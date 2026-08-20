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Premier League
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Book Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tickets

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So kommt ihr an Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über den Ticketkauf für Tottenhams Premier-League-Heimauftakt gegen Newcastle wissen müsst

Tottenham will den Abstiegsschreck der vergangenen Saison hinter sich lassen und unter der Leitung von Roberto De Zerbi in der Premier-League-Tabelle nach oben klettern. Verbesserte Heimleistungen sind dabei ein Muss, und Tottenham absolviert seinen ersten Ligaauftritt im Tottenham Hotspur Stadium am Samstag, 29. August, wenn Newcastle United zu Gast ist.

Erstaunlicherweise musste Tottenham bis zum allerletzten Saisonspiel warten, um den ersten Heimsieg des Jahres 2026 einzufahren, doch dieser 1:0-Erfolg gegen Everton erwies sich als entscheidend. Die Spurs-Fans werden die letzten beiden schwierigen Saisons vergeben und vergessen, wenn De Zerbis Team einen schnellen Start hinlegt und die teuren Neuzugänge Sandro Tonali und Mateus Fernandes sofort einschlagen.

Kann Tottenham gegen Newcastle erstmals seit 2023 wieder gewinnen? Das könnt ihr live vor Ort herausfinden, indem ihr euch noch heute Tickets sichert. GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Newcastle United statt?

Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wird am Samstag, 29. August, um 17.30 Uhr BST im Tottenham Hotspur Stadium in London angepfiffen.

crest
Premier League - Spielwoche 2
Tottenham Hotspur Stadium

So kauft ihr Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die breite Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft, sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

TOT

TOT - Form

GET
U1-1
TSG
S3-0
TSG
U2-2
BRE
N3-0
CHA
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NEW

NEW - Form

EVE
N3-1
B04
N1-2
STR
N1-1
LIV
U2-2
WBA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

TottenhamUnentschiedenNewcastle United
0
2
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
England EFL Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Team-News & Kader

Tottenham vs Newcastle United Aufstellungen

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Aufstellung
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
31A. Kinsky6J. van Hecke37M. van de Ven14A. Gray3A. Robertson11M. Tel16S. Tonali23P. Porro18M. Fernandes30R. Bentancur22O. Marmoush21L. Hornicek12M. Thiaw3L. Hall4S. Botman37A. Dedic11H. Barnes67L. Miley28J. Willock19A. Elanga6Nico González9Y. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
Tottenham

Startelf

Newcastle United

Ersatzspieler

Trainer

  • R. De Zerbi
  • M. Jaissle
Tottenham

Verletzungen und Sperren

Newcastle United

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
HullHullHUL
220030+36
S
S
3
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
6
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
8
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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