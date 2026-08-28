Borussia Dortmund trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund auf Paderborn.

Beide Teams gehen in diesen Spieltag mit dem Ziel, sich früh in der Saison Momentum zu erarbeiten und wichtige Punkte in der Tabelle der höchsten deutschen Spielklasse zu holen. Frühere Pflichtspiele zwischen den beiden Mannschaften waren von torreichen Duellen geprägt, was diese Partie für Fußballfans besonders interessant macht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga?

Borussia Dortmund empfängt Paderborn im Signal Iduna Park in Dortmund, der Anstoß ist für den Eröffnungsspieltag der Bundesliga angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für Borussia Dortmund gegen SC Paderborn 07 in der Bundesliga zu kaufen, gibt es je nach Austragungsort, also ob das Spiel im Signal Iduna Park (Dortmund) oder in der Home Deluxe Arena (Paderborn) stattfindet, zwei Hauptoptionen:

Borussia Dortmund (Heimspiel): Kaufen Sie direkt über den offiziellen BVB-Ticketshop auf der Vereinswebsite (bvb.de). Tickets werden in der Regel zunächst für BVB-Vereinsmitglieder freigeschaltet, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

SC Paderborn 07 (Auswärtsspiel): Kaufen Sie über den offiziellen Online-Ticketshop von Paderborn (scp07.de). Wenn Sie im Auswärtsblock in Paderborn sitzen möchten, werden Auswärtstickets über das offizielle Auswärtsticket-Verkaufssystem von Borussia Dortmund verteilt.

Sekundäre Ticketplattformen Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, können Sie auf sekundären Ticketmarktplätzen wie StubHub nach Weiterverkaufstickets suchen. Beachten Sie, dass die Preise auf sekundären Plattformen über dem Originalpreis liegen können.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn?

Die Ticketpreise für Borussia Dortmund gegen SC Paderborn variieren je nachdem, ob Sie reguläre Tickets zum Originalpreis direkt über den Verein oder Weiterverkaufstickets über sekundäre Plattformen kaufen:

Primäre / offizielle Vereinspreise (Originalpreis) offizielle Preise von Borussia Dortmund:

Stehplätze (Gelbe Wand / Südtribüne): Ungefähr 16 £ (18,50 €).

Kategorie 6 (Sitzplätze Unterrang): Ungefähr 30 £ (35,00 €).

Kategorie 5 (Standardsitzplätze): Ungefähr 43 £ (50,00 €).

Kategorie 2 bis 4 (Sitzplätze auf den Seitentribünen): Ungefähr 49 £ bis 60 £ (57,00 €–70,00 €).

Kategorie 1 & Premium-Sitzplätze: Ungefähr 73 £ bis 82 £ (85,00 €–95,00 €).

Preise auf dem Zweit- und Weiterverkaufsmarkt Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit für Nicht-Mitglieder schwanken die Preise auf autorisierten sekundären Ticketplattformen (wie StubHub) je nach Marktnachfrage:

Einstiegsbereich / Weiterverkauf Stehplatz: Beginnt bei etwa 40 £ bis 55 £ .

Standardsitzplätze: Liegen in der Regel zwischen 85 £ und 130 £ .

Kategorie 1 & Premium-Bereiche: Können von 150 £ bis 210 £+ reichen.

Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Dortmund gegen Paderborn

Borussia Dortmund geht nach einer schwierigen jüngsten Phase in die Bundesliga-Saison und verzeichnete in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Tokyo mit 1:0. In der Vorbereitung spielte Dortmund 2:2 gegen Roma, verlor anschließend 2:3 gegen Arsenal in einem Freundschaftsspiel und unterlag am 22. August im Supercup mit 1:2 gegen Bayern München. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund sieben Tore und kassierte acht.

Paderborns letzte fünf Ergebnisse zeigen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 4:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phoenix Luebeck. Gegen Werder Bremen spielte Paderborn zweimal 2:2 und schlug Osnabrueck in der Vorbereitung mit 2:0. Die einzige Niederlage gab es Ende Juli mit 0:2 gegen Magdeburg. In diesen fünf Partien erzielte Paderborn zehn Tore und kassierte sechs.

Borussia Dortmund gegen Paderborn: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine fand am 2. Februar 2021 im DFB-Pokal statt, als Borussia Dortmund Paderborn mit 3:2 besiegte. In den letzten fünf verzeichneten direkten Duellen gewann Dortmund drei Spiele, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg von Paderborn. Das deutlichste Ergebnis gab es in einem Bundesligaspiel am 31. Mai 2020, als Paderborn Dortmund empfing und mit 1:6 verlor, außerdem endete ein Freundschaftsspiel im Januar 2017 ebenfalls mit diesem Ergebnis zugunsten von Dortmund.