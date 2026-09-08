Deutschland empfängt Griechenland in Augsburg im Rahmen seiner UEFA-Nations-League-Kampagne 2026/27 unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, bevor die beiden Teams in der folgenden Woche im Rückspiel in Thessaloniki erneut aufeinandertreffen. Beide Spiele sind Teil des Spielplans der Liga A, Gruppe A2, zu der auch die Niederlande und Serbien gehören.

Da Klopps erste Schritte im internationalen Traineramt nach seiner Ernennung infolge des WM-Aus gegen Paraguay bereits großes Interesse wecken, bietet diese frühe Paarung den Fans zwei Gelegenheiten, sein Projekt des Neuaufbaus Gestalt annehmen zu sehen.

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Wann ist Anstoß bei Deutschland gegen Griechenland in der UEFA Nations League A?

Deutschland gegen Griechenland wird in der WWK Arena in Augsburg angepfiffen, wobei die Partie im Rahmen des Spielplans der UEFA Nations League Gruppe 2 ausgetragen wird.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

Wo kann man Tickets für Deutschland gegen Griechenland kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Augsburg werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des DFB angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des Hellenischen Fußballverbands (EPO) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Rückspiel in Thessaloniki.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Da Klopps Ernennung bei dieser deutschen Mannschaft bereits erhebliches Interesse auslöst, wird für beide Spiele eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Deutschland gegen Griechenland?

Die offiziellen Preise für das Hinspiel in Augsburg werden über die Ticketkanäle des DFB festgelegt, wobei die gesamte Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert erhältlich ist, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Thessaloniki gelten in gleicher Weise die offiziellen EPO-Preise.

Die Ticketpreise können je nach Sitzplatz variieren:

Günstigste Plätze (Augsburg): ab etwa 40 bis 50 €, in der Regel Plätze im Oberrang der WWK Arena, einem der kleineren Stadien im Spielplan Deutschlands in dieser Kampagne

Plätze im mittleren Preissegment (Augsburg): in der Regel 80 bis 150 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie

Premiumplätze (Augsburg): ab 200 € für die besten verfügbaren zentralen Sitzplätze

Rückspiel in Thessaloniki: üblicherweise etwa 45 bis 180 € je nach Sitzplatzlage, wobei das Toumba-Stadion für eine leidenschaftliche Atmosphäre bekannt ist, die die Nachfrage nach Plätzen für reisende Fans erhöhen kann

Wie bei jedem stark nachgefragten Länderspiel können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, fährt deshalb in der Regel sicherer, wenn er sich früher statt später einen Platz sichert.

Deutschland gegen Griechenland in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Deutschland gegen Griechenland

Deutschland geht mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft am 29. Juni, das gemäß den Wettbewerbsbestimmungen in einer Niederlage endete. Zuvor besiegte Deutschland in diesem Turnierverlauf die Elfenbeinküste mit 2:1 und fegte Curaçao mit 7:1 vom Platz, was die Offensivstärke zeigte, wenn die Mannschaft im Rhythmus ist. In den fünf Spielen erzielte Deutschland 12 Tore, kassierte aber sieben, was auf defensive Inkonstanz hindeutet.

Griechenland hat seine letzten fünf Spiele nicht gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verzeichnet. Die jüngste Partie war am 7. Juni eine 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Schweden, und in drei dieser fünf Spiele blieb die Mannschaft ohne Torerfolg. Insgesamt kassierte sie nur drei Gegentore, tat sich am anderen Ende des Platzes aber schwer, Chancen zu kreieren.

Deutschland gegen Griechenland: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Juni 2024 statt, als Deutschland ein Freundschaftsspiel mit 2:1 gewann. In den vier zuvor erfassten direkten Duellen hat Deutschland alle vier gewonnen, darunter ein 4:2 gegen Griechenland bei der EM 2012 sowie ein 2:0-Heimsieg in der WM-Qualifikation im September 2000. In diesen vier Spielen erzielte Deutschland 12 Tore und kassierte fünf.



