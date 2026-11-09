England schließt seine Heimspiele des Jahres 2026 am Donnerstag, dem 12. November, mit einem Duell gegen Kroatien im Wembley-Stadion ab. Das Spiel gehört zur Gruppe A3 der Liga A, in der auch Spanien und Tschechien spielen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit Englands 4:2-Sieg gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2026 in Dallas.

GOAL hat alle Informationen, die ihr jetzt braucht, um Tickets für England gegen Kroatien zu bekommen: von Preisen und Verfügbarkeit bis zu den besten Bezugsquellen.

Wann beginnt England gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

Das Spiel zwischen England und Kroatien findet im Wembley-Stadion in London statt. Offizielle Informationen zur Übertragung liegen derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 Wembley

Wo gibt es Tickets für England gegen Kroatien?

Tickets für dieses Spiel werden zunächst über den offiziellen Ticketverkauf von England Football angeboten. Mitglieder des England Supporters Travel Club (ESTC) und England+-Mitglieder haben vor dem regulären Verkaufsstart für die Öffentlichkeit jeweils Zugang zu speziellen Vorverkaufsphasen.

Worauf ihr beim Ticketkauf achten solltet:

ESTC-Vorverkauf – Mitglieder des England Supporters Travel Club haben vor dem regulären Verkaufsstart Vorrang

– Mitglieder des England Supporters Travel Club haben vor dem regulären Verkaufsstart Vorrang England+-Vorverkauf – eine weitere Vorverkaufsphase für registrierte Mitglieder, bevor der öffentliche Verkauf beginnt

– eine weitere Vorverkaufsphase für registrierte Mitglieder, bevor der öffentliche Verkauf beginnt Ermäßigte Preise – Ermäßigungen für Menschen ab 65 Jahren, Studierende und Kinder unter 16 Jahren sowie ein eigener Familienbereich

– Ermäßigungen für Menschen ab 65 Jahren, Studierende und Kinder unter 16 Jahren sowie ein eigener Familienbereich Weiterverkauf – StubHub ist eine Möglichkeit, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da Englands Auftaktspiel gegen Spanien bereits ausverkauft ist, wird auch für dieses Spiel ein frühzeitiger Kauf dringend empfohlen, sobald der reguläre Verkauf beginnt.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Kroatien?

Die offiziellen Preise von England Football beginnen bei 35 Pfund. Reguläre Tickets für Erwachsene kosten je nach Sitzplatz 35, 45, 65 oder 80 Pfund. Für eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen auf Ebene 2 liegen die Preise bei 95 beziehungsweise 120 Pfund. Im Familienbereich kosten Tickets für Erwachsene 25 Pfund und für Kinder 12,50 Pfund. An anderen Stellen im Stadion erhalten Menschen ab 65 Jahren, Studierende und Kinder unter 16 Jahren einen Rabatt von 10 Pfund.

StubHub ist eine Möglichkeit, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort beginnen die Preise für dieses Spiel derzeit bei etwa 75 Pfund.

Wie bei stark nachgefragten Länderspielen üblich, können sich die Preise bis zum Spieltag ändern. Wer ein bestimmtes Budget einhalten möchte, sollte sich daher möglichst frühzeitig einen Sitzplatz sichern.

England gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Formvergleich: England gegen Kroatien

England hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft 14 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das jüngste Spiel war ein 4:6-Sieg gegen Frankreich im WM-Viertelfinale. Dieses Ergebnis zeigt sowohl, wie viele Tore England erzielt, als auch, dass sich die Mannschaft defensiv zeitweise für Gegentreffer offen zeigt. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es gegen Argentinien, das England mit einem 2:1-Sieg im Halbfinale aus dem WM-Turnier ausschloss.

Kroatien hat in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht, dabei neun Gegentreffer kassiert und sieben Tore erzielt. Im jüngsten Spiel verlor Kroatien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft mit 1:2 gegen Portugal. Zuvor gewann die Mannschaft gegen Ghana mit 2:1 und gegen Panama mit 1:0. Die 2:4-Niederlage gegen England in der Gruppenphase war jedoch die höchste Niederlage in diesen fünf Spielen.

England gegen Kroatien: Die letzten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im Juni in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 statt. England gewann mit 4:2. Davor setzte sich England bei der EM 2020 mit 1:0 gegen Kroatien durch. In den letzten fünf direkten Duellen kam England auf drei Siege, Kroatien auf einen. Die einzige Niederlage gegen Kroatien gab es im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018, als Kroatien mit 2:1 gewann. Zu den fünf Begegnungen zählen außerdem ein 2:1-Sieg Englands und ein 0:0, jeweils aus der UEFA Nations League 2018/19.