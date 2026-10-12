Britische Boxfans bekommen endlich den Schwergewichtskampf zu sehen, auf den sie seit mehr als einem Jahrzehnt warten. Die zweifachen Weltmeister Tyson Fury und Anthony Joshua treffen in Cardiff aufeinander. Nach jahrelang gescheiterten Verhandlungen und unzähligen gegenseitigen Kampfansagen haben beide Boxer den Vertrag für das Duell auf walisischem Boden unterschrieben.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit ihr euch einen Platz für diesen historischen Abend sichern könnt. Dazu gehören Angaben zum offiziellen Vorverkauf und zu verlässlichen Ticketoptionen auf dem Zweitmarkt. Hier erfahrt ihr, wie ihr jetzt Tickets kaufen könnt.

Wann findet Tyson Fury gegen Anthony Joshua statt?

Datum und Uhrzeit Kampf Ort Tickets Freitag, 11. Dezember 2026, 17:00 Uhr Tyson Fury gegen Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Wales Tickets

Wo kann man Tickets für Tyson Fury gegen Anthony Joshua kaufen?

Offizielle Tickets für den regulären Verkauf werden über ausgewählte Erstanbieter wie Ticketmaster UK und die Vorverkaufsstelle des Principality Stadium verkauft. Wegen der hohen Nachfrage werden die offiziellen Kontingente nach Verkaufsstart schnell ausverkauft sein.

Sollten die offiziellen regulären Kontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Zusätzliche Zugangsmöglichkeiten und Premiumpakete sind außerdem bei SeatUnique gelistet.

Wie viel kosten Tickets für Tyson Fury gegen Anthony Joshua?

Die offiziellen Tickets der Vorverkaufsstelle des Principality Stadium und von Ticketmaster UK kosteten zwischen 95 Pfund für Plätze auf den oberen Rängen und 1.500 Pfund für Plätze am Ring. Die regulären Kontingente waren in weniger als einer Stunde ausverkauft, wodurch die Nachfrage auf dem Zweitmarkt und nach VIP-Angeboten stark stieg.

So verteilen sich die Ticketpreise auf die verschiedenen Kaufmöglichkeiten:

Erstverkauf: Reguläre Tickets zum Originalpreis kosteten auf den oberen Rängen ab 95 Pfund und für Plätze direkt am Ring bis zu etwa 1.500 Pfund .

Zweitmarkt: Kurzfristig verfügbare reguläre Tickets kosten auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub ab etwa 180 Pfund .

VIP & Hospitality: Die bei SeatUnique gelisteten Premiumpakete kosten ab 495 Pfund . Sie umfassen gepolsterte Stadionsitze, Zugang zu einer exklusiven Lounge, kostenlose Speisen und Getränke sowie einen bevorzugten Einlass.

Der direkte Vergleich: Tyson Fury gegen Anthony Joshua

Statistik Tyson Fury Anthony Joshua Spitzname The Gypsy King AJ Körpergröße 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Reichweite 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Auslage Normalauslage / Auslagenwechsel Normalauslage Profibilanz 36-2-1 (25 K.o.-Siege) 30-4 (27 K.o.-Siege) K.o.-Quote 64,1 % 79,4 % Weltmeistertitel 2-mal Schwergewichtsweltmeister (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2-mal vereinigter Schwergewichtsweltmeister (WBA, IBF, WBO, IBO)

Alles Wissenswerte zu Tyson Fury gegen Anthony Joshua

Der lang erwartete Kampf zwischen dem zweifachen Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury und dem ehemaligen vereinigten Weltmeister Anthony Joshua soll endlich am Freitag, 11. Dezember 2026, im Principality Stadium in Cardiff stattfinden. Das seit einem Jahrzehnt erwartete Großereignis wird von The Ring, das Turki Alalshikh gehört, und UFC-Chef Dana White gemeinsam veranstaltet und weltweit für Millionen Menschen live auf Netflix übertragen. Mehr als 80.000 Zuschauer werden das bekannte Stadion mit seinem verschließbaren Dach füllen. Als der Ticketverkauf begann, warteten zudem mehr als eine halbe Million Fans in Online-Warteschlangen. Die Veranstaltung dürfte mit geschätzten Ticketeinnahmen von insgesamt 26 Millionen Pfund (34 Millionen Dollar) alle britischen Rekorde bei den Eintrittseinnahmen im Boxsport brechen. Die Kontingente im Erstverkauf waren innerhalb einer Stunde ausverkauft. Damit sind Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub für Fans, die kurzfristig noch Tickets für den größten Kampf der britischen Boxgeschichte suchen, die wichtigste Anlaufstelle.