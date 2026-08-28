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So kommt ihr an Tickets für Werder Bremen gegen Augsburg: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Werder Bremen trifft in der Bundesliga auf Augsburg. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Werder Bremen trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Wohninvest Weserstadion in Bremen auf Augsburg.

Der SV Werder Bremen will den Heimvorteil nutzen und sich früh in der Saison vor heimischem Publikum wichtige Punkte sichern. Der FC Augsburg reist in den Norden und strebt einen starken Auswärtsauftritt an, in der Hoffnung, den 3:1-Sieg gegen Bremen im Weserstadion aus dem Mai 2026 zu wiederholen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Werder Bremen gegen Augsburg wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Werder Bremen gegen Augsburg in der Bundesliga?

Werder Bremen gegen Augsburg wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 4
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Wie kann man Tickets für Werder Bremen gegen Augsburg in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel SV Werder Bremen gegen FC Augsburg im Weserstadion zu kaufen, gibt es zwei Hauptmöglichkeiten:

Offizielle Kanäle des SV Werder Bremen

  • Ticketshop des Klubs: Besuchen Sie online das offizielle Ticketportal des SV Werder Bremen.
  • Vorrang für Mitglieder: Vereinsmitglieder erhalten bevorzugten Zugang zum Ticketverkauf, bevor dieser für die breite Öffentlichkeit geöffnet wird.
  • Freier Verkauf: Verbleibende Tickets werden kurz nach dem Ende der Vorverkaufsphase für Mitglieder für die Öffentlichkeit freigegeben.
  • Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Sollte das Spiel ausverkauft sein, prüfen Sie den offiziellen Zweitmarkt von Werder Bremen auf der Vereinswebsite, auf dem Dauerkarteninhaber ihre Plätze zum Nennwert weiterverkaufen.

Sekundäre Ticketplattformen

  • Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, listen sekundäre Plattformen wie StubHub verfügbare Weiterverkäufe auf. Die Preise auf diesen Plattformen variieren je nach Nachfrage und Sitzplatzlage.

Wie viel kosten Tickets für Werder Bremen gegen Augsburg in der Bundesliga?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für Heimspiele des SV Werder Bremen im Weserstadion hängen von der Sitzplatzkategorie und der Preisstufe des Spiels ab:

Offizielle Ticketpreise zum Nennwert

  • Stehplatzkarten (Ostkurve / Fanblock): 17 € bis 20 € (ermäßigte Preise: 11 € bis 15 €)  
  • Kategorie 4 (obere Ecken / hinter den Toren): 30 € bis 38 €  
  • Kategorie 2–3 (Seiten- & Oberränge): 40 € bis 55 €  
  • Kategorie 1 (untere Mittelblöcke & Haupttribünen): 60 € bis 75 €  

Preise auf dem Zweitmarkt

  • Beim Kauf über die offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt) von Werder Bremen werden Tickets zum ursprünglichen Nennwert zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 % weiterverkauft.  
  • Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Wiederverkaufspreise für dieses spezielle Spiel in der Regel bei etwa 40 € bis 67 € für einfache Sitzplätze, während höherwertige Plätze je nach Nachfrage bis zu 100 €+ kosten können.  

Werder Bremen gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Werder Bremen und Augsburg

Werder Bremen geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den SK Hansa Lueneburg am 22. August. Davor spielte Bremen zweimal 2:2 gegen Paderborn und kassierte zudem eine 0:1-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Auxerre. In der Saisonvorbereitung gewann Bremen außerdem auswärts mit 4:2 gegen Energie Cottbus. Bremen erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sechs.

Augsburg kommt mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Spiel war ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus am 22. August. Außerdem gewann Augsburg in der Saisonvorbereitung mit 3:2 gegen Sassuolo und fegte Schwaz mit 15:0 vom Platz. Die Niederlagen gab es gegen Leeds United, das 4:0 gewann, und gegen Bournemouth, das sich mit 5:2 durchsetzte. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien 20 Tore und kassierte sieben.

SVW

SVW - Form

COT
S2-4
SCP
U2-2
SCP
U2-2
AJA
N0-1
LSK
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCA

FCA - Form

BOU
N2-5
SCH
S0-15
SAS
S3-2
LEE
N4-0
COT
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
22/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Werder Bremen gegen Augsburg: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 2. Mai 2026 statt, als Augsburg Werder Bremen in einem Bundesliga-Spiel im Wohninvest Weserstadion mit 3:1 besiegte. Davor trennten sich beide Teams im Dezember 2025 mit 0:0, als Augsburg Bremen empfing. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Augsburg mit drei Siegen gegenüber einem von Bremen die bessere Bilanz, dazu kommt ein Unentschieden. Augsburg erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Bremen kam auf fünf.

Head to Head

Werder BremenUnentschiedenAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Werder Bremen gegen Augsburg: Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110041+33
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100114-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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