Union Berlin hat sich als einer der beliebtesten und leidenschaftlichsten Fußballvereine Deutschlands etabliert. Während die Eisernen in der Bundesliga-Saison 2026/27 weiterhin auf riesige Unterstützung bauen können, bleibt die Nachfrage nach Spieltagstickets enorm hoch.

Wenn Ihr ein Spiel live in Berlin sehen wollt, findet Ihr hier alles, was Ihr über die Sicherung Eures Platzes, die Preise für Dauerkarten und Details zum Stadion wissen müsst.

Bevorstehende Spiele von Union Berlin 2026/27 & Tickets

Wo kann man Union-Berlin-Tickets für 2026/27 kaufen?

Der wichtigste und sicherste Weg, Spieltagstickets zum Nennwert zu kaufen, führt direkt über den offiziellen Ticketbereich des 1. FC Union Berlin. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage sind Tickets häufig bereits in den vorrangigen Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft, bevor sie in den freien Verkauf gehen.

Wenn die offiziellen Ticketkontingente vergriffen sind, können Sekundärticketplattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Fans für kommende Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiele bieten.

Union-Berlin-Tickets: Wie viel kosten Dauerkarten?

Für die Saison 2026/27 kosten Dauerkarten für Stehplätze bei Spielen von Union Berlin für vollzahlende Erwachsene ohne Ermäßigung zwischen 238 € und 272 €. Die teuersten Dauerkarten für Sitzplätze in Sektor 1 kosten bis zu 816 €.

Ermäßigungen gibt es für offizielle Vereinsmitglieder, Studierende, Auszubildende, Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose sowie schwerbehinderte Fans.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Die Heimspielstätte von Union Berlin ist das Stadion An der Alten Försterei.