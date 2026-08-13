Kann Chris Wilder Sheffield United erneut zurück ins verheißene Land der Premier League führen? Mit einem Kader mit Spielern wie Patrick Bamford und Harrison Burrows lebt der Traum von einer Rückkehr nach Wembley, diesmal mit einem anderen Ergebnis, auf jeden Fall weiter.

Sie könnten im Bramall Lane dabei sein, um das herauszufinden. Wie kommen Sie an Tickets, um die Blades in der Saison 2026/27 live zu sehen? GOAL liefert Ihnen den kompletten Überblick.

Bevorstehende Spiele von Sheffield United 2026/27

Wie kann man Sheffield-United-Tickets 2026/27 kaufen?

Für Spiele von Sheffield United gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Diese können Sie in der Regel über das offizielle Ticketportal des Klubs auf dessen Website erwerben.

Britische Fußballklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen: Zuerst an Dauerkarteninhaber Dann an Klubmitglieder, die häufig nach Treuepunkten aus früheren Käufen eingestuft werden Schließlich an die Öffentlichkeit in der Phase des „General Sale“.

Die Mitgliedschaften bei Sheffield United reichen von £20 für „Junior Blades“ bis zu £70 für „Blade Member+“. Alle Mitgliedschaften bieten Vorteile wie frühen Zugang zu Spieltickets, vergünstigte Heimtickets und kostenlosen Zugang zu U21-Spielen im Bramall Lane.

Wie viel kosten Sheffield-United-Tickets 2026/27?

Für alle, die Sheffield-United-Tickets im Bramall Lane auf Spiel-für-Spiel-Basis kaufen möchten, wird jede Partie als Kat. A*, Kat. A oder Kat. B eingestuft, wobei die Preise für Erwachsene zwischen £30 und £46 liegen.

Ermäßigte Preise gelten in allen Heimbereichen des Stadions für Senioren (60+), Fans mit Behinderung, junge Erwachsene/Studierende (U22), U18-Jährige und Junior Blades.

Wie bekommt man Dauerkarten von Sheffield United?

Eine Dauerkarte ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie bei jedem Heimspiel von Sheffield United in der Championship in der Saison 2026/27 im Bramall Lane dabei sind.

Neben garantierten reservierten Sitzplätzen auf den Tribünen für alle 23 Ligaspiele, ausgenommen Pokal- oder Playoff-Spiele, erhalten Dauerkarteninhaber jeweils 2.700 Treuepunkte, was ihre Chancen auf den Kauf von Tickets für hochkarätige Auswärtsspiele oder Pokalduelle erhöht.

Wo kann ich rund um Bramall Lane übernachten?

Rund um Bramall Lane und in ganz Sheffield gibt es für Besucher während ihres Aufenthalts zahlreiche Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten.

Die interaktive Karte unten zeigt, was in der Nähe des Stadions verfügbar ist, während die Verkehrsanbindungen der Stadt auch bedeuten, dass es möglich ist, für Ihr Spieltagserlebnis auch weiter außerhalb zu übernachten:

Geschichte von Bramall Lane

Bramall Lane ist ein Fußballstadion in Sheffield, South Yorkshire. Es ist seit der Gründung des Klubs im Jahr 1889 die Heimat von Sheffield United und das älteste große Stadion der Welt, in dem noch immer Profi-Fußballspiele ausgetragen werden.

Bramall Lane ist eines von nur zwei Stadien, das England-Länderspiele im Fußball, ein Test-Cricketspiel von England (1902) und ein FA-Cup-Finale (Wiederholungsspiel 1912) ausgetragen hat. Das andere ist The Oval.

Das Stadion wurde infolge des Taylor Reports umfassend renoviert und 1994 in ein reines Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von 32.050 umgewandelt. Im Jahr 2022 war es Austragungsort von Spielen der UEFA Women’s European Championship, darunter das Halbfinale zwischen England und Schweden.