea statt?

Arsenal gegen Chelsea wird am Sonntag, den 6. September, um 16.30 Uhr BST im Emirates Stadium in Nordlondon angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen den Schwarzmarkt und 100 % digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Sekundäre Ticketplattformen: Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über sekundäre Plattformen wie LiveFootballTickets kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach gastgebendem Klub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen andere Top-Six-Rivalen oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze mittig an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die obligatorische Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitgliedschaften.

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