Angers trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade Raymond Kopa in Angers auf Troyes.

Beide Teams wollen sich früh in der Saison Momentum verschaffen, um wichtige Punkte in der heimischen Tabelle zu sichern. Im vergangenen Pflichtspielduell im April 2024 feierte Angers einen 2:1-Sieg gegen Troyes.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Angers gegen Troyes wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Angers gegen Troyes in der Ligue 1?

Angers gegen Troyes findet im Stade Raymond Kopa in Angers statt, der Anstoß ist für diesen Ligue-1-Spieltag angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 11:00 Stade Raymond Kopa

Wie kann man Tickets für Angers gegen Troyes in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Spiel Angers SCO gegen ESTAC Troyes am 19. September 2026 zu kaufen, stehen Ihnen die folgenden primären Optionen zur Verfügung:

Offizieller Ticketshop von Angers SCO: Da Angers das Spiel im Stade Raymond Kopa austrägt, ist der sicherste und direkteste Weg der Kauf über das offizielle Online-Ticketportal von Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Offizielle Ticketschalter des Stadions: Je nach Verfügbarkeit könnten Tickets im Vorfeld des Spieltags auch direkt an den Kassen des Stade Raymond Kopa verkauft werden. Sekundäre Ticket-Marktplätze: Falls die offiziellen Plätze ausverkauft sind, listen auch Ticket-Aggregatoren und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub verfügbare Tickets.

Wie viel kosten Tickets für Angers gegen Troyes in der Ligue 1?

Für das kommende Spiel Angers SCO gegen ESTAC Troyes im Stade Raymond Kopa variieren die Ticketpreise in der Regel je nachdem, ob Sie sie zum offiziellen Nennwert oder über sekundäre Marktplätze kaufen.

Offizieller Ticketshop (Nennwert): Reguläre Einzeltickets für Ligue-1-Spiele in Angers liegen für gewöhnlich zwischen 15 € und 65 € in den regulären Sitzplatzkategorien, etwa Tribune Coubertin oder Tribune Colombier hinter den Toren bis hin zur zentralen Tribune Saint-Léonard oder Tribune Jean-Bouin.

Sekundäre Marktplätze & Wiederverkauf: Auf Wiederverkaufs- und Ticketplattformen wie StubHub beginnen Tickets der Einstiegskategorie bei etwa 35 € bis 40 € , während der durchschnittliche Ticketpreis über die regulären Sitzplatzkategorien hinweg je nach Sicht und Nachfrage bei etwa 80 € bis 90 € liegt.

VIP- & Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Optionen am Spieltag, etwa Zugang zu spezialisierten Lounges wie dem Salon Colombier oder VIP-Sitzplätzen, beginnen in der Regel bei 80 € bis 180 €+ pro Ticket.

Angers gegen Troyes in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Angers gegen Troyes

Angers hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dazu kommt ein Ergebnis aus einem Pflichtspiel. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einer 0:2-Niederlage in der Ligue 1 gegen Lille. In der Vorbereitung schlug das Team Paris FC mit 3:2 und Lorient mit 2:1, dazu kam eine 2:3-Niederlage gegen Le Mans. Außerdem eröffnete Angers den Testspielplan mit einem 2:1-Sieg über Creteil. In diesen fünf Spielen erzielte Angers neun Tore und kassierte neun.

Troyes hat in den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel endete am 22. August mit einem 0:0 in der Ligue 1 gegen Paris FC. Zuvor spielte Troyes in der Vorbereitung 1:1 gegen Panetolikos und Auxerre, besiegte GOAL FC mit 5:2 und gewann mit 3:0 gegen Grenoble. Troyes erzielte in dieser Serie von fünf Spielen neun Tore und kassierte zwei, darunter zwei Spiele ohne Gegentor.

Angers gegen Troyes: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 20. April 2024 statt, als Angers Troyes in einem Ligue-2-Spiel im Stade Raymond Kopa mit 2:1 besiegte. Davor empfing Troyes Angers im Dezember 2023 und verlor mit 1:4. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Angers dreimal, Troyes einmal, ein Spiel endete unentschieden. In diesen Partien erzielte Angers zehn Tore, Troyes kam auf sieben.