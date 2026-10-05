Die Philadelphia 76ers reisen nach Manhattan, um im Madison Square Garden in einem hochklassigen Atlantic-Division-Duell auf die New York Knicks zu treffen. Philadelphia bringt einen explosiven Kader mit, angeführt von absoluter Starpower, während New York mit einer kampfstarken, unermüdlichen Besetzung aufläuft, die ihr Heimrecht verteidigen will.

Duelle zwischen diesen beiden Rivalen aus der Atlantic Division haben enormes Gewicht und sind von intensivem körperlichem Einsatz geprägt. Das Interesse, diese Rivalität früh in der Regular Season live in der berühmtesten Arena der Welt zu erleben, ist außergewöhnlich hoch.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch noch heute eure Plätze zu sichern. Hier findet ihr die wichtigsten Spieltermine, Infos zum Austragungsort, Details zum offiziellen Ticketverkauf und Optionen auf dem Zweitmarkt.

Wann ist 76ers gegen Knicks?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets 20. Oktober 2026, 19:00 Uhr EST Philadelphia 76ers bei den New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Tickets

Wo kann man Tickets für 76ers gegen Knicks kaufen?

Offizielle Einzeltickets für Heimspiele im Madison Square Garden werden direkt über die primäre Ticketplattform auf der offiziellen Website der New York Knicks via Ticketmaster vertrieben.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für 76ers gegen Knicks?

Einzeltickets, die direkt über die offizielle Ticketstelle des Teams verkauft werden, beginnen je nach Verfügbarkeit und Sitzplatzkategorie in der Regel bei etwa 100 bis 150 $ für Plätze im Oberrang.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen Tickets der niedrigsten Preiskategorie bereits bei 120 bis 130 $ für Plätze im Oberrang.

Alles, was ihr über 76ers gegen Knicks wissen müsst

Wer ein Basketballspiel im Madison Square Garden besucht, sollte einige wichtige Richtlinien der Arena beachten, um einen reibungslosen Spieltag zu gewährleisten: