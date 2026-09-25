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So kommt ihr an Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven: Champions-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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RB Leipzig trifft in der Champions League auf PSV Eindhoven. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

RB Leipzig trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, in der Red Bull Arena Leipzig auf PSV Eindhoven.

RB Leipzig setzt auf den Heimvorteil und sein aggressives deutsches Pressing, um die Gäste zu stören. PSV Eindhoven wiederum bringt als niederländischer Topklub eine explosive Form aus dem nationalen Wettbewerb und starkes Umschaltspiel mit, um den Gastgeber in fremder Umgebung herauszufordern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, in der Red Bull Arena Leipzig angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das RB Leipzig vs. PSV Eindhoven UEFA-Champions-League-Spiel in der Red Bull Arena zu kaufen, folgen Sie diesen Schritt-für-Schritt-Optionen:

1. Offizieller Ticketshop von RB Leipzig

  • Offizielle Website / App: Besuchen Sie den offiziellen Online-Ticketshop von RB Leipzig oder nutzen Sie die offizielle RBL Ticket App.
  • RB Leipzig Ticket Exchange: Falls das Spiel ausverkauft ist, prüfen Sie die offizielle RBL Ticket Exchange (RBL-Ticketbörse) innerhalb der offiziellen Ticket-App oder des Portals des Klubs.

2. Offizieller Auswärtsblock (für PSV-Fans)

  • PSV-Eindhoven-Anhänger: Wenn Sie im Gästeblock sitzen möchten, müssen die Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von PSV Eindhoven erworben werden.

Wie viel kosten Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

Die Ticketpreise für das RB Leipzig vs. PSV Eindhoven Champions-League-Spiel in der Red Bull Arena variieren je nach Kategorie und Kaufkanal:

1. Offizielle Preise zum Nennwert (RB Leipzig Ticket Shop)

  • Sitzplätze der Standardkategorien: Liegen in der Regel je nach Sitzbereich zwischen 20 € und 85 € (zum Beispiel hinter dem Tor / Fansektoren im Vergleich zu zentralen Längsseitenplätzen).
  • VIP- / Hospitality-Pakete: Beginnen bei ungefähr 250 € bis 500 €+ pro Ticket.

2. Sekundärmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Ticketkanäle ausverkauft sind, können Fans auf sekundäre Ticketplattformen wie StubHub zurückgreifen, um Plätze für das Spiel zu sichern.

  • Einstiegspreise / Stehplätze: Beginnen bei etwa 42 € bis 45 €.
  • Kategorie 1 / Premium-Plätze auf der Längsseite: Liegen zwischen 150 € und 280 €.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Ungefähr 120 € bis 140 €.

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von RB Leipzig gegen PSV Eindhoven

RB Leipzig hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege und zwei Niederlagen verbucht, wobei eine weitere Niederlage hinzukommt, was insgesamt zu einer durchwachsenen Bilanz führt. Der jüngste Auftritt war ein überzeugender 5:0-Bundesligasieg gegen den Hamburger SV, ein starker Kontrast zur vorherigen 1:4-Niederlage in der Champions League gegen Como. Leipzig verlor in diesem Zeitraum auch mit 1:3 in der Bundesliga gegen Werder Bremen, obwohl frühere Siege gegen Borussia Moenchengladbach und Eintracht Trier die nationale Konkurrenzfähigkeit der Mannschaft zeigten. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig 15 Tore, kassierte aber acht, was eine offensiv ausgerichtete, defensiv jedoch inkonstante Mannschaft widerspiegelt.

PSV Eindhoven befindet sich in starker Form, gewann vier der vergangenen fünf Spiele und spielte einmal unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Sieg in der Eredivisie gegen Sparta Rotterdam, zudem gewann PSV in diesem Zeitraum auswärts mit 3:1 bei Ajax. Die einzigen Punktverluste gab es beim 1:1 in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk. PSV hat in diesen fünf Partien 15 Tore erzielt und nur vier kassiert, was die Offensivstärke und die vergleichsweise defensive Stabilität unterstreicht.

RBL

RBL - Form

BMG
S3-0
SVW
N3-1
COM
N4-1
HSV
S5-0
B04
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PSV

PSV - Form

UTR
S1-6
AJX
S1-3
SHK
U1-1
SPA
S4-1
TWE
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Für diese Partie liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven vor. Offizielle historische Aufzeichnungen zwischen den beiden Klubs wurden vor diesem Spiel nicht bereitgestellt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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