RB Leipzig trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, in der Red Bull Arena Leipzig auf PSV Eindhoven.

RB Leipzig setzt auf den Heimvorteil und sein aggressives deutsches Pressing, um die Gäste zu stören. PSV Eindhoven wiederum bringt als niederländischer Topklub eine explosive Form aus dem nationalen Wettbewerb und starkes Umschaltspiel mit, um den Gastgeber in fremder Umgebung herauszufordern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, in der Red Bull Arena Leipzig angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das RB Leipzig vs. PSV Eindhoven UEFA-Champions-League-Spiel in der Red Bull Arena zu kaufen, folgen Sie diesen Schritt-für-Schritt-Optionen:

1. Offizieller Ticketshop von RB Leipzig

Offizielle Website / App: Besuchen Sie den offiziellen Online-Ticketshop von RB Leipzig oder nutzen Sie die offizielle RBL Ticket App .

RB Leipzig Ticket Exchange: Falls das Spiel ausverkauft ist, prüfen Sie die offizielle RBL Ticket Exchange ( RBL-Ticketbörse ) innerhalb der offiziellen Ticket-App oder des Portals des Klubs.

2. Offizieller Auswärtsblock (für PSV-Fans)

PSV-Eindhoven-Anhänger: Wenn Sie im Gästeblock sitzen möchten, müssen die Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von PSV Eindhoven erworben werden.

Wie viel kosten Tickets für RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

Die Ticketpreise für das RB Leipzig vs. PSV Eindhoven Champions-League-Spiel in der Red Bull Arena variieren je nach Kategorie und Kaufkanal:

1. Offizielle Preise zum Nennwert (RB Leipzig Ticket Shop)

Sitzplätze der Standardkategorien: Liegen in der Regel je nach Sitzbereich zwischen 20 € und 85 € (zum Beispiel hinter dem Tor / Fansektoren im Vergleich zu zentralen Längsseitenplätzen).

VIP- / Hospitality-Pakete: Beginnen bei ungefähr 250 € bis 500 €+ pro Ticket.

2. Sekundärmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Ticketkanäle ausverkauft sind, können Fans auf sekundäre Ticketplattformen wie StubHub zurückgreifen, um Plätze für das Spiel zu sichern.

Einstiegspreise / Stehplätze: Beginnen bei etwa 42 € bis 45 € .

Kategorie 1 / Premium-Plätze auf der Längsseite: Liegen zwischen 150 € und 280 € .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Ungefähr 120 € bis 140 € .

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von RB Leipzig gegen PSV Eindhoven

RB Leipzig hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege und zwei Niederlagen verbucht, wobei eine weitere Niederlage hinzukommt, was insgesamt zu einer durchwachsenen Bilanz führt. Der jüngste Auftritt war ein überzeugender 5:0-Bundesligasieg gegen den Hamburger SV, ein starker Kontrast zur vorherigen 1:4-Niederlage in der Champions League gegen Como. Leipzig verlor in diesem Zeitraum auch mit 1:3 in der Bundesliga gegen Werder Bremen, obwohl frühere Siege gegen Borussia Moenchengladbach und Eintracht Trier die nationale Konkurrenzfähigkeit der Mannschaft zeigten. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig 15 Tore, kassierte aber acht, was eine offensiv ausgerichtete, defensiv jedoch inkonstante Mannschaft widerspiegelt.

PSV Eindhoven befindet sich in starker Form, gewann vier der vergangenen fünf Spiele und spielte einmal unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Sieg in der Eredivisie gegen Sparta Rotterdam, zudem gewann PSV in diesem Zeitraum auswärts mit 3:1 bei Ajax. Die einzigen Punktverluste gab es beim 1:1 in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk. PSV hat in diesen fünf Partien 15 Tore erzielt und nur vier kassiert, was die Offensivstärke und die vergleichsweise defensive Stabilität unterstreicht.

RB Leipzig gegen PSV Eindhoven: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Für diese Partie liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven vor. Offizielle historische Aufzeichnungen zwischen den beiden Klubs wurden vor diesem Spiel nicht bereitgestellt.