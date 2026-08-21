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So kommt ihr an Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace: Preise in der Premier League 2026/27, Infos zum Spiel, Anstoßzeit und mehr

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So kauft ihr Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Crystal Palace, inklusive Spielinfos

Leeds United wird vor der vorübergehenden Unterbrechung der Premier League wegen der Länderspielpause so viele Punkte wie möglich sammeln wollen, und mit zwei aufeinanderfolgenden Spielen an der Elland Road Mitte September bietet sich dafür die perfekte Gelegenheit.

Nach dem Heimligaspiel gegen Newcastle am 14. September rollt die Mannschaft von Daniel Farke nur fünf Tage später erneut den roten Teppich aus, wenn sie es am Samstag, 19. September, mit Crystal Palace aufnimmt. Für eines der beiden Spiele oder für beide könnt ihr euch noch heute Tickets sichern und an der Elland Road dabei sein.

Leeds machte seinen leidenschaftlichen Fans im vergangenen Jahr ein frühes Weihnachtsgeschenk und fertigte Palace mit 4:1 ab, nur fünf Nächte bevor der Weihnachtsmann durch den Schornstein kam (20. Dezember). Dominic Calvert-Lewin (zweimal), Ethan Ampadu und Anton Stach trafen an diesem denkwürdigen Abend an der Elland Road allesamt.

Wird Leeds Crystal Palace erneut auseinandernehmen? GOAL liefert euch alles, was ihr darüber wissen müsst, wie ihr euch Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace sichern könnt, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Crystal Palace statt?

Leeds United gegen Crystal Palace findet am Samstag, 19. September, an der Elland Road (Leeds) statt. Der Anstoß ist für 15 Uhr BST angesetzt.

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Premier League - Spielwoche 5
Elland Road

So kauft ihr Tickets für das Premier-League-Spiel Leeds United gegen Crystal Palace

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Partien an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren je nach Gastgeber, Sitzplatzlage und Spielkategorie stark:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei die Höhe der Rabatte und die Altersgrenzen von Team zu Team unterschiedlich sind.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitglieder.

Form

LEE

LEE - Form

RBL
S2-0
MUN
N1-1
FCA
S4-0
NFO
S0-1
NFO
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
CRY

CRY - Form

RCL
N3-0
ULA
S3-1
FUL
S1-2
SCF
N3-0
EVE
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

LeedsUnentschiedenCrystal Palace
1
2
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
5
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Team-News & Kader

Leeds vs Crystal Palace Voraussichtliche Aufstellungen

Leeds crest
Leeds
LEE
Aufstellung
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Trainer

  • D. Farke

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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