Leeds United wird vor der vorübergehenden Unterbrechung der Premier League wegen der Länderspielpause so viele Punkte wie möglich sammeln wollen, und mit zwei aufeinanderfolgenden Spielen an der Elland Road Mitte September bietet sich dafür die perfekte Gelegenheit.

Nach dem Heimligaspiel gegen Newcastle am 14. September rollt die Mannschaft von Daniel Farke nur fünf Tage später erneut den roten Teppich aus, wenn sie es am Samstag, 19. September, mit Crystal Palace aufnimmt. Für eines der beiden Spiele oder für beide könnt ihr euch noch heute Tickets sichern und an der Elland Road dabei sein.

Leeds machte seinen leidenschaftlichen Fans im vergangenen Jahr ein frühes Weihnachtsgeschenk und fertigte Palace mit 4:1 ab, nur fünf Nächte bevor der Weihnachtsmann durch den Schornstein kam (20. Dezember). Dominic Calvert-Lewin (zweimal), Ethan Ampadu und Anton Stach trafen an diesem denkwürdigen Abend an der Elland Road allesamt.

Wird Leeds Crystal Palace erneut auseinandernehmen? GOAL liefert euch alles, was ihr darüber wissen müsst, wie ihr euch Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace sichern könnt, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Crystal Palace statt?

Leeds United gegen Crystal Palace findet am Samstag, 19. September, an der Elland Road (Leeds) statt. Der Anstoß ist für 15 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 10:00 Elland Road

So kauft ihr Tickets für das Premier-League-Spiel Leeds United gegen Crystal Palace

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Partien an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren je nach Gastgeber, Sitzplatzlage und Spielkategorie stark:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei die Höhe der Rabatte und die Altersgrenzen von Team zu Team unterschiedlich sind.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitglieder.

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