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UEFA Nations League B
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So kommt ihr an Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Nordmazedonien

Schottland trifft in der UEFA Nations League B auf Nordmazedonien. So könnt ihr euch Tickets sichern

Die UEFA Nations League kehrt mit einer Partie von hoher Bedeutung zurück, denn Schottland bereitet sich auf ein richtungsweisendes Duell der Gruppe E gegen Nordmazedonien vor. Beide Teams wollen sich in der Gruppe einen Momentumvorteil verschaffen, was dieses Länderspiel zu einem Pflichttermin für Fans in ganz Europa macht.

Angesichts der Geschichte hart umkämpfter Spiele zwischen diesen Nationen wird im Stadion mit einer elektrischen Atmosphäre gerechnet. Die Fans können sich auf körperbetonte Action mit Chancen auf beiden Seiten einstellen, da wichtige Punkte für den Turnieraufstieg und die Rangliste auf dem Spiel stehen.

GOAL versorgt euch mit allen offiziellen Spielinfos, Preisdetails und direkten Anweisungen, wie ihr euch noch heute euren Platz sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B?

Schottland gegen Nordmazedonien findet im Hampden Park in Glasgow statt, die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Hampden Park

Wo kann man Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien kaufen?

Der offizielle Ticketverkauf für dieses Spiel der UEFA Nations League wird direkt über das Online-Portal des gastgebenden Fußballverbands abgewickelt, das Zugang zum primären allgemeinen Vorverkauf bietet. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich reguläre Tickets zu sichern, bevor die regulären Kontingente ausverkauft sind.

Falls das primäre Verkaufsfenster schließt oder die Plätze auf der offiziellen Plattform vollständig ausgebucht sind, sind Sekundärmarkt-Plattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal beginnen bei allgemeinen Sitzplatzoptionen bei ungefähr 35 €, abhängig von Stadionbereich, Kategorie und Preisklasse.

Auf Sekundärmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Einstiegspreise auf dem Zweitmarkt bei rund 90 € pro Sitzplatz, wenn das primäre Kontingent regulärer Tickets ausverkauft ist.

Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Schottland gegen Nordmazedonien

Schottland hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dazu kommen zwei Niederlagen und kein Unentschieden in diesem Zeitraum. Die jüngsten Ergebnisse gab es bei der Weltmeisterschaft, wo das Team 0:3 gegen Brasilien und 0:1 gegen Marokko verlor. Vor diesen Rückschlägen besiegte Schottland Haiti mit 1:0 und feierte einen 4:1-Sieg über Curacao, was die offensive Gefährlichkeit an einem guten Tag unterstrich. In diesen fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf.

Nordmazedonien hatte mit Konstanz zu kämpfen, gewann nur eines der letzten fünf Spiele, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei, zudem gab es in der WM-Qualifikation ein 0:4 gegen Dänemark. Eine 1:7-Niederlage gegen Wales früher in der Kampagne war das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf. Nordmazedonien erzielte in diesen fünf Spielen nur ein Tor und kassierte fünfzehn.

SCO

SCO - Form

CUW
S4-1
BOL
S0-4
HAI
S0-1
MAR
N0-1
BRA
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
MKD

MKD - Form

WAL
N7-1
DEN
N4-0
IRL
U0-0
BIH
U0-0
TUR
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
1/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Schottland gegen Nordmazedonien: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im September 2013 statt, als Schottland in der WM-Qualifikation auswärts in Nordmazedonien mit 2:1 gewann. Betrachtet man die letzten vier erfassten direkten Duelle, hat Schottland die bessere Bilanz, mit zwei Siegen gegenüber einem von Nordmazedonien, während eine Partie unentschieden endete. Schottlands 2:0-Heimsieg im Jahr 2009 bleibt das souveränste Resultat in dieser Serie.

Head to Head

SchottlandUnentschiedenNordmazedonien
2
1
1
WM-Qualifikation
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
Schottland badge
Schottland
SCO
2
END
WM-Qualifikation
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
END
WM-Qualifikation
Schottland badge
Schottland
SCO
2
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
0
END
WM-Qualifikation
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
Schottland badge
Schottland
SCO
0
END
5Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4



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