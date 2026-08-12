Union Berlin hat sich als einer der beliebtesten und leidenschaftlichsten Fußballvereine Deutschlands etabliert. Während die Eisernen in der Bundesliga-Saison 2026/27 weiterhin auf riesige Unterstützung bauen können, bleibt die Nachfrage nach Spieltagstickets enorm hoch.
Wenn Ihr ein Spiel live in Berlin sehen wollt, findet Ihr hier alles, was Ihr über die Sicherung Eures Platzes, die Preise für Dauerkarten und Details zum Stadion wissen müsst.
Bevorstehende Spiele von Union Berlin 2026/27 & Tickets
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Ort
|Tickets
|So., 23. Aug. 2026, 15:30 Uhr
|Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion, Braunschweig
|Tickets kaufen
|Sa., 29. Aug. 2026, 15:30 Uhr
|1. FC Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Tickets kaufen
|Sa., 5. Sep. 2026, 15:30 Uhr
|Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
|Tickets kaufen
|Fr., 11. Sep. 2026, 20:30 Uhr
|1. FC Union Berlin vs. FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Tickets kaufen
|Fr., 18. Sep. 2026, 20:30 Uhr
|FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena, München
|Tickets kaufen
|Sa., 10. Okt. 2026, 12:00 Uhr
|1. FC Union Berlin vs. SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Tickets kaufen
|Sa., 17. Okt. 2026, 12:00 Uhr
|1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Tickets kaufen
|Sa., 24. Okt. 2026, 12:00 Uhr
|FC Augsburg vs. 1. FC Union Berlin
|WWK Arena, Augsburg
|Tickets kaufen
|Sa., 31. Okt. 2026, 11:00 Uhr
|1. FC Union Berlin vs. 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Tickets kaufen
|Sa., 7. Nov. 2026, 11:00 Uhr
|SC Freiburg vs. 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
|Tickets kaufen
|Sa., 21. Nov. 2026, 11:00 Uhr
|1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Tickets kaufen
|Sa., 28. Nov. 2026, 11:00 Uhr
|1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena, Mainz
|Tickets kaufen
|Sa., 5. Dez. 2026, 11:00 Uhr
|1. FC Union Berlin vs. Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Tickets kaufen
|Sa., 12. Dez. 2026, 11:00 Uhr
|VfB Stuttgart vs. 1. FC Union Berlin
|MHPArena, Stuttgart
|Tickets kaufen
|Sa., 19. Dez. 2026, 11:00 Uhr
|1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Tickets kaufen
Wo kann man Union-Berlin-Tickets für 2026/27 kaufen?
Der wichtigste und sicherste Weg, Spieltagstickets zum Nennwert zu kaufen, führt direkt über den offiziellen Ticketbereich des 1. FC Union Berlin. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage sind Tickets häufig bereits in den vorrangigen Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft, bevor sie in den freien Verkauf gehen.
Wenn die offiziellen Ticketkontingente vergriffen sind, können Sekundärticketplattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Fans für kommende Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiele bieten.
Union-Berlin-Tickets: Wie viel kosten Dauerkarten?
Für die Saison 2026/27 kosten Dauerkarten für Stehplätze bei Spielen von Union Berlin für vollzahlende Erwachsene ohne Ermäßigung zwischen 238 € und 272 €. Die teuersten Dauerkarten für Sitzplätze in Sektor 1 kosten bis zu 816 €.
Ermäßigungen gibt es für offizielle Vereinsmitglieder, Studierende, Auszubildende, Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose sowie schwerbehinderte Fans.
Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei
Die Heimspielstätte von Union Berlin ist das Stadion An der Alten Försterei.
|Detail
|Information
|Name des Stadions
|Stadion An der Alten Försterei
|Standort
|Berlin (Köpenick), Deutschland
|Gesamtkapazität
|22.012
|Aufteilung Stehplätze / Sitzplätze
|18.395 Stehplätze / 3.617 Sitzplätze