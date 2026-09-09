Serbien eröffnet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 am Donnerstag, 24. September, im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad gegen Griechenland, bevor die beiden Teams im Rückspiel im November im Panthessaliko-Stadion erneut aufeinandertreffen. Beide Spiele sind Teil des Spielplans der Liga A, Gruppe A2, zu der auch Deutschland und die Niederlande gehören.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Serbien gegen Griechenland zu sichern, inklusive Preise, Verfügbarkeit und den besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß von Serbien gegen Griechenland in der UEFA Nations League A?

Serbien gegen Griechenland findet im Stadion Rajko Mitic in Belgrad statt. Die offiziellen Anstoßzeiten werden noch bestätigt. Den genauen Zeitplan findet ihr bei eurem regionalen TV-Partner.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Wo kann man Tickets für Serbien gegen Griechenland kaufen?

Tickets für das Spiel in Belgrad werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des serbischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel im Panthessaliko sind die offiziellen Kanäle des griechischen Fußballverbands (EPO) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Prioritätsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von verschiedenen Verkäufern und bietet Käufern damit ein größeres Angebot, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente im Panthessaliko für mitreisende Serbien-Fans werden über die EPO-Kanäle abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der Kulisse, die dieses Spiel in Belgrad voraussichtlich anziehen wird, empfiehlt sich für beide Partien eine frühe Buchung.

Wie viel kosten Tickets für Serbien gegen Griechenland?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Belgrad werden über die Ticketkanäle des serbischen Fußballverbands festgelegt. Solange das Kontingent reicht, ist dort die gesamte Spanne von regulären bis zu Premium-Plätzen zum Nennwert verfügbar. Für das Spiel im Panthessaliko gelten auf dieselbe Weise die offiziellen EPO-Preise.

Günstigste Plätze (Belgrad): Angebote für den Auftakt im Rajko-Mitić-Stadion beginnen zu erschwinglichen Preisen in den oberen Rängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment (Belgrad): zentrale Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel im Panthessaliko: zum Nennwert in der Regel günstiger als das Auftaktspiel in Belgrad, wobei das Angebot mit näher rückendem Spiel enger werden kann

Wie bei jedem Länderspiel in einer umkämpften Gruppe können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn ihr ein festes Budget habt, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euren Platz eher früher als später zu sichern.

Serbien gegen Griechenland in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Serbien gegen Griechenland

Serbien hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege gefeiert, kein Unentschieden geholt und drei Niederlagen kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko, zudem gab es in diesem Zeitraum zwei 0:3-Niederlagen gegen Cabo Verde und Spanien. Die beiden Siege gelangen gegen Saudi-Arabien mit 2:1 im März und ebenfalls mit 2:1 gegen Lettland in der WM-Qualifikation im November 2025.

Griechenland hat seine letzten fünf Spiele nicht gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel war am 7. Juni eine 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel. Davor gab es ein 2:2 gegen Schweden, und in drei der fünf Spiele blieb das Team ohne eigenen Treffer, kassierte in diesem Zeitraum aber nur drei Gegentore.

Serbien gegen Griechenland: Direkter Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im November 2014 statt, als Serbien ein Freundschaftsspiel auswärts in Griechenland mit 2:0 gewann. Das einzige weitere Spiel im verfügbaren direkten Vergleich wurde im August 2010 ausgetragen, als Griechenland Serbien zu Hause in einem weiteren Freundschaftsspiel mit 1:0 besiegte. Serbien liegt in diesem direkten Vergleich aus diesen beiden Spielen vorn, mit je einem Sieg auf dem Papier, aber Serbien gewann das jüngste Duell.

Tabelle von Serbien gegen Griechenland

In der UEFA Nations League A, Gruppe 2, liegt Serbien derzeit auf Platz vier, während Griechenland Zweiter ist.