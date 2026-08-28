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So kommt ihr an Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Borussia Dortmund trifft in der Bundesliga auf Paderborn. So kannst du dir deine Tickets sichern

Borussia Dortmund trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund auf Paderborn.

Beide Teams gehen in diesen Spieltag mit dem Ziel, sich früh in der Saison Momentum zu erarbeiten und wichtige Punkte in der Tabelle der höchsten deutschen Spielklasse zu holen. Frühere Pflichtspiele zwischen den beiden Mannschaften waren von torreichen Duellen geprägt, was diese Partie für Fußballfans besonders interessant macht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga?

Borussia Dortmund empfängt Paderborn im Signal Iduna Park in Dortmund, der Anstoß ist für den Eröffnungsspieltag der Bundesliga angesetzt.

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Bundesliga - Spielwoche 3
Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für Borussia Dortmund gegen SC Paderborn 07 in der Bundesliga zu kaufen, gibt es je nach Austragungsort, also ob das Spiel im Signal Iduna Park (Dortmund) oder in der Home Deluxe Arena (Paderborn) stattfindet, zwei Hauptoptionen:

  • Borussia Dortmund (Heimspiel): Kaufen Sie direkt über den offiziellen BVB-Ticketshop auf der Vereinswebsite (bvb.de). Tickets werden in der Regel zunächst für BVB-Vereinsmitglieder freigeschaltet, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.
  • SC Paderborn 07 (Auswärtsspiel): Kaufen Sie über den offiziellen Online-Ticketshop von Paderborn (scp07.de). Wenn Sie im Auswärtsblock in Paderborn sitzen möchten, werden Auswärtstickets über das offizielle Auswärtsticket-Verkaufssystem von Borussia Dortmund verteilt.
  • Sekundäre Ticketplattformen Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, können Sie auf sekundären Ticketmarktplätzen wie StubHub nach Weiterverkaufstickets suchen. Beachten Sie, dass die Preise auf sekundären Plattformen über dem Originalpreis liegen können.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn?

Die Ticketpreise für Borussia Dortmund gegen SC Paderborn variieren je nachdem, ob Sie reguläre Tickets zum Originalpreis direkt über den Verein oder Weiterverkaufstickets über sekundäre Plattformen kaufen:  

Primäre / offizielle Vereinspreise (Originalpreis) offizielle Preise von Borussia Dortmund:

  • Stehplätze (Gelbe Wand / Südtribüne): Ungefähr 16 £ (18,50 €).  
  • Kategorie 6 (Sitzplätze Unterrang): Ungefähr 30 £ (35,00 €).  
  • Kategorie 5 (Standardsitzplätze): Ungefähr 43 £ (50,00 €).  
  • Kategorie 2 bis 4 (Sitzplätze auf den Seitentribünen): Ungefähr 49 £ bis 60 £ (57,00 €–70,00 €).  
  • Kategorie 1 & Premium-Sitzplätze: Ungefähr 73 £ bis 82 £ (85,00 €–95,00 €).  

Preise auf dem Zweit- und Weiterverkaufsmarkt Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit für Nicht-Mitglieder schwanken die Preise auf autorisierten sekundären Ticketplattformen (wie StubHub) je nach Marktnachfrage:  

  • Einstiegsbereich / Weiterverkauf Stehplatz: Beginnt bei etwa 40 £ bis 55 £.  
  • Standardsitzplätze: Liegen in der Regel zwischen 85 £ und 130 £.  
  • Kategorie 1 & Premium-Bereiche: Können von 150 £ bis 210 £+ reichen.  

Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Dortmund gegen Paderborn

Borussia Dortmund geht nach einer schwierigen jüngsten Phase in die Bundesliga-Saison und verzeichnete in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Tokyo mit 1:0. In der Vorbereitung spielte Dortmund 2:2 gegen Roma, verlor anschließend 2:3 gegen Arsenal in einem Freundschaftsspiel und unterlag am 22. August im Supercup mit 1:2 gegen Bayern München. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund sieben Tore und kassierte acht.

Paderborns letzte fünf Ergebnisse zeigen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 4:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phoenix Luebeck. Gegen Werder Bremen spielte Paderborn zweimal 2:2 und schlug Osnabrueck in der Vorbereitung mit 2:0. Die einzige Niederlage gab es Ende Juli mit 0:2 gegen Magdeburg. In diesen fünf Partien erzielte Paderborn zehn Tore und kassierte sechs.

BVB

BVB - Form

OSA
N1-0
FCT
S0-1
ARS
N2-3
ROM
U2-2
FCB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SCP

SCP - Form

FCM
N0-2
OSN
S2-0
SVW
U2-2
SVW
U2-2
PHL
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Borussia Dortmund gegen Paderborn: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine fand am 2. Februar 2021 im DFB-Pokal statt, als Borussia Dortmund Paderborn mit 3:2 besiegte. In den letzten fünf verzeichneten direkten Duellen gewann Dortmund drei Spiele, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg von Paderborn. Das deutlichste Ergebnis gab es in einem Bundesligaspiel am 31. Mai 2020, als Paderborn Dortmund empfing und mit 1:6 verlor, außerdem endete ein Freundschaftsspiel im Januar 2017 ebenfalls mit diesem Ergebnis zugunsten von Dortmund.

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenPaderborn
3
2
0
Deutschland DFB-Pokal
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
END
17Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle von Borussia Dortmund gegen Paderborn

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110041+33
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100114-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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