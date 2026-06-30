Eine elektrisierende Atmosphäre ist heute Abend im legendären Estadio Azteca garantiert, wenn Co-Gastgeber Mexiko in einem brisanten Duell der Runde der letzten 32 der WM 2026 auf Ecuador trifft.

El Tri geht voller Selbstvertrauen in die K.-o.-Phase, nachdem das Team die Gruppe A mit einer makellosen, perfekten Bilanz als Erster abgeschlossen und damit im ganzen Land riesige Zuversicht entfacht hat.

Gegenüber steht eine widerstandsfähige Mannschaft aus Ecuador, die ihre Klasse mit dem Weiterkommen aus der schweren Gruppe E unter Beweis gestellt hat, gekrönt von einem dramatischen Überraschungssieg gegen Deutschland.

Wer sich Tickets für intensive interkontinentale Duelle sichert, kann sich auf eine elektrisierende Stadionatmosphäre mit leidenschaftlichen Fans verlassen. Wenn Sie lieber Matchdaten analysieren und Live-Wetten vom Handy aus platzieren, ist ein aufgestocktes Budget sehr zu empfehlen. Schauen Sie in unseren Promo-Guide, um den aktuell gültigen 1xbet Promo-Code zu entdecken.

Wann ist der Anstoß bei Mexiko gegen Ecuador bei der WM?

Mexiko gegen Ecuador wird im historischen Mexico City Stadium (Estadio Azteca) in Mexiko-Stadt, Mexiko, ausgetragen.

Weltmeisterschaft - 1/16 30. Juni 2026 - 22:00 Estadio Banorte

Welches ist das nächste Spiel im Achtelfinale?

Datum Spiel Ort Tickets Mo., 6. Juli Mexiko/Ecuador gegen England /DR Kongo Estadio Azteca, Mexiko Tickets

Wie kann man Tickets für Mexiko gegen Ecuador bei der WM kaufen?

Mit Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die Weltmeisterschaft, darunter der Visa Presale, der Early Ticket Draw und der Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell abgeschlossen.

Nachdem in diesen Phasen mehr als 500 Millionen Anfragen bearbeitet wurden, ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.

Das müssen Sie auf einen Blick wissen:

Die Last-Minute-Sales-Phase startete am 1. April. Dabei handelt es sich nicht um eine Lotterie, Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Resale-Marketplace ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.

Alternativ können Fans für Last-Minute-Tickets auf Zweitmarktplätze wie StubHub ausweichen. Denken Sie daran, die AGB aller Zweitmarktseiten für die Tickets zu prüfen, die Sie kaufen.

Wie viel kosten WM-Tickets für Mexiko gegen Ecuador?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase starteten bereits bei 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreicht haben, ganz zu schweigen davon, dass Zweitmärkte und Wiederverkäufe noch deutlich darüber liegen.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Daten Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Spanne auf dem Zweitmarkt 28. Juni - 3. Juli Runde der letzten 32 (Spielorte mit hoher Nachfrage) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni - 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Spielorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-WM-Finale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Mexiko gegen Ecuador bei der WM: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Mexiko und Ecuador

Mexiko gegen Ecuador: Der direkte Vergleich zuletzt

Tabelle: Mexiko gegen Ecuador

Mehr lesen