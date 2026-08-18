So kauft man Tickets für Philadelphia Union: MLS-Spielplan 2026, Messis Besuch, Preise und mehr

Der Philadelphia Union kommt genau zum richtigen Zeitpunkt in Fahrt. Nach einem schleppenden Start in die MLS-Saison 2026 hat die Mannschaft von Bradley Carnell vier Siege in Folge eingefahren, darunter ein Comeback-Erfolg gegen den New York City FC, und nun steht der bislang größte Abend der Saison an.

Lionel Messi und Inter Miami gastieren am Mittwoch, 19. August, im Subaru Park, nur wenige Tage nachdem der Argentinier vom WM-Finale zurückgekehrt ist. Es ist mit Abstand das begehrteste Ticket des Jahres in Chester. Darüber hinaus stehen noch acht weitere Heimspiele an, während der amtierende Supporters'-Shield-Sieger den nächsten tiefen Playoff-Run anpeilt.

Für die Top-Spiele wird die Nachfrage riesig sein. Deshalb gibt GOAL euch den Überblick darüber, wie ihr euch Tickets für die kommenden Spiele des Philadelphia Union sichern könnt, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Was sind die kommenden Spiele des Philadelphia Union?

Unten findet ihr die verbleibenden Partien des Philadelphia Union in der MLS-Hauptrunde 2026:

Datum Spiel Spielort Tickets Mi., 19. Aug., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Inter Miami Subaru Park, Chester Tickets So., 23. Aug., 20.30 Uhr ET Austin FC vs. Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Tickets Sa., 29. Aug., 19.30 Uhr ET New York Red Bulls vs. Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Tickets Sa., 5. Sept., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. CF Montreal Subaru Park, Chester Tickets Mi., 9. Sept., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. FC Cincinnati Subaru Park, Chester Tickets Mo., 14. Sept., 21 Uhr ET San Diego FC vs. Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Tickets So., 20. Sept., 20.30 Uhr ET Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Tickets Sa., 26. Sept., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Orlando City Subaru Park, Chester Tickets Sa., 10. Okt., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Real Salt Lake Subaru Park, Chester Tickets Do., 15. Okt., 20.30 Uhr ET Chicago Fire vs. Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Tickets Sa., 17. Okt., 14.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Charlotte FC Subaru Park, Chester Tickets Sa., 24. Okt., 19.30 Uhr ET Philadelphia Union vs. New England Revolution Subaru Park, Chester Tickets Do., 29. Okt., 20.30 Uhr ET Nashville SC vs. Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Tickets Sa., 31. Okt., 14 Uhr ET FC Cincinnati vs. Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Tickets Sa., 7. Nov., 17 Uhr ET Philadelphia Union vs. Toronto FC Subaru Park, Chester Tickets

Wie kann man Tickets für Philadelphia Union kaufen?

Der einfachste und zuverlässigste Weg, Tickets für Philadelphia Union zu kaufen, führt über StubHub. Dort gibt es verifizierte Tickets für alle verbleibenden Heim- und Auswärtsspiele, die Preise werden live aktualisiert und ihr könnt vor dem Kauf Plätze im gesamten Stadion vergleichen.

Egal, ob ihr ein Ticket für ein einzelnes Spiel an einem ruhigen Abend unter der Woche sucht oder kurzfristig Plätze für die größten Spiele der Saison braucht: StubHub bietet Optionen in jeder Preisklasse. Für Spiele mit besonders hoher Nachfrage wie den Besuch von Inter Miami gilt: Wer so früh wie möglich kauft, hat die größte Auswahl an Blöcken und die besten Preise, bevor das Angebot knapper wird.

Wie viel kosten Tickets für Philadelphia Union?

Für normale Hauptrundenspiele im Subaru Park kosten Tickets für Philadelphia Union in der Regel zwischen 40 und 80 USD. Die Preise variieren je nach Gegner, Wochentag und dem Platz- oder Stehbereich im Stadion.

Bei Top-Spielen sieht die Lage anders aus. Tickets für den Besuch von Inter Miami werden, wie überall dort, wo Messi spielt, mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt. Für dieses Spiel müsst ihr also mit Preisen rechnen, die klar über dem üblichen Rahmen liegen. Auf StubHub schwanken die Preise für die verbleibenden Spiele mit der Nachfrage, und die günstigsten Plätze für die größten Abende sind zuerst weg. Früh zu kaufen ist daher die klügste Entscheidung.

Was ist 2026 von Philadelphia Union zu erwarten?

Der Union geht als amtierender Supporters'-Shield-Sieger in diese Phase, nachdem das Team 2025 die MLS-Hauptrunde mit 66 Punkten und den wenigsten Gegentoren unter Cheftrainer Bradley Carnell an der Spitze abgeschlossen hatte. Die Saison 2026 begann schleppend, doch die Formel, die dem Klub den Shield eingebracht hat, funktioniert mit vier Siegen in Serie vor dem Duell mit Miami wieder: organisierte Verteidigung, schnelle vertikale Angriffe und ein unermüdliches Heimpublikum.

Der verbleibende Spielplan bietet den Fans noch einige Termine, die sie sich markieren können. Der Messi-Abend am 19. August ist der offensichtliche Höhepunkt, doch im Saisonendspurt warten auch zwei Duelle mit dem Schwergewicht der Eastern Conference FC Cincinnati, eine Rivalitätsreise zu den New York Red Bulls und das letzte Heimspiel gegen Toronto am 7. November, das Auswirkungen auf die Playoff-Setzliste haben könnte.

Im Subaru Park ist mit voller Lautstärke im River End zu rechnen. Die Fangruppe Sons of Ben macht jedes Heimspiel zu einem Ereignis, und wenn nach einem Tor des Union „Doop“ erklingt, gibt es in der MLS nur wenige bessere Atmosphären.

Geschichte des Subaru Park

Der Subaru Park ist ein reines Fußballstadion mit 18.500 Plätzen in Chester, Pennsylvania. Es liegt neben der Commodore Barry Bridge am Ufer des Delaware River. Die Spielstätte ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 2010 die Heimstätte des Philadelphia Union.

Durch das kompakte Design des Stadions ist jeder Platz nah am Spielfeld, was ein großer Grund dafür ist, dass es als einer der besten Orte gilt, um in Amerika Fußball zu schauen. Abgesehen vom Fußball war der Subaru Park auch Austragungsort zahlreicher Rugby-Union-Spiele, darunter College-Partien, ein Spiel der englischen Premiership zwischen Newcastle Falcons und Saracens sowie ein Länderspiel zwischen den USA und den Maori All Blacks.