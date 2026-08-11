Der Nordosten Englands ist eine Hochburg der Fußballbegeisterung, und die Sunderland-Fans genießen das Leben zurück im gelobten Land der Premier League vor dem Start in die Saison 2026/27. Die Vorfreude auf die Duelle im Oberhaus und die Derby-Atmosphäre lässt an der Wear wieder die Herzen höherschlagen.

Nun wieder fest in der großen Fußballbühne etabliert, werden sich die treuen Massen für die kommende Spielzeit um Premier-League-Tickets für Sunderland reißen.

GOAL gibt euch den kompletten Überblick darüber, wie ihr euch Sunderland-Tickets für die Premier-League-Saison 2026/27 sichern könnt.

Kommende Sunderland-Spiele 2026/27 & Tickets

Wie kann man Sunderland-Tickets für die Premier League kaufen?

Für Sunderland-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. In der Regel könnt ihr diese über das offizielle Ticketportal des Klubs unter eticketing.co.uk/safc kaufen.

Das müsst ihr wissen:

Freier Verkauf: Reguläre Sunderland-Tickets gehen in den Verkauf, sobald das Verkaufsfenster öffnet, normalerweise etwa drei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spiel. Anders als viele andere Klubs im Oberhaus betreibt Sunderland kein klassisches kostenpflichtiges Mitgliedschaftssystem für den grundlegenden Ticketzugang. Die meisten regulären Sunderland-Tickets gehen direkt in den freien Verkauf, was für Premier-League-Tickets ungewöhnlich ist.

Reguläre Sunderland-Tickets gehen in den Verkauf, sobald das Verkaufsfenster öffnet, normalerweise etwa drei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spiel. Anders als viele andere Klubs im Oberhaus betreibt Sunderland kein klassisches kostenpflichtiges Mitgliedschaftssystem für den grundlegenden Ticketzugang. Die meisten regulären Sunderland-Tickets gehen direkt in den freien Verkauf, was für Premier-League-Tickets ungewöhnlich ist. Derbys : Wenn ihr versucht, Sunderland-Tickets für Partien mit hoher Nachfrage zu kaufen, etwa für das Tyne-Wear-Derby gegen Newcastle United oder Spiele gegen Gegner aus den „Big Six“, braucht ihr eine dokumentierte Kaufhistorie auf eurem Konto.

: Wenn ihr versucht, Sunderland-Tickets für Partien mit hoher Nachfrage zu kaufen, etwa für das Tyne-Wear-Derby gegen Newcastle United oder Spiele gegen Gegner aus den „Big Six“, braucht ihr eine dokumentierte Kaufhistorie auf eurem Konto. Black Cat Points: Zwar gibt es kein verpflichtendes Mitgliedschaftsmodell, Fans sammeln aber Black Cat Points (BCP), indem sie Auswärtsspiele und Heimpartien im Pokal besuchen. Bei Spielen mit besonders hoher Nachfrage, bei denen die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt, wird die Ticketpriorität auf Basis der BCP-Gesamtzahl vergeben.

Wie viel kosten Sunderland-Tickets für die Premier League?

Der reguläre Preis für Erwachsenentickets bei Sunderland-Heimspielen liegt bei direktem Kauf an der Klubkasse zwischen 28 £ und 45 £.

Die Preise variieren je nach Spielkategorie, von Topspielen der Kategorie A* bis zu Partien der Kategorie C, sowie nach Sitzplatzlage in der East Stand, West Stand, Premier Concourse und den Family Zones.

Ermäßigte Preise gelten auf allen Tribünen für Senioren (über 65), Young Adults (unter 22), Juniors (unter 18) und Unter-14-Jährige.

Wie bekommt man Sunderland-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte ist der einzige garantierte Weg, sich für jedes Heimspiel im Stadium of Light während der Premier-League-Saison 2026/27 einen reservierten Sitzplatz zu sichern.

Wegen der stark gestiegenen Nachfrage ist Sunderlands Dauerkartenkontingent von mehr als 38.000 Plätzen für die Saison 2026/27 komplett ausverkauft.

Dauerkarten für Erwachsene begannen in dieser Saison bei 610 £ und reichten bis zu mehr als 810 £ in den Premium-Concourse-Bereichen.

Fans, die sich für künftige Spielzeiten eine Dauerkarte sichern wollen, müssen sich auf der offiziellen Warteliste auf der Website des Klubs eintragen.

Saisonale Hospitality-Pakete, etwa 76 Yards und Banks on the Wear, sind für Fans, die garantierte Saisonplätze in Kombination mit Gastronomieangeboten suchen, weiterhin verfügbar.

Wo man rund um das Stadium of Light übernachten kann

Ihr besucht Sunderland für ein Spiel im Stadium of Light? Die Lage des Stadions am Fluss nahe dem Stadtzentrum sorgt für eine einfache Anreise aus dem Zentrum und den umliegenden Gebieten, mit Geschäften, Cafés und Verkehrsanbindungen in der Nähe. Ideal für Fußballfans.

Das Stadtzentrum ist ein praktischer Ausgangspunkt und bietet viele Möglichkeiten zum Essen, Ausgehen und Einkaufen sowie gute Metroverbindungen in der gesamten Region. Zum Stadion ist es nur ein kurzer Fußweg oder eine kurze Fahrt, was den Bereich für Besucher attraktiv macht, die Unterhaltung und Praktikabilität verbinden möchten.

Für einen ruhigeren Aufenthalt bieten Küstengebiete wie Roker und Seaburn Meerblick, Strandspaziergänge und ein entspannteres Tempo, liegen aber dennoch mit dem Auto oder der Metro in bequemer Reichweite des Stadions.

Ihr sucht eine Unterkunft für Spiele des Sunderland AFC? Mit der untenstehenden Karte könnt ihr euch die Stadt und ihre Möglichkeiten ansehen, mit Optionen für jedes Budget.

Geschichte des Stadium of Light

Das Stadium of Light ist ein reines Sitzplatzstadion in Sunderland. Es ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1997 die Heimspielstätte des Sunderland AFC. Mit einer Kapazität von 49.000 ist das Stadium of Light das zehntgrößte Fußballstadion in England.

Sein schlichtes Design soll offenbar künftige Ausbauten ermöglichen, wodurch die Kapazität auf 64.000 steigen könnte. Das Stadion wurde von Vorsitzendem Bob Murray benannt, um das Bergbauerbe des Nordostens und das ehemalige Gelände der Monkwearmouth Colliery zu würdigen, auf dem es steht.

Neben Sunderland-Spielen fanden im Stadium of Light auch Länderspiele der englischen Männer- und Frauen-Nationalmannschaft statt. 47.667 Zuschauer sahen dort 2003, wie England in der Qualifikation für die EM 2004 die Türkei mit 2:0 besiegte.

Abgesehen vom Fußball war das Stadion auch Schauplatz von Auftritten einiger der größten Musikstars der Welt wie Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay und Elton John.