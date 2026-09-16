RB Leipzig trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig auf Eintracht Frankfurt.

Im direkten Duell aller Zeiten hat RB Leipzig mit 9 Siegen gegenüber 6 Erfolgen von Eintracht Frankfurt die Nase vorn, dazu kommen 8 Unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 18. April 2026 sicherte sich RB Leipzig einen 3:1-Auswärtssieg im Deutsche Bank Park in der Bundesliga.

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Wann ist der Anstoß von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt wird am Samstag, den 10. Oktober, in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 12:30 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt zu kaufen, folgen Sie diesen üblichen Schritten über offizielle und primäre Kanäle:

1. Offizieller Online-Ticketshop von RB Leipzig (für Plätze im Heimbereich)

RB Leipzig startet den Ticketverkauf in der Regel in Phasen und gibt offiziellen Vereinsmitgliedern sowie Dauerkarteninhabern zunächst Vorrang. Wenn noch Plätze verfügbar sind, wird näher am Spieltag ein freier Verkauf für die Allgemeinheit eröffnet. =

2. Offizieller Online-Ticketshop von Eintracht Frankfurt (für Plätze im Auswärtsbereich)

Wenn Sie Eintracht Frankfurt unterstützen, besuchen Sie den offiziellen Haupt-Ticketshop von Eintracht Frankfurt oder die mainaquila-App. Die Kontingente für Auswärtsspiele sind wegen der hohen Nachfrage stark eingeschränkt und werden vorrangig an offizielle Mitglieder von Eintracht Frankfurt sowie offizielle Fanclubs vergeben.

3. Sekundärmarkt & Ticketbörse (Wiederverkauf)

Offizielle RBL-Ticketbörse: Wenn das Spiel ausverkauft ist, prüfen Sie den offiziellen Sekundärmarkt von RB Leipzig (Ticketbörse) auf dem Ticketportal, wo Dauerkarteninhaber ihre Plätze für einzelne Spiele zum Nennwert weiterverkaufen.

Wie viel kosten Tickets für RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt variieren je nach Sitzplatzlage, Verkaufskanal und Kategorie.

Preise im offiziellen Primärmarkt (Nennwert)

Stehplatz / Fanblock (Sektor B): 15 € bis 25 €

Kategorie 4 & 3 (Oberrang / hinter den Toren): 25 € bis 45 €

Kategorie 2 & 1 (Längsseite / Unter- & Mittelrang): 50 € bis 85 €

VIP- & Hospitality-Pakete: 150 € bis 400 €+

Kontingent für Auswärtsfans (Sektor von Eintracht Frankfurt)

Stehplatztickets für Gäste: ca. 15 € bis 20 €

Sitzplatztickets für Gäste: ca. 30 € bis 45 €

Sekundärmarkt

Offizielle RBL-Ticketbörse: Ausschließlich zum Nennwert (15 € bis 85 €) zuzüglich geringer Verwaltungs-/Bearbeitungsgebühren verkauft.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt

RB Leipzig hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, dabei neun Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Zuvor gewann Leipzig am ersten Bundesliga-Spieltag mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach und erzielte sechs Treffer gegen Eintracht Trier im DFB-Pokal. Die beiden Niederlagen in der Vorbereitung gab es gegen Bayern München und Leeds United.

Eintracht Frankfurt holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen, erzielte dabei 21 Tore, kassierte aber 17. Das jüngste Ergebnis war eine 1:4-Niederlage gegen Augsburg in der Bundesliga. Das herausragende Resultat in diesem Lauf war ein 11:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den SC St. Tönis, dem jedoch eine 0:7-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Brentford sowie das 3:3 bei Union Berlin am 1. Spieltag gegenüberstanden.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 18. April 2026 statt, als RB Leipzig Eintracht Frankfurt in einem Bundesligaspiel in Frankfurt mit 3:1 besiegte. Davor gewann Leipzig im Dezember 2025 zu Hause mit 6:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Leipzig mit vier Siegen gegenüber einem von Frankfurt klar die Nase vorn und in diesem Zeitraum 14 Tore gegenüber Frankfurts sechs erzielt.