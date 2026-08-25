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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So kommt ihr an Tickets für die Premier League 2026/27: Spiele des 2. Spieltags, Aston Villa gegen Arsenal, Tottenham gegen Newcastle und mehr

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Alles, was ihr über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen müsst

Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger nach dem, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Doch mit Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United wartet garantiert ein harter Test.

GOAL gibt euch einen Überblick über alle aktuellen Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Bevorstehende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 28. Aug., 20:00Crystal Palace gegen Manchester CityTickets
Sa., 29. Aug., 12:30Liverpool gegen Nottingham ForestTickets
Sa., 29. Aug., 15:00Bournemouth gegen EvertonTickets
Sa., 29. Aug., 15:00Coventry City gegen Hull CityTickets
Sa., 29. Aug., 17:30Tottenham Hotspur gegen Newcastle UnitedTickets
So., 30. Aug., 14:00Chelsea gegen Brighton & Hove AlbionTickets
So., 30. Aug., 14:00Leeds United gegen BrentfordTickets
So., 30. Aug., 14:00Sunderland gegen FulhamTickets
So., 30. Aug., 16:30Manchester United gegen Ipswich TownTickets
Mo., 31. Aug., 20:00Aston Villa gegen ArsenalTickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten für Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

  1. Zuerst an Dauerkarteninhaber.
  2. Dann an jene, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
  3. Schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze sichern könnt oder kurzfristig Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub anzuschauen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Preisstufen unterscheiden sich von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sichten oft auch einen Premium-Preis haben. Einige Klubs teilen Spiele zudem in Kategorien ein. So können zum Beispiel Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ deckelt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026 bis 2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionTicketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene)Dauerkarten-PreisspanneTickets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs sind bei den Dauerkarten für die Saison 2026/27 im allgemeinen Verkauf ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen seit Langem Wartelisten, von denen einige auf mehr als 10 bis 20 Jahre anwachsen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während man bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue braucht, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazitäten nur eine eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, особенно für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs nutzen ein gestaffeltes Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Vereinsmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften)
  3. Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Chancen im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente vorhanden sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um Plätze zu sichern.

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