Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger nach dem, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Doch mit Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United wartet garantiert ein harter Test.

GOAL gibt euch einen Überblick über alle aktuellen Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Bevorstehende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 28. Aug., 20:00 Crystal Palace gegen Manchester City Tickets Sa., 29. Aug., 12:30 Liverpool gegen Nottingham Forest Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Bournemouth gegen Everton Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Coventry City gegen Hull City Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Tottenham Hotspur gegen Newcastle United Tickets So., 30. Aug., 14:00 Chelsea gegen Brighton & Hove Albion Tickets So., 30. Aug., 14:00 Leeds United gegen Brentford Tickets So., 30. Aug., 14:00 Sunderland gegen Fulham Tickets So., 30. Aug., 16:30 Manchester United gegen Ipswich Town Tickets Mo., 31. Aug., 20:00 Aston Villa gegen Arsenal Tickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten für Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Dann an jene, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden. Schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze sichern könnt oder kurzfristig Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub anzuschauen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Preisstufen unterscheiden sich von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sichten oft auch einen Premium-Preis haben. Einige Klubs teilen Spiele zudem in Kategorien ein. So können zum Beispiel Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ deckelt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026 bis 2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs sind bei den Dauerkarten für die Saison 2026/27 im allgemeinen Verkauf ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen seit Langem Wartelisten, von denen einige auf mehr als 10 bis 20 Jahre anwachsen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während man bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue braucht, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazitäten nur eine eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, особенно für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs nutzen ein gestaffeltes Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

Dauerkarteninhaber Vereinsmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Chancen im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente vorhanden sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um Plätze zu sichern.