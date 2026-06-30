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So kommt ihr an Last-Minute-Tickets für Mexiko gegen Ecuador: WM-Preise, Informationen zum Achtelfinalspiel, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Mexiko trifft als Nächstes bei der Weltmeisterschaft auf Ecuador. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Eine elektrisierende Atmosphäre ist heute Abend im legendären Estadio Azteca garantiert, wenn Co-Gastgeber Mexiko in einem brisanten Duell der Runde der letzten 32 der WM 2026 auf Ecuador trifft.

El Tri geht voller Selbstvertrauen in die K.-o.-Phase, nachdem das Team die Gruppe A mit einer makellosen, perfekten Bilanz als Erster abgeschlossen und damit im ganzen Land riesige Zuversicht entfacht hat.

Gegenüber steht eine widerstandsfähige Mannschaft aus Ecuador, die ihre Klasse mit dem Weiterkommen aus der schweren Gruppe E unter Beweis gestellt hat, gekrönt von einem dramatischen Überraschungssieg gegen Deutschland.

Wer sich Tickets für intensive interkontinentale Duelle sichert, kann sich auf eine elektrisierende Stadionatmosphäre mit leidenschaftlichen Fans verlassen. Wenn Sie lieber Matchdaten analysieren und Live-Wetten vom Handy aus platzieren, ist ein aufgestocktes Budget sehr zu empfehlen. Schauen Sie in unseren Promo-Guide, um den aktuell gültigen 1xbet Promo-Code zu entdecken.

Wann ist der Anstoß bei Mexiko gegen Ecuador bei der WM?

Mexiko gegen Ecuador wird im historischen Mexico City Stadium (Estadio Azteca) in Mexiko-Stadt, Mexiko, ausgetragen.

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Weltmeisterschaft - 1/16
Estadio Banorte

Welches ist das nächste Spiel im Achtelfinale?

Datum

Spiel

Ort

Tickets

Mo., 6. Juli

Mexiko/Ecuador gegen England /DR Kongo

Estadio Azteca, Mexiko

Tickets

Wie kann man Tickets für Mexiko gegen Ecuador bei der WM kaufen?

Mit Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die Weltmeisterschaft, darunter der Visa Presale, der Early Ticket Draw und der Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell abgeschlossen.

Nachdem in diesen Phasen mehr als 500 Millionen Anfragen bearbeitet wurden, ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.

Das müssen Sie auf einen Blick wissen:

  • Die Last-Minute-Sales-Phase startete am 1. April. Dabei handelt es sich nicht um eine Lotterie, Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Resale-Marketplace ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.
  • Alternativ können Fans für Last-Minute-Tickets auf Zweitmarktplätze wie StubHub ausweichen. Denken Sie daran, die AGB aller Zweitmarktseiten für die Tickets zu prüfen, die Sie kaufen.

Wie viel kosten WM-Tickets für Mexiko gegen Ecuador?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase starteten bereits bei 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreicht haben, ganz zu schweigen davon, dass Zweitmärkte und Wiederverkäufe noch deutlich darüber liegen.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Daten

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Spanne auf dem Zweitmarkt

28. Juni - 3. Juli

Runde der letzten 32 (Spielorte mit hoher Nachfrage)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni - 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Spielorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-WM-Finale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875 $

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Mexiko gegen Ecuador bei der WM: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Mexiko und Ecuador

MEX

MEX - Form

AUS
S1-0
SER
S5-1
SAF
S2-0
KOR
S1-0
CZE
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
12/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ECU

ECU - Form

KSA
S2-1
GTM
S3-0
ELF
N1-0
CUW
U0-0
GER
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Mexiko gegen Ecuador: Der direkte Vergleich zuletzt

Head to Head

MexikoUnentschiedenEcuador
1
3
1
Freundschaftsspiele
Mexiko badge
Mexiko
MEX
1
Ecuador badge
Ecuador
ECU
1
END
Copa America
Mexiko badge
Mexiko
MEX
0
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Ecuador
ECU
0
END
Freundschaftsspiele
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Mexiko
MEX
0
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Ecuador
ECU
0
END
Freundschaftsspiele
Mexiko badge
Mexiko
MEX
2
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Ecuador
ECU
3
END
Freundschaftsspiele
Mexiko badge
Mexiko
MEX
3
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Ecuador
ECU
2
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle: Mexiko gegen Ecuador

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