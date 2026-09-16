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Bundesliga
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So kommt ihr an Tickets für RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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RB Leipzig trifft in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. So könnt ihr euch Tickets sichern

RB Leipzig trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig auf Eintracht Frankfurt.

Im direkten Duell aller Zeiten hat RB Leipzig mit 9 Siegen gegenüber 6 Erfolgen von Eintracht Frankfurt die Nase vorn, dazu kommen 8 Unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 18. April 2026 sicherte sich RB Leipzig einen 3:1-Auswärtssieg im Deutsche Bank Park in der Bundesliga.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt wird am Samstag, den 10. Oktober, in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 5
Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt zu kaufen, folgen Sie diesen üblichen Schritten über offizielle und primäre Kanäle:

1. Offizieller Online-Ticketshop von RB Leipzig (für Plätze im Heimbereich)

  • RB Leipzig startet den Ticketverkauf in der Regel in Phasen und gibt offiziellen Vereinsmitgliedern sowie Dauerkarteninhabern zunächst Vorrang. Wenn noch Plätze verfügbar sind, wird näher am Spieltag ein freier Verkauf für die Allgemeinheit eröffnet. =

2. Offizieller Online-Ticketshop von Eintracht Frankfurt (für Plätze im Auswärtsbereich)

  • Wenn Sie Eintracht Frankfurt unterstützen, besuchen Sie den offiziellen Haupt-Ticketshop von Eintracht Frankfurt oder die mainaquila-App. Die Kontingente für Auswärtsspiele sind wegen der hohen Nachfrage stark eingeschränkt und werden vorrangig an offizielle Mitglieder von Eintracht Frankfurt sowie offizielle Fanclubs vergeben.

3. Sekundärmarkt & Ticketbörse (Wiederverkauf)

  • Offizielle RBL-Ticketbörse: Wenn das Spiel ausverkauft ist, prüfen Sie den offiziellen Sekundärmarkt von RB Leipzig (Ticketbörse) auf dem Ticketportal, wo Dauerkarteninhaber ihre Plätze für einzelne Spiele zum Nennwert weiterverkaufen.

Wie viel kosten Tickets für RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt variieren je nach Sitzplatzlage, Verkaufskanal und Kategorie.

Preise im offiziellen Primärmarkt (Nennwert)

  • Stehplatz / Fanblock (Sektor B): 15 € bis 25 €
  • Kategorie 4 & 3 (Oberrang / hinter den Toren): 25 € bis 45 €
  • Kategorie 2 & 1 (Längsseite / Unter- & Mittelrang): 50 € bis 85 €
  • VIP- & Hospitality-Pakete: 150 € bis 400 €+

Kontingent für Auswärtsfans (Sektor von Eintracht Frankfurt)

  • Stehplatztickets für Gäste: ca. 15 € bis 20 €
  • Sitzplatztickets für Gäste: ca. 30 € bis 45 €

Sekundärmarkt

  • Offizielle RBL-Ticketbörse: Ausschließlich zum Nennwert (15 € bis 85 €) zuzüglich geringer Verwaltungs-/Bearbeitungsgebühren verkauft.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt

RB Leipzig hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, dabei neun Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Zuvor gewann Leipzig am ersten Bundesliga-Spieltag mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach und erzielte sechs Treffer gegen Eintracht Trier im DFB-Pokal. Die beiden Niederlagen in der Vorbereitung gab es gegen Bayern München und Leeds United.

Eintracht Frankfurt holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen, erzielte dabei 21 Tore, kassierte aber 17. Das jüngste Ergebnis war eine 1:4-Niederlage gegen Augsburg in der Bundesliga. Das herausragende Resultat in diesem Lauf war ein 11:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den SC St. Tönis, dem jedoch eine 0:7-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Brentford sowie das 3:3 bei Union Berlin am 1. Spieltag gegenüberstanden.

RBL

RBL - Form

ETR
S0-6
BMG
S3-0
SVW
N3-1
COM
N4-1
HSV
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SGE

SGE - Form

BRE
N7-0
STT
S0-11
FCU
U3-3
FCA
N1-4
M05
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
18/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 18. April 2026 statt, als RB Leipzig Eintracht Frankfurt in einem Bundesligaspiel in Frankfurt mit 3:1 besiegte. Davor gewann Leipzig im Dezember 2025 zu Hause mit 6:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Leipzig mit vier Siegen gegenüber einem von Frankfurt klar die Nase vorn und in diesem Zeitraum 14 Tore gegenüber Frankfurts sechs erzielt.

Head to Head

RB LeipzigUnentschiedenEintracht Frankfurt
4
0
1
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
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RB Leipzig
RBL
3
END
Bundesliga
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RBL
6
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Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
4
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RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
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RB Leipzig
RBL
2
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Deutschland DFB-Pokal
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
14Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
321072+57
S
U
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
17
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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