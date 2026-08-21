Eintracht Frankfurt trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf Augsburg.

Der FC Augsburg reist nach gemischten Ergebnissen in der Saisonvorbereitung nach Frankfurt und ist entschlossen, in seiner nationalen Saison Konstanz zu etablieren. Die jüngsten Duelle zwischen den beiden Klubs waren hart umkämpft, darunter ein 1:1 im vorherigen Ligaduell im April 2026.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt empfängt Augsburg im Deutsche Bank Park in Frankfurt, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 2 6. Sept. 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg kaufen?

Um sich Tickets für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im Deutsche Bank Park zu sichern, nutzen Sie die offiziellen primären und sekundären Ticketkanäle unten:

1. Offizielles Ticketportal von Eintracht Frankfurt (Primärverkauf)

Offizielle Website: Kaufen Sie Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop von Eintracht Frankfurt.

Vorrang für Vereinsmitglieder: Offizielle Mitglieder von Eintracht Frankfurt erhalten während eines gesonderten Vorverkaufsfensters Vorrang, bevor die Tickets für die Allgemeinheit freigegeben werden.

Freier Verkauf: Verbleibende Tickets nach dem Mitgliedervorverkauf werden online für den allgemeinen Kauf verfügbar gemacht.

2. Bereich für Auswärtsfans (FC-Augsburg-Fans)

FC Augsburg Ticketshop: Fans, die den FC Augsburg im Gästeblock unterstützen, sollten Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop des FC Augsburg kaufen, wo Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst berücksichtigt werden.

3. Offizieller Weiterverkauf & Sekundärplattformen

Offizieller Weiterverkaufsmarkt (Eintracht Resale): Wenn das Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert über die offizielle Tickettauschplattform des Klubs anbieten.

Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten Angebote an, wenn im Primärverkauf keine Tickets verfügbar sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele von Eintracht Frankfurt beginnen in der Regel bei etwa 18 € bis 24 € für Stehplätze und reichen bis 50 € bis 90 €+ für Sitzplätze, wobei offizielle Vereinsmitglieder vorrangigen Zugang zum Primärverkauf erhalten.

Preise im Primärverkauf & über den offiziellen Tickettausch

Stehplatztickets (erste Verkaufsphase): Reguläre Stehplatztickets kosten im Allgemeinen etwa 18–24 €.

Sitzplatztickets (erste Verkaufsphase): Die Sitzplatzkategorien liegen je nach Kategorie und Platzierung zwischen 35 € und 90 €.

Ticketbörse des Klubs: Wenn der Primärverkauf ausverkauft ist, bieten Dauerkarteninhaber ihre Plätze in der offiziellen Ticketbörse des Klubs zum Nennwert zuzüglich geringer Bearbeitungsgebühren an.

Preise auf dem Sekundärmarkt

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen Karten für einfache Stehplätze oder Oberrangplätze in der Regel bei etwa 60 € bis 75 €, während Plätze in bevorzugter Mittelfeldlage und im Unterrang je nach Marktnachfrage typischerweise zwischen 100 € und 250 €+ liegen.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

Eintracht Frankfurt geht mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen der Saisonvorbereitung in den Bundesliga-Auftakt. Das jüngste Spiel endete am 15. August mit einer 0:7-Niederlage gegen Brentford, ein Ergebnis, das den Klub erschütterte. Davor gewann Frankfurt drei Freundschaftsspiele in Folge, darunter ein 5:1 gegen den FSV Frankfurt und ein 2:0 gegen Hull City. In diesen fünf Spielen erzielte Frankfurt 11 Tore und kassierte 10.

Augsburg beendete die Saisonvorbereitung mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus fünf Spielen. Das letzte Spiel endete am 15. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Leeds United. Im selben Zeitraum gab es jedoch auch einen 3:2-Sieg gegen Sassuolo und einen 15:0-Kantersieg gegen Schwaz. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien 21 Tore und kassierte 11.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Direkter Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, als Augsburg Frankfurt am 25. April 2026 in der Bundesliga empfing. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Frankfurt mit zwei Siegen gegenüber keinem Sieg von Augsburg die bessere Bilanz, dazu kommen drei Unentschieden. Frankfurt erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Augsburg fünf.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Augsburg auf dem ersten Platz, während Eintracht Frankfurt Sechster ist.