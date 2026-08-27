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Champions League trophyGetty Images
Champions League Tickets

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So kommt ihr an Tickets für die UEFA Champions League 2026/27: Informationen zur Auslosung, qualifizierte Teams, Ticketpreise und mehr

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Atletico Madrid

So seht ihr in dieser Saison die epische europäische Fußball-Action in der Champions League

Die Jagd nach Europas begehrtestem Klubtitel kehrt in der Saison der UEFA Champions League 2026/27 zurück. Mit Europas Eliteklubs, die in der erweiterten Ligaphase mit 36 Teams gegeneinander antreten, verspricht jeder Spieltag Dramatik auf Weltklasseniveau auf dem Weg zum Champions-League-Finale im Estadio Metropolitano in Madrid am 5. Juni 2027.

Nach der offiziellen Auslosung der Ligaphase am Donnerstag, 27. August 2026, die im Grimaldi Forum in Monaco stattfand, kennen alle 36 teilnehmenden Teams ihre acht Gegner für die erste Phase des Wettbewerbs.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der den Wettbewerb zuletzt zweimal in Folge gewann, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in die neue Kampagne. In Topf 1 befinden sich zudem Schwergewichte wie Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool und Barcelona.

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Spielplan & Kalender der UEFA Champions League 2026/27

Nach der Auslosung wurde jedem Klub acht Gegner zugewiesen, vier zu Hause und vier auswärts, verteilt auf vier Töpfe. Die UEFA legt den Kalender der Ligaphase so an, dass er von September 2026 bis Ende Januar 2027 läuft.

Spielplan der Ligaphase nach Spieltagen

  • Spieltag 1: 8. bis 10. September 2026
  • Spieltag 2: 13. bis 14. Oktober 2026
  • Spieltag 3: 20. bis 21. Oktober 2026
  • Spieltag 4: 3. bis 4. November 2026
  • Spieltag 5: 24. bis 25. November 2026
  • Spieltag 6: 8. bis 9. Dezember 2026
  • Spieltag 7: 19. bis 20. Januar 2027
  • Spieltag 8: 27. Januar 2027 (Alle 18 Partien des letzten Spieltags finden zeitgleich statt)

Wie funktioniert die Ansetzung der Champions-League-Spiele?

Jeder Klub spielt gegen zwei Gegner aus Topf 1, zwei aus Topf 2, zwei aus Topf 3 und zwei aus Topf 4, wobei aus jedem Topf jeweils eine Mannschaft zu Hause und eine auswärts gespielt wird.

 Während alle acht Gegnerpaarungen bereits bei der Auslosung festgelegt werden, werden die genaue chronologische Reihenfolge der Spiele, die exakten Spieltermine und die Anstoßzeiten (18:45 Uhr MEZ und 21:00 Uhr MEZ) kurz nach der Auslosung von der UEFA finalisiert und veröffentlicht, um Terminüberschneidungen in Stadien und Städten zu vermeiden und die Auswahl der TV-Übertragungen zu berücksichtigen.

Wann sind die K.-o.-Spiele der Champions League 2026/27?

  • K.-o.-Play-offs (Plätze 9 bis 24): 16. bis 17. Februar & 23. bis 24. Februar 2027
  • Achtelfinale: 9. bis 10. März & 16. bis 17. März 2027
  • Viertelfinale: 6. bis 7. April & 13. bis 14. April 2027
  • Halbfinale: 27. bis 28. April & 4. bis 5. Mai 2027
  • Finale: Samstag, 5. Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Welche Teams haben sich für die Champions League 2026/27 qualifiziert?

TopfQualifizierte Klubs
Topf 1Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
Topf 2Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Topf 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Schachtar Donezk, Galatasaray
Topf 4Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Wann ist das UEFA-Champions-League-Finale 2027?

DatumSpielAustragungsortTickets
Sa., 5. Juni 2027UEFA-Champions-League-Finale (18:00 Uhr MEZ)Estadio Metropolitano, MadridTickets

Wie kann man Tickets für die UEFA Champions League kaufen?

Die Nachfrage nach Spielen der UEFA Champions League ist während des gesamten Wettbewerbs außergewöhnlich hoch, insbesondere in der K.-o.-Phase und beim Finale in Madrid.

  • Ticketportale der Klubs: Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Runde kauft ihr direkt über die offiziellen Mitgliederverkäufe und Bewerbungsfenster der Vereine.
  • Offizielle öffentliche UEFA-Verlosung: Für neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano kann man sich ab März 2027 über das offizielle UEFA-Portal bewerben.
  • UEFA-Resale-Plattform: Die einzige offizielle Plattform zum Nennwert, um Tickets zu kaufen, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, nachdem die ursprünglichen Kontingente ausverkauft sind.
  • Sekundärmarktplätze: Für stark nachgefragte oder kurzfristige Spieltage bieten Sekundärplattformen wie LiveFootballTickets Optionen auf dem Zweitmarkt.

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Wie viel kosten Champions-League-Tickets?

Primärtickets, die direkt über offizielle Mitgliederverkäufe der Klubs oder öffentliche UEFA-Verlosungen gekauft werden, haben feste Nennwertpreise

Turnierphase / KategorieSitzplatzkontingentOffizielle Nennwertspanne
LigaphaseAllgemeiner Eintritt35 € bis 150 € (30 £ bis 130 £)
K.-o.-Phase (Achtelfinale bis Halbfinale)Allgemeiner Eintritt50 € bis 350 € (45 £ bis 300 £)
Finale: Fans FirstReserviert für die jeweiligen Fans der Finalisten70 € bis 82 € (~60 £ / 80 $ bis 100 $)
Finale: Kategorie 3Obere Ränge hinter den Toren / an den Ecken180 € bis 210 € (~150 £ / 210 $)
Finale: Kategorie 2Obere/mittlere Hauptränge & Ecken560 € bis 650 € (~480 £ / 700 $ bis 760 $)
Finale: Kategorie 1Beste Seitenlinienplätze & untere Hauptränge820 € bis 950 € (~700 £ / 1.100 $)

Ticketpreise auf dem Zweitmarkt & bei Wiederverkäufen

Die Preise auf Ticketmarktplätzen von Drittanbietern schwanken je nach Attraktivität des Gegners, Dringlichkeit der Partie und Stadionkapazität:

  • Ligaphase: Standardspiele beginnen in der Regel zwischen 55 $ und 300 $+, wobei Topduelle, zum Beispiel Real Madrid gegen Barcelona oder Liverpool gegen PSG, 600 $ bis 1.000 $+ übersteigen können.
  • Viertelfinale & Halbfinale: Stark nachgefragte K.-o.-Duelle beginnen üblicherweise bei etwa 150 £ bis 375 £+ (200 $ bis 500 $+) und liegen im Schnitt bei 500 £ bis 800 £+.
  • Finale: Wiederverkaufspreise für das Champions-League-Finale beginnen bei etwa 1.350 $ bis 2.500 $+ für Plätze der Kategorien 3/4 und können für zentrale Premiumplätze auf 5.000 $ bis 13.000 $+ steigen.

Wer hat die Champions League bisher gewonnen?

JahrSiegerFinalistErgebnisAustragungsort
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 i.E.)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter Mailand5-0Allianz Arena (München)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley-Stadion (London)
2023Manchester CityInter Mailand1-0Atatürk-Olympiastadion (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MünchenParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lissabon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (i.E.)San Siro (Mailand)

Ein Vergleich der Ticketpreise und Hospitality-Optionen für die Champions League zeigt den hohen Wert, der daran geknüpft ist, Europas Eliteklubs unter Flutlicht spielen zu sehen. Um sicherzustellen, dass ihr eure Spielauswahl auf einer vollständig optimierten Plattform mit wettbewerbsfähigen Quotenmargen platziert, ist ein Vergleich der Top-Anbieter essenziell. Entdeckt unsere umfassende Bewertung der besten Wettseiten im Vereinigten Königreich, um euer Gaming-Setup zu verbessern.

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