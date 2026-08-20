Tottenham will den Abstiegsschreck der vergangenen Saison hinter sich lassen und unter der Leitung von Roberto De Zerbi in der Premier-League-Tabelle nach oben klettern. Verbesserte Heimleistungen sind dabei ein Muss, und Tottenham absolviert seinen ersten Ligaauftritt im Tottenham Hotspur Stadium am Samstag, 29. August, wenn Newcastle United zu Gast ist.

Erstaunlicherweise musste Tottenham bis zum allerletzten Saisonspiel warten, um den ersten Heimsieg des Jahres 2026 einzufahren, doch dieser 1:0-Erfolg gegen Everton erwies sich als entscheidend. Die Spurs-Fans werden die letzten beiden schwierigen Saisons vergeben und vergessen, wenn De Zerbis Team einen schnellen Start hinlegt und die teuren Neuzugänge Sandro Tonali und Mateus Fernandes sofort einschlagen.

Kann Tottenham gegen Newcastle erstmals seit 2023 wieder gewinnen? Das könnt ihr live vor Ort herausfinden, indem ihr euch noch heute Tickets sichert. GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Newcastle United statt?

Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wird am Samstag, 29. August, um 17.30 Uhr BST im Tottenham Hotspur Stadium in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

So kauft ihr Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die breite Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft, sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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