Die NFL International Series bringt ein brisantes Duell in der AFC South nach London, wenn die Houston Texans auf die Jacksonville Jaguars treffen. Ausgetragen im ikonischen Wembley-Stadion, verspricht dieses Spiel der Regular Season intensive Action, wenn zwei dynamische junge Franchises auf internationalem Boden aufeinandertreffen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Details zu Spieltermin, Ticketpreisen und dazu, wie ihr euch jetzt eure Plätze sichern könnt.

Wann ist Texans gegen Jaguars?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Sonntag, 18. Oktober 2026 um 14:30 Uhr BST Houston Texans gegen Jacksonville Jaguars Wembley-Stadion, London Tickets

Wo kann man Texans gegen Jaguars kaufen?

Offizielle Tickets für die NFL London Games werden über das offizielle Ticketmaster-UK-Portal und die offizielle Ticketseite des Wembley-Stadions vertrieben. Aufgrund des riesigen Interesses im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa sind die Kontingente im allgemeinen Verkauf auf den Primärplattformen nach ihrer ersten Freigabe schnell ausverkauft.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Texans gegen Jaguars?

Die von der NFL veröffentlichten offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für Spiele im Wembley-Stadion beginnen bei 64 £ für Plätze der Kategorie 7 im Oberrang und steigen auf 175 £ oder mehr für Premium-Plätze der Kategorie 1 im Unterrang entlang der Seitenlinien.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Einstiegspreise beginnen dort bei etwa 105 £ (137 $).

Alles, was ihr über Texans gegen Jaguars wissen müsst

Das Wembley-Stadion in London ist Austragungsort dieses internationalen NFL-Spiels der Regular Season und bietet Platz für 90.000 Zuschauer sowie eine erstklassige Infrastruktur. Fans vor Ort können vor dem Kickoff Fan-Zonen am Spieltag, Unterhaltung und eine festliche Atmosphäre außerhalb des Stadions genießen.