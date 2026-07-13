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So kauft man Wiederverkaufstickets für die WM 2026: offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Infos und mehr

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Alles, was du darüber wissen musst, wie du an Wiederverkaufstickets für die WM 2026 kommst

Das Fieber rund um die Weltmeisterschaft 2026 steigt, nachdem das Turnier in Nordamerika am 11. Juni begonnen hat. 

Die Tickets mögen, vor allem jetzt, da alle Teams und Spiele bestätigt sind, reißenden Absatz gefunden haben, aber keine Sorge, falls Sie sich bisher noch keine gesichert haben.

GOAL liefert Ihnen den neuesten Überblick über Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, einschließlich Informationen zum Kauf offizieller Resale-Tickets und mehr.

Die Navigation auf offiziellen Wiederverkaufsplattformen erfordert Geduld und gutes Timing, um Last-Minute-Tickets für stark nachgefragte Turnierspiele zu sichern. Fans aus der Ferne können ihre Matchday-Planung ebenfalls optimieren, indem sie sich Boni für Neukunden bei Sportwetten im Voraus sichern. Nutzen Sie unseren verifizierten 1xbet-Promocode, um exklusive Aktionsguthaben auf Ihrem Konto zu erhalten.

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Liste der Spiele der Weltmeisterschaft 2026: So bekommen Sie Resale-Tickets

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsOrtTickets
7. Juli, Anstoß 12 Uhr EDTAchtelfinale: Argentinien vs. ÄgyptenAtlanta Stadium, USATickets kaufen
7. Juli, Anstoß 16 Uhr PDTAchtelfinale: Schweiz vs. KolumbienVancouver Stadium, KanadaTickets kaufen
9. Juli, Anstoß 18 Uhr EDTViertelfinale 1: Frankreich vs. MarokkoGillette Stadium (Boston), USATickets kaufen
10. Juli, Anstoß 18 Uhr PDTViertelfinale 2: Spanien vs. BelgienSoFi Stadium (Los Angeles), USATickets kaufen
11. Juli, Anstoß 16 Uhr EDTViertelfinale 3: Norwegen vs. EnglandHard Rock Stadium (Miami), USATickets kaufen
11. Juli, Anstoß 18 Uhr CDTViertelfinale 4: Argentinien/Ägypten vs. Schweiz/Kolumbien Arrowhead Stadium (Kansas City), USATickets kaufen
14. Juli, Anstoß 19 Uhr CDTHalbfinale 1: Frankreich/Marokko vs. Spanien/BelgienDallas Stadium, USATickets kaufen
15. Juli, Anstoß 20 Uhr EDTHalbfinale 2: Norwegen/England vs. Argentinien/Ägypten/Schweiz/KolumbienAtlanta Stadium, USATickets kaufen
18. Juli, Anstoß 15 Uhr EDTSpiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 vs. Verlierer Halbfinale 2Miami Stadium, USATickets kaufen
19. Juli, Anstoß 15 Uhr EDTWM-Finale: Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2 New York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

Wie viel kosten Resale-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle Spieltickets für Partien der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in die folgenden Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1: Die teuersten Plätze im unteren Tribünenrang.
  • Kategorie 2: Umfasst obere und untere Ränge außerhalb der Bereiche von Kategorie 1.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigsten Plätze im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise haben im Verlauf der verschiedenen Ticketveröffentlichungen und Verkaufsphasen geschwankt, und es ist wichtig zu wissen, dass sich Sekundärmarktplätze in der Regel nicht an diese offiziellen Preise halten. Hier ist ein Überblick darüber, mit welchen Preisen Sie auf Sekundärplattformen ungefähr rechnen müssen:

PhaseTicketpreisspanne (Nennwert)Durchschnittlicher Preis auf dem SekundärmarktTickets
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)$60 - $620$150 - $950Tickets
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas & Mexikos) $75 - $2.735$800 - $3.800Tickets
Sechzehntelfinale$105 - $750$350 - $1.400Tickets
Achtelfinale$170 - $980 $550 - $2.000Tickets
Viertelfinale $275 - $1.775$1.000 - $3.500Tickets
Halbfinale $420 - $3.295$1.800 - $6.200Tickets
Finale$2.030 - $10.875$4.185 - $9.805+Tickets

Hinweis: Die Ticketpreise schwanken aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage im Wiederverkauf regelmäßig. Die Ranglisten spiegeln die höchsten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung öffentlich genannten Preise wider und können sich mit Blick auf das Turnier noch ändern.

Wie bekommt man Resale-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026?

Fans können seit September 2025 über die FIFA-Website offizielle Spieltickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen. 

Die letzte offizielle Phase des WM-Ticketverkaufs, die Last-Minute Sales Phase, begann am 1. April und läuft bis zum Ende des Turniers. 

Wenn Sie nach Wiederverkaufsoptionen suchen, sollten Sie Folgendes wissen:

FIFA Resale/Exchange Marketplace

Der offizielle Kanal für die Buchung von Resale-Tickets ist der FIFA Resale/Exchange Marketplace, der über FIFA.com/tickets erreichbar ist.

Die Plattform, die ursprünglich im Oktober 2025 gestartet wurde, wurde am 2. April wieder geöffnet und bleibt bis eine Stunde vor dem Anstoß des jeweiligen Spiels geöffnet.

Der FIFA Resale Marketplace steht kanadischen, amerikanischen und internationalen Einwohnern zur Verfügung.

Sekundärmarktplätze

Drittanbieter wie StubHub werden ebenfalls Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 anbieten. 

Auch wenn es Sekundärmärkte gibt, ist beim Ticketkauf über diesen Weg stets Vorsicht geboten, und die Preise können stark überhöht sein.

Wichtig ist außerdem, dass jeder Drittanbieter beim direkten Transfer des Tickets in Ihr FIFA-Konto die offizielle FIFA-Ticket-Transferfunktion nutzt.

Ein wichtiger Punkt für Käufer von Resale-Tickets: Die Verfügbarkeit kann sehr begrenzt sein, und Tickets können nur sporadisch auftauchen. Fans, die sich Resale-Tickets sichern wollen, sollten die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln, wenn Tickets erscheinen, und ihre Zahlungsdaten vorab bereithalten.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Das Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) ist die offizielle Plattform für Einwohner von Mexiko, um Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterzuverkaufen, zu kaufen oder zu tauschen.

Mexiko hat besondere rechtliche Schutzregelungen für den Wiederverkauf, was zu einem leicht abweichenden System führt.

Anders als im zentralen FIFA Resale Marketplace sind Tickets auf dem mexikanischen Marktplatz strikt nur zum Nennwert erhältlich, Verkäufer können sie also nicht mit Gewinn anbieten.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt und umfasst 16 Gastgeberstädte in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

In 34 Tagen werden in Nordamerika 104 Spiele ausgetragen. Erstmals wird das Turnier 48 Teams umfassen und gemeinsam von drei Nationen ausgerichtet.

Die Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Welche Stadien sind Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bereits im Juni 2022 wurden die 16 Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben, zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Nachfolgend finden Sie diese Städte und die Stadien, die als Austragungsorte genutzt werden:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 48.821 
 Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) 50.113 
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough, Boston) 63.815 
 AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 70.122 
 NRG Stadium (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford, New York/New Jersey) 78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara, San Francisco Bay Area) 69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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