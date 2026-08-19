Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoCoventry
Book Arsenal vs Coventry City Tickets

Übersetzt von

So kommt ihr an Tickets für Arsenal gegen Coventry City: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

SHOPPING
Tickets
Premier League
FC Arsenal
Coventry

Alles, was ihr über den Ticketkauf für das Eröffnungsspiel der Premier-League-Saison wissen müsst

Die Premier-League-Saison 2026/27 erwacht am Freitag, dem 21. August, im Emirates zum Leben, wenn der amtierende Meister Arsenal auf den Aufsteiger Coventry City trifft.

Nachdem Arsenal nach drei zweiten Plätzen in Folge endlich die Ziellinie überquert hat, will der Klub nun den Schwung mitnehmen und den Titel erstmals seit 1935 erfolgreich verteidigen.

Arsenal erzielte in den beiden vorangegangenen Duellen mit Coventry 10 Tore, und die treuen Reds-Anhänger hoffen, dass Artetas Mannschaft auf heimischem Boden direkt stark startet. Mit einer Ticketbuchung noch heute könnt ihr beim Saisonauftakt live dabei sein.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Arsenal gegen Coventry City zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Coventry City statt?

Arsenal empfängt Coventry City im Emirates Stadium in Nordlondon. Der Anstoß ist für Freitag, den 21. August, um 20 Uhr (BST) angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 1
Emirates Stadium

So kauft ihr Tickets für Arsenal gegen Coventry City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal jedes Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf für die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, auch wenn sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Einstufung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen andere Klubs aus den Top Sechs oder gegen Derbyrivalen fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind besonders teuer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

ARS

ARS - Form

GIR
S1-4
BET
N1-3
BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
COV

COV - Form

WRE
S3-1
WAT
S0-4
NOR
U0-0
ESP
S3-1
ASM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste Direktduelle

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenCoventry
5
0
0
England FA Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
16Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs Coventry Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
Coventry crest
Coventry
COV
4-3-3
1D. Raya33R. Calafiori4B. White3C. Mosquera6Gabriel41D. Rice8Martin Ödegaard49M. Lewis-Skelly29K. Havertz20N. Madueke17C. Tzolis19C. Rushworth27M. van Ewijk4B. Thomas5Aurèle Amenda3J. Dasilva29V. Torp36C. Yirenkyi6M. Grimes9E. Simms23B. Thomas-Asante18L. Tchaouna
Coventry crest
Coventry
COV
4-3-3
FC Arsenal

Startelf

Coventry

Trainer

  • M. Arteta
  • F. Lampard

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen