Newcastle gegen Liverpool ist immer eines der mit größter Spannung erwarteten Duelle jeder Premier-League-Saison. Zur Freude der Fans beider Vereine sowie der neutralen Zuschauer treffen die Teams am Sonntag, den 23. August, im St James’ Park am ersten Spieltag aufeinander. Verpasst nicht die Chance, euch schon heute Plätze zu sichern.

Zusätzliche Brisanz erhält die Partie dadurch, dass Newcastle und Liverpool neue Trainer an der Seitenlinie haben, nach dem jüngsten überraschenden Abschied von Eddie Howe und der Entlassung von Arne Slot im Mai.

Auch im Kader hat sich bei beiden viel getan: Bekannte Gesichter wie Mo Salah und Anthony Gordon stehen nicht mehr zur Verfügung, während zahlreiche junge Neuzugänge verpflichtet wurden, darunter Bazoumana Touré (Newcastle) und Jérémy Jacquet (Liverpool).

Da beide Teams unbedingt positiv in die neue Saison starten wollen, verspricht auch dieses Duell wieder in Erinnerung zu bleiben. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Newcastle United gegen Liverpool zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Liverpool statt?

Newcastle United gegen Liverpool wird am Sonntag, den 23. August, um 16:30 Uhr BST im St James’ Park in Newcastle angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 11:30 St James' Park

So könnt ihr Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Liverpool kaufen

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen Ticketweiterverkauf und der zu 100 Prozent digitalen Zugangssysteme verteilen Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Auslosungen ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Verlosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Liverpool?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten abgestufte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Ticketbörsen teilnehmen zu dürfen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von £30 für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf £30 begrenzt sind, gehören sie zu den schwersten Tickets, die es im Weltsport zu bekommen gibt. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem klein und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für Basismitglieder.

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