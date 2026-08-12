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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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So kauft man Tickets für Union Berlin 2026/27: Durchschnittspreise, bestätigte Spieltermine und mehr

Bundesliga
Union Berlin
SHOPPING

Tickets für Union Berlin sind in der Hauptstadt stark nachgefragt, und wir wissen genau, wie ihr Tickets kaufen könnt.

Union Berlin hat sich als einer der beliebtesten und leidenschaftlichsten Fußballvereine Deutschlands etabliert. Während die Eisernen in der Bundesliga-Saison 2026/27 weiterhin auf riesige Unterstützung bauen können, bleibt die Nachfrage nach Spieltagstickets enorm hoch. 

Wenn Ihr ein Spiel live in Berlin sehen wollt, findet Ihr hier alles, was Ihr über die Sicherung Eures Platzes, die Preise für Dauerkarten und Details zum Stadion wissen müsst.

Union-Berlin-Tickets buchenTickets buchen

Bevorstehende Spiele von Union Berlin 2026/27 & Tickets

Datum & UhrzeitSpielOrtTickets
So., 23. Aug. 2026, 15:30 UhrEintracht Braunschweig vs. 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigTickets kaufen
Sa., 29. Aug. 2026, 15:30 Uhr1. FC Union Berlin vs. Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 5. Sep. 2026, 15:30 UhrBayer 04 Leverkusen vs. 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenTickets kaufen
Fr., 11. Sep. 2026, 20:30 Uhr1. FC Union Berlin vs. FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Fr., 18. Sep. 2026, 20:30 UhrFC Bayern München vs. 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MünchenTickets kaufen
Sa., 10. Okt. 2026, 12:00 Uhr1. FC Union Berlin vs. SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 17. Okt. 2026, 12:00 Uhr1. FC Union Berlin vs. Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 24. Okt. 2026, 12:00 UhrFC Augsburg vs. 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgTickets kaufen
Sa., 31. Okt. 2026, 11:00 Uhr1. FC Union Berlin vs. 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 7. Nov. 2026, 11:00 UhrSC Freiburg vs. 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauTickets kaufen
Sa., 21. Nov. 2026, 11:00 Uhr1. FC Union Berlin vs. RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 28. Nov. 2026, 11:00 Uhr1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzTickets kaufen
Sa., 5. Dez. 2026, 11:00 Uhr1. FC Union Berlin vs. Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen
Sa., 12. Dez. 2026, 11:00 UhrVfB Stuttgart vs. 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartTickets kaufen
Sa., 19. Dez. 2026, 11:00 Uhr1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlinTickets kaufen

Wo kann man Union-Berlin-Tickets für 2026/27 kaufen?

Der wichtigste und sicherste Weg, Spieltagstickets zum Nennwert zu kaufen, führt direkt über den offiziellen Ticketbereich des 1. FC Union Berlin. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage sind Tickets häufig bereits in den vorrangigen Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft, bevor sie in den freien Verkauf gehen.

Wenn die offiziellen Ticketkontingente vergriffen sind, können Sekundärticketplattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Fans für kommende Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiele bieten.

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Union-Berlin-Tickets: Wie viel kosten Dauerkarten?

Für die Saison 2026/27 kosten Dauerkarten für Stehplätze bei Spielen von Union Berlin für vollzahlende Erwachsene ohne Ermäßigung zwischen 238 € und 272 €. Die teuersten Dauerkarten für Sitzplätze in Sektor 1 kosten bis zu 816 €.

Ermäßigungen gibt es für offizielle Vereinsmitglieder, Studierende, Auszubildende, Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose sowie schwerbehinderte Fans.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Die Heimspielstätte von Union Berlin ist das Stadion An der Alten Försterei.

DetailInformation
Name des StadionsStadion An der Alten Försterei
StandortBerlin (Köpenick), Deutschland
Gesamtkapazität22.012
Aufteilung Stehplätze / Sitzplätze18.395 Stehplätze / 3.617 Sitzplätze

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