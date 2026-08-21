Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoEintracht Frankfurt
Deutsche Bank Park
team-logoAugsburg
Book Eintracht Frankfurt vs Augsburg Tickets
GOAL-e

Unterstützt von

So kommt ihr an Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Eintracht Frankfurt
Augsburg
Bundesliga

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Augsburg. So könnt ihr euch Tickets sichern

Eintracht Frankfurt trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf Augsburg.

Der FC Augsburg reist nach gemischten Ergebnissen in der Saisonvorbereitung nach Frankfurt und ist entschlossen, in seiner nationalen Saison Konstanz zu etablieren. Die jüngsten Duelle zwischen den beiden Klubs waren hart umkämpft, darunter ein 1:1 im vorherigen Ligaduell im April 2026.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt empfängt Augsburg im Deutsche Bank Park in Frankfurt, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

crest
Bundesliga - Spielwoche 2
Deutsche Bank Park

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg kaufen?

Um sich Tickets für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im Deutsche Bank Park zu sichern, nutzen Sie die offiziellen primären und sekundären Ticketkanäle unten:

1. Offizielles Ticketportal von Eintracht Frankfurt (Primärverkauf)

  • Offizielle Website: Kaufen Sie Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop von Eintracht Frankfurt.
  • Vorrang für Vereinsmitglieder: Offizielle Mitglieder von Eintracht Frankfurt erhalten während eines gesonderten Vorverkaufsfensters Vorrang, bevor die Tickets für die Allgemeinheit freigegeben werden.
  • Freier Verkauf: Verbleibende Tickets nach dem Mitgliedervorverkauf werden online für den allgemeinen Kauf verfügbar gemacht.

2. Bereich für Auswärtsfans (FC-Augsburg-Fans)

  • FC Augsburg Ticketshop: Fans, die den FC Augsburg im Gästeblock unterstützen, sollten Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop des FC Augsburg kaufen, wo Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst berücksichtigt werden.

3. Offizieller Weiterverkauf & Sekundärplattformen

  • Offizieller Weiterverkaufsmarkt (Eintracht Resale): Wenn das Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert über die offizielle Tickettauschplattform des Klubs anbieten.
  • Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten Angebote an, wenn im Primärverkauf keine Tickets verfügbar sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele von Eintracht Frankfurt beginnen in der Regel bei etwa 18 € bis 24 € für Stehplätze und reichen bis 50 € bis 90 €+ für Sitzplätze, wobei offizielle Vereinsmitglieder vorrangigen Zugang zum Primärverkauf erhalten.

Preise im Primärverkauf & über den offiziellen Tickettausch

  • Stehplatztickets (erste Verkaufsphase): Reguläre Stehplatztickets kosten im Allgemeinen etwa 18–24 €.
  • Sitzplatztickets (erste Verkaufsphase): Die Sitzplatzkategorien liegen je nach Kategorie und Platzierung zwischen 35 € und 90 €.
  • Ticketbörse des Klubs: Wenn der Primärverkauf ausverkauft ist, bieten Dauerkarteninhaber ihre Plätze in der offiziellen Ticketbörse des Klubs zum Nennwert zuzüglich geringer Bearbeitungsgebühren an.

Preise auf dem Sekundärmarkt

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen Karten für einfache Stehplätze oder Oberrangplätze in der Regel bei etwa 60 € bis 75 €, während Plätze in bevorzugter Mittelfeldlage und im Unterrang je nach Marktnachfrage typischerweise zwischen 100 € und 250 €+ liegen.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

Eintracht Frankfurt geht mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen der Saisonvorbereitung in den Bundesliga-Auftakt. Das jüngste Spiel endete am 15. August mit einer 0:7-Niederlage gegen Brentford, ein Ergebnis, das den Klub erschütterte. Davor gewann Frankfurt drei Freundschaftsspiele in Folge, darunter ein 5:1 gegen den FSV Frankfurt und ein 2:0 gegen Hull City. In diesen fünf Spielen erzielte Frankfurt 11 Tore und kassierte 10.

Augsburg beendete die Saisonvorbereitung mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus fünf Spielen. Das letzte Spiel endete am 15. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Leeds United. Im selben Zeitraum gab es jedoch auch einen 3:2-Sieg gegen Sassuolo und einen 15:0-Kantersieg gegen Schwaz. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien 21 Tore und kassierte 11.

SGE

SGE - Form

HUL
S2-0
FSV
S5-1
BRE
N7-0
STT
S0-11
FCU
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
21/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCA

FCA - Form

SCH
S0-15
SAS
S3-2
LEE
N4-0
COT
S0-2
S04
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
23/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Direkter Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, als Augsburg Frankfurt am 25. April 2026 in der Bundesliga empfing. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Frankfurt mit zwei Siegen gegenüber keinem Sieg von Augsburg die bessere Bilanz, dazu kommen drei Unentschieden. Frankfurt erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Augsburg fünf.

Head to Head

Eintracht FrankfurtUnentschiedenAugsburg
2
3
0
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Augsburg auf dem ersten Platz, während Eintracht Frankfurt Sechster ist.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
110032+13
S
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
16
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen