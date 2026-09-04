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Tickets für VfB Stuttgart - Borussia Dortmund kaufen

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So kommt ihr an Tickets für VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Der VfB Stuttgart trifft in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Temporeicher deutscher Fußball kehrt nach Baden-Württemberg zurück, wenn der VfB Stuttgart im Bundesliga-Kracher den Rivalen Borussia Dortmund empfängt.

Die treuen Stuttgart-Fans werden die MHPArena am Samstag, den 19. September 2026, in ein tosenden Meer aus Weiß und Rot verwandeln und voller Vorfreude darauf warten, Sebastian Hoeneß' Mannschaft im Duell mit dem BVB zu sehen.

GOAL liefert euch alles, was ihr für den Kauf von Tickets für VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund wissen müsst, darunter die Bundesliga-Preise 2026/27, Informationen zum Spiel in der MHPArena, Anstoßzeiten und offizielle Buchungsdetails.

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Wann ist der Anstoß bei VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund wird in der MHPArena in Stuttgart angepfiffen, offizielle Informationen zur Übertragung liegen für dieses Spiel derzeit nicht vor.

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Bundesliga - Spielwoche 4
MHPArena

So kauft ihr Tickets für VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga

Für Bundesliga-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von einzelnen Standardtickets bis hin zu VIP-Hospitality-Paketen, die über offizielle Ticketportale der Vereine oder verifizierte Zweitmarktplätze angeboten werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage in der MHPArena mit einer Kapazität von 60.000 Zuschauern erfolgt die Ticketfreigabe in strukturierten Phasen:

  • VfB-Stuttgart-Dauerkarteninhaber (Dauerkarte): Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre reservierten Plätze für alle nationalen Bundesliga-Spiele.
  • Offizieller Vorverkauf für Mitglieder (Mitglieder): Vorrangigen Zugriff auf die verbleibenden Tickets in den Heimblöcken erhalten registrierte Vereinsmitglieder des VfB Stuttgart in einem exklusiven Vorverkaufsfenster.
  • Freier Verkauf (Freier Verkauf): Sollten nach dem Mitgliedervorverkauf noch Plätze verfügbar sein, wird der Ticketzugang für die breite Öffentlichkeit über das offizielle Online-Portal des VfB geöffnet. Spiele gegen Spitzengegner sind jedoch in den frühen Verkaufsphasen regelmäßig ausverkauft.
  • Offizielle Ticketbörse & Zweitplattformen: Fans können zurückgegebene Plätze über die offizielle Ticketbörse des Klubs (VfB-Ticketbörse) erwerben. Alternativ können Anhänger, die nach ausverkauften Bereichen suchen, verifizierte Tickets über Zweitplattformen wie LiveFootballTickets kaufen.
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Wie viel kosten Tickets für VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele in der MHPArena variieren je nach Sitzplatzlage, Spielkategorie und Mitgliedsstatus:

  • Steh- oder Sitzplatz: Der berühmte Stehbereich Cannstatter Kurve bietet die günstigsten Eintrittsmöglichkeiten, in der Regel 15 € bis 22 € zum Nennwert, während zentrale Sitzplatzbereiche höhere Preise haben.
  • Spielkategorisierung: Hochkarätige Duelle gegen direkte europäische Rivalen fallen in Top-Tier-Preiskategorien und haben höhere Nennwerte als gewöhnliche Ligaspiele.
  • Platzlage: Die Hauptlängsseiten (Haupttribüne und EnBW-Tribüne) bieten beste zentrale Sicht zu höheren Preisen, während Oberränge und Hintertorbereiche den günstigeren Einstieg ermöglichen.
  • Digitale Mobile-Tickets: Der Zutritt zum Spiel ist ausschließlich digital. Die Tickets werden direkt per Mobile Pass oder als PDF zum Ausdrucken auf Smartphones zugestellt und müssen an den Stadiondrehkreuzen vorgezeigt werden.

Preise und Verfügbarkeit für Auswärtstickets

Bei Bundesliga-Spielen in der MHPArena erhalten die Gästefans von Borussia Dortmund Sitz- und Stehplätze im ausgewiesenen Auswärtsbereich (Untertürkheimer Kurve - Blocks 61–65 / Gästeblock).

Im Einklang mit den Richtlinien der deutschen Fankultur und den Bundesliga-Regularien bleiben die Preise für Auswärtstickets strikt gedeckelt und erschwinglich. Stehplatzkarten im Gästebereich kosten in der Regel etwa 15 € bis 20 €, Sitzplatzkarten liegen zwischen 30 € und 45 €.

Um Tickets für den offiziellen Gästebereich zu kaufen, müssen reisende Fans registrierte Mitglieder oder Inhaber einer offiziellen Fanclub-Karte von Borussia Dortmund sein. Die Kontingente für den Gästebereich werden direkt vom Ticketbüro des BVB verwaltet und sind über interne Mitgliederlotterien regelmäßig ausverkauft.

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VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was ihr wissen müsst

Form von VfB Stuttgart und Borussia Dortmund

Stuttgart holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen, erzielte zehn Tore und kassierte neun. Das jüngste Ergebnis war am 28. August eine 1:5-Niederlage in der Bundesliga gegen den FC Bayern. Davor gewann der VfB im DFB-Pokal mit 4:0 gegen Hansa Rostock und zeigte damit die große Bandbreite seiner jüngsten Leistungen.

Dortmund hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt war am 1. September ein 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen HEBC Hamburg. In der Bundesliga gewann der BVB am 29. August mit 2:0 gegen den Hamburger SV, verlor dazwischen aber den Supercup mit 1:2 gegen den FC Bayern. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund zwölf Tore und kassierte sieben.

VFB

VFB - Form

PAR
U2-2
EVE
S3-1
FUL
N1-0
HRO
S0-4
FCB
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BVB

BVB - Form

ARS
N2-3
ROM
U2-2
FCB
N1-2
HSV
S2-0
HAM
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 4. April 2026 statt, als Dortmund in einem Bundesliga-Spiel mit 2:0 in der MHPArena gewann. In den letzten fünf Duellen ist die Bilanz ausgeglichen, beide Teams kommen auf je zwei Siege bei einem Unentschieden. Das auffälligste Ergebnis in dieser Serie war Stuttgarts 5:1-Heimsieg im September 2024, während Dortmund im Februar 2025 in Stuttgart mit 1:2 gewann.

Head to Head

VfB StuttgartUnentschiedenBorussia Dortmund
3
1
1
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
END
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
3
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
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VfB Stuttgart
VFB
2
END
Bundesliga
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VfB Stuttgart
VFB
5
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Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
END
11Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle vor VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht der VfB Stuttgart auf Platz 18, Borussia Dortmund belegt Rang fünf.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
110032+13
S
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
16
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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