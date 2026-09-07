Der amtierende Weltmeister Spanien eröffnet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 gegen Kroatien in Sevilla, bevor beide Teams nur eine Woche später in Split erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines hochkarätig besetzten Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Tschechien gehören. Dieses frühe Duell mit Hin- und Rückspielcharakter hat angesichts der Qualität auf beiden Seiten großes Gewicht.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Spanien gegen Kroatien wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Spanien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen Kroatien wird am 26. September 2026 im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla angepfiffen. Die genaue Ortszeit für den Anstoß wird von der UEFA noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wo kann man Tickets für Spanien gegen Kroatien kaufen?

Die verlässlichste Möglichkeit, sich Tickets für diesen Doppelspieltag zu sichern, insbesondere für das ausverkaufte Spiel in Sevilla, ist StubHub. Als einer der größten Ticket-Marktplätze der Welt bietet StubHub eine große Auswahl an Sitzplätzen für beide Partien an, vom Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla bis zum Poljud-Stadion in Split.

Darum lohnt es sich, StubHub für dieses Duell zu prüfen:

Zugang zu einem ausverkauften Spiel – da es für Sevilla keine offiziellen Tickets mehr gibt, ist StubHub eine der letzten Möglichkeiten, das Spiel am 29. September live zu erleben

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf ist durch StubHubs FanProtect-Programm abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Keine Mitgliedschaft in einem Verband erforderlich – praktisch für internationale Fans ohne Zugang zu den offiziellen Kanälen des RFEF oder HNS

Große Sitzplatz-Auswahl – in beiden Stadien, von Plätzen im Oberrang bis zu Premium-Optionen in zentraler Lage

Hospitality-Pakete – verfügbar für Fans, die bei einer der beiden Partien ein umfassenderes Spieltagserlebnis möchten

Angesichts dessen, wie schnell das Spiel in Sevilla ausverkauft war, wird eine frühe Buchung auch für die Auswärtspartie in Split dringend empfohlen, insbesondere wegen Spaniens wachsendem Renommee seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen Kroatien?

Die Preise für diesen Doppelspieltag variieren je nach Partie, Sitzplatzlage und dem Zeitpunkt des Kaufs vor dem Spieltag. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Sie bei StubHub erwarten können:

Sevilla (an der Quelle ausverkauft): Da kein offizielles Kontingent mehr verfügbar ist, liegen die Wiederverkaufspreise auf dem Zweitmarkt angesichts der enormen Nachfrage rund um Spaniens WM-Triumph deutlich über dem Nennwert

Günstigste Plätze in Split: ab etwa 45 € bis 60 €, in der Regel in den Oberrängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment in Split: in der Regel 90 € bis 160 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinien

Wie bei jeder Partie mit Beteiligung des Weltmeisters können sich die Preise auf dem Zweitmarkt schnell verändern. Wer mit einem festen Budget plant, ist daher auf der sicheren Seite, wenn er sich möglichst früh einen Platz sichert.

Spanien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Spanien gegen Kroatien

Spanien geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie, die alle bei der WM 2026 zustande kamen. Im Finale besiegte das Team Argentinien mit 1:0, zuvor wurden Österreich mit 3:0, Portugal mit 1:0, Belgien mit 2:1 und Frankreich mit 2:0 geschlagen. In diesen fünf Spielen erzielte Spanien sieben Tore und kassierte keines, also in jeder Partie eine weiße Weste.

Kroatiens letzte fünf Ergebnisse fallen gemischter aus. Das Team gewann drei Spiele und verlor zwei, zuletzt mit 1:2 gegen Portugal im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Zuvor besiegte Kroatien im Turnier Ghana mit 2:1 und Panama mit 1:0, verlor in der Gruppenphase aber auch mit 2:4 gegen England. In diesen fünf Spielen erzielte Kroatien sieben Tore und kassierte neun.

Spanien gegen Kroatien: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der EM 2024 statt, als Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich die Mannschaften in einem Nations-League-Spiel im Juni 2023 mit 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Spanien die bessere Bilanz. Der deutlichste Sieg war ein 6:0-Heimerfolg in der Nations League im September 2018. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 19 Tore.

Tabellenstand von Spanien gegen Kroatien

In Gruppe 3 der UEFA Nations League steht Kroatien derzeit auf Platz eins, während Spanien vor dieser Partie auf Rang vier liegt.