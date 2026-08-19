Die Premier-League-Saison 2026/27 erwacht am Freitag, dem 21. August, im Emirates zum Leben, wenn der amtierende Meister Arsenal auf den Aufsteiger Coventry City trifft.

Nachdem Arsenal nach drei zweiten Plätzen in Folge endlich die Ziellinie überquert hat, will der Klub nun den Schwung mitnehmen und den Titel erstmals seit 1935 erfolgreich verteidigen.

Arsenal erzielte in den beiden vorangegangenen Duellen mit Coventry 10 Tore, und die treuen Reds-Anhänger hoffen, dass Artetas Mannschaft auf heimischem Boden direkt stark startet. Mit einer Ticketbuchung noch heute könnt ihr beim Saisonauftakt live dabei sein.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Arsenal gegen Coventry City zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Coventry City statt?

Arsenal empfängt Coventry City im Emirates Stadium in Nordlondon. Der Anstoß ist für Freitag, den 21. August, um 20 Uhr (BST) angesetzt.

Premier League - Spielwoche 1 21. Aug. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

So kauft ihr Tickets für Arsenal gegen Coventry City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal jedes Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf für die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, auch wenn sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Einstufung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen andere Klubs aus den Top Sechs oder gegen Derbyrivalen fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind besonders teuer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

Jüngste Direktduelle

Teamnews & Kader