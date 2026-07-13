Das Fieber rund um die Weltmeisterschaft 2026 steigt, nachdem das Turnier in Nordamerika am 11. Juni begonnen hat.

Die Tickets mögen, vor allem jetzt, da alle Teams und Spiele bestätigt sind, reißenden Absatz gefunden haben, aber keine Sorge, falls Sie sich bisher noch keine gesichert haben.

GOAL liefert Ihnen den neuesten Überblick über Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, einschließlich Informationen zum Kauf offizieller Resale-Tickets und mehr.

Die Navigation auf offiziellen Wiederverkaufsplattformen erfordert Geduld und gutes Timing, um Last-Minute-Tickets für stark nachgefragte Turnierspiele zu sichern. Fans aus der Ferne können ihre Matchday-Planung ebenfalls optimieren, indem sie sich Boni für Neukunden bei Sportwetten im Voraus sichern. Nutzen Sie unseren verifizierten 1xbet-Promocode, um exklusive Aktionsguthaben auf Ihrem Konto zu erhalten.

Liste der Spiele der Weltmeisterschaft 2026: So bekommen Sie Resale-Tickets

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Ort Tickets 7. Juli, Anstoß 12 Uhr EDT Achtelfinale: Argentinien vs. Ägypten Atlanta Stadium, USA Tickets kaufen 7. Juli, Anstoß 16 Uhr PDT Achtelfinale: Schweiz vs. Kolumbien Vancouver Stadium, Kanada Tickets kaufen 9. Juli, Anstoß 18 Uhr EDT Viertelfinale 1: Frankreich vs. Marokko Gillette Stadium (Boston), USA Tickets kaufen 10. Juli, Anstoß 18 Uhr PDT Viertelfinale 2: Spanien vs. Belgien SoFi Stadium (Los Angeles), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anstoß 16 Uhr EDT Viertelfinale 3: Norwegen vs. England Hard Rock Stadium (Miami), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anstoß 18 Uhr CDT Viertelfinale 4: Argentinien/Ägypten vs. Schweiz/Kolumbien Arrowhead Stadium (Kansas City), USA Tickets kaufen 14. Juli, Anstoß 19 Uhr CDT Halbfinale 1: Frankreich/Marokko vs. Spanien/Belgien Dallas Stadium, USA Tickets kaufen 15. Juli, Anstoß 20 Uhr EDT Halbfinale 2: Norwegen/England vs. Argentinien/Ägypten/Schweiz/Kolumbien Atlanta Stadium, USA Tickets kaufen 18. Juli, Anstoß 15 Uhr EDT Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 vs. Verlierer Halbfinale 2 Miami Stadium, USA Tickets kaufen 19. Juli, Anstoß 15 Uhr EDT WM-Finale: Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2 New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen

Wie viel kosten Resale-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle Spieltickets für Partien der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in die folgenden Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuersten Plätze im unteren Tribünenrang.

Die teuersten Plätze im unteren Tribünenrang. Kategorie 2: Umfasst obere und untere Ränge außerhalb der Bereiche von Kategorie 1.

Umfasst obere und untere Ränge außerhalb der Bereiche von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigsten Plätze im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise haben im Verlauf der verschiedenen Ticketveröffentlichungen und Verkaufsphasen geschwankt, und es ist wichtig zu wissen, dass sich Sekundärmarktplätze in der Regel nicht an diese offiziellen Preise halten. Hier ist ein Überblick darüber, mit welchen Preisen Sie auf Sekundärplattformen ungefähr rechnen müssen:

Phase Ticketpreisspanne (Nennwert) Durchschnittlicher Preis auf dem Sekundärmarkt Tickets Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) $60 - $620 $150 - $950 Tickets Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas & Mexikos) $75 - $2.735 $800 - $3.800 Tickets Sechzehntelfinale $105 - $750 $350 - $1.400 Tickets Achtelfinale $170 - $980 $550 - $2.000 Tickets Viertelfinale $275 - $1.775 $1.000 - $3.500 Tickets Halbfinale $420 - $3.295 $1.800 - $6.200 Tickets Finale $2.030 - $10.875 $4.185 - $9.805+ Tickets

Hinweis: Die Ticketpreise schwanken aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage im Wiederverkauf regelmäßig. Die Ranglisten spiegeln die höchsten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung öffentlich genannten Preise wider und können sich mit Blick auf das Turnier noch ändern.

Wie bekommt man Resale-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026?

Fans können seit September 2025 über die FIFA-Website offizielle Spieltickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen.

Die letzte offizielle Phase des WM-Ticketverkaufs, die Last-Minute Sales Phase, begann am 1. April und läuft bis zum Ende des Turniers.

Wenn Sie nach Wiederverkaufsoptionen suchen, sollten Sie Folgendes wissen:

FIFA Resale/Exchange Marketplace

Der offizielle Kanal für die Buchung von Resale-Tickets ist der FIFA Resale/Exchange Marketplace, der über FIFA.com/tickets erreichbar ist.

Die Plattform, die ursprünglich im Oktober 2025 gestartet wurde, wurde am 2. April wieder geöffnet und bleibt bis eine Stunde vor dem Anstoß des jeweiligen Spiels geöffnet.

Der FIFA Resale Marketplace steht kanadischen, amerikanischen und internationalen Einwohnern zur Verfügung.

Sekundärmarktplätze

Drittanbieter wie StubHub werden ebenfalls Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 anbieten.

Auch wenn es Sekundärmärkte gibt, ist beim Ticketkauf über diesen Weg stets Vorsicht geboten, und die Preise können stark überhöht sein.

Wichtig ist außerdem, dass jeder Drittanbieter beim direkten Transfer des Tickets in Ihr FIFA-Konto die offizielle FIFA-Ticket-Transferfunktion nutzt.

Ein wichtiger Punkt für Käufer von Resale-Tickets: Die Verfügbarkeit kann sehr begrenzt sein, und Tickets können nur sporadisch auftauchen. Fans, die sich Resale-Tickets sichern wollen, sollten die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln, wenn Tickets erscheinen, und ihre Zahlungsdaten vorab bereithalten.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Das Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) ist die offizielle Plattform für Einwohner von Mexiko, um Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterzuverkaufen, zu kaufen oder zu tauschen.

Mexiko hat besondere rechtliche Schutzregelungen für den Wiederverkauf, was zu einem leicht abweichenden System führt.

Anders als im zentralen FIFA Resale Marketplace sind Tickets auf dem mexikanischen Marktplatz strikt nur zum Nennwert erhältlich, Verkäufer können sie also nicht mit Gewinn anbieten.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt und umfasst 16 Gastgeberstädte in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

In 34 Tagen werden in Nordamerika 104 Spiele ausgetragen. Erstmals wird das Turnier 48 Teams umfassen und gemeinsam von drei Nationen ausgerichtet.

Die Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Welche Stadien sind Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bereits im Juni 2022 wurden die 16 Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben, zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Nachfolgend finden Sie diese Städte und die Stadien, die als Austragungsorte genutzt werden: