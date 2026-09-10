Frankreich empfängt Italien am Freitag, den 2. Oktober, im Parc des Princes in Paris. Die Partie ist Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A1, zu der auch Belgien und die Türkei gehören. Im November treffen die beiden Teams im Rückspiel in Italien erneut aufeinander, wobei der Austragungsort für diese Partie noch bestätigt werden muss.

GOAL hat alles, was Ihr wissen müsst, um Euch jetzt Tickets für Frankreich gegen Italien zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und den besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Frankreich gegen Italien in der UEFA Nations League A?

Frankreich gegen Italien findet im Stade de France in Saint-Denis statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stade de France

Wo kann man Tickets für Frankreich gegen Italien kaufen?

Tickets für das Paris-Hinspiel werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des französischen Fußballverbands (FFF) angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle der FIGC (Italienischer Fußballverband) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Rückspiel in Italien.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Prioritätsphasen für Mitglieder, in der Regel näher an den jeweiligen Spieltag heran

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von verschiedenen Verkäufern und bietet Käufern damit einen größeren Bestand, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente für das Italien-Spiel werden über die Kanäle der FIGC abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des Stellenwerts dieser Begegnung wird insbesondere für das Paris-Hinspiel eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Frankreich gegen Italien?

Die offiziellen Preise für das Paris-Hinspiel werden über die Ticketkanäle der FFF festgelegt, wobei das gesamte Spektrum von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange das Kontingent reicht. Für das Rückspiel in Italien gelten die offiziellen FIGC-Preise, sobald der Austragungsort und die Verkaufsdetails bestätigt sind.

Günstigste Plätze (Paris): ab etwa 50 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im Parc des Princes

Plätze im mittleren Preissegment (Paris): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Italien: Die Preise werden bestätigt, sobald der Austragungsort für die Partie im November bekannt gegeben wird

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Wie bei jeder Partie zwischen zwei der führenden Nationen Europas können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, ist deshalb in der Regel besser beraten, sich den Platz früher statt später zu sichern.

Frankreich gegen Italien in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Form von Frankreich gegen Italien

Frankreich hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 4:6-Niederlage gegen England im WM-Halbfinale, nachdem es zuvor im Spiel um Platz drei eine 0:2-Niederlage gegen Spanien gegeben hatte. Zuvor besiegte Frankreich im Turnier Marokko mit 2:0, Paraguay mit 1:0 und Schweden mit 3:0. In diesen fünf Spielen erzielte Frankreich zehn Tore und kassierte acht.

Italien hat in den vergangenen fünf Partien ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:0-Sieg gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel am 7. Juni, nachdem drei Tage zuvor Luxemburg mit 1:0 besiegt worden war. Die beiden Niederlagen in dieser Serie gab es gegen Bosnien und Herzegowina sowie bei einer 1:4-Niederlage gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Frankreich gegen Italien: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete mit einem 3:1 für Frankreich, in einem Spiel der UEFA Nations League A, das im November 2024 in Italien ausgetragen wurde. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Frankreich viermal gewonnen, Italien kein einziges Mal. Auch die Freundschaftsspiele 2016 und 2012 endeten jeweils zugunsten Frankreichs. Frankreich erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte fünf.



