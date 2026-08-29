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Book Manchester United vs Ipswich Town Tickets

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So kommt ihr an Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town: Hospitality-Pakete, Premier-League-Preise 2026/27, Spielinformationen und mehr

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Für Manchester United steht eine riesige Saison bevor, und du könntest zum Premier-League-Heimauftakt im Old Trafford dabei sein

Nach ein paar schwierigen Spielzeiten hoffen die Fans von Manchester United, dass ihre Mannschaft endlich die Kurve gekriegt hat. Vor dem Premier-League-Heimauftakt der Red Devils gegen Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, wird rund um Old Trafford eine positive Stimmung herrschen, und ihr könnt dabei sein und den Anlass genießen, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Michael Carricks Amtszeit als Interimscheftrainer erwies sich als solche Offenbarung, dass die frühere Manchester-United-Legende den Posten zwei Tage vor dem Saisonfinale gegen Brighton dauerhaft erhielt, das Manchester United eindrucksvoll mit 3:0 gewann. Nach Platz 3 und der damit gesicherten Champions-League-Teilnahme wird Carrick in den kommenden Monaten auf allen Fronten nach Ruhm streben wollen.

Einer der Schlüssel für jeden künftigen Erfolg von Manchester United ist es, Old Trafford wieder zu der Festung zu machen, die es einmal war. Unter Jose Mourinho blieb Manchester United 2016 und 2017 im „Theatre of Dreams“ bekanntermaßen in historischen 40 Spielen in Folge ungeschlagen. Wird United den Aufsteiger Ipswich an diesem ikonischen Ort auseinandernehmen?

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Manchester United gegen Ipswich Town statt?

Manchester United empfängt Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, in Old Trafford (Manchester), der Anstoß ist für 16.30 Uhr BST angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 2
Old Trafford

So kaufen Sie Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ticketlotterien ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Karten zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spielkategorisierung: Klubs ordnen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topduelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Sitze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitglieder.

Form

MUN

MUN - Form

ATM
S2-1
PSG
U1-1
LEE
S1-1
MIL
N2-4
HUL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
IPS

IPS - Form

LEH
S1-0
RAY
S3-0
FCU
S2-4
SUN
S2-1
LEI
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
England EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
12Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Manchester United vs Ipswich Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
1S. Lammens23L. Shaw26A. Heaven3N. Mazraoui5H. Maguire13P. Dorgu18Y. Tielemans19B. Mbeumo17A. Santos8B. Fernandes10M. Cunha37K. Scherpen24J. Greaves6I. Diop3L. Davis26D. O'Shea23S. Lukic38D. Maeda10J. Enciso7A. Fatawu32M. Nunez19Emersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Ipswich

Trainer

  • M. Carrick
  • G. O'Neil

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
HullHullHUL
220030+36
S
S
3
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
6
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
8
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg


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