Nur wenige Teams können auf einen Trophäenschrank wie PSG verweisen. Frankreichs erfolgreichster Klub hat, obwohl er erst vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert gegründet wurde, Dutzende bedeutende Titel gesammelt und gehört inzwischen zu einem kleinen elitären Kreis von Vereinen, die den Europapokal zweimal in Folge gewonnen haben.

Wenn Sie noch nie im ikonischen Parc des Princes in Paris waren oder unbedingt dorthin zurückkehren möchten, könnte diese Saison die perfekte Gelegenheit sein, Ihre Fußballträume zu leben. GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu Paris-Saint-Germain-Tickets, die Sie kennen müssen, darunter die Preise, wo Sie sie kaufen können, und vieles mehr.

Kommende Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sa., 22. Aug. 2026 PSG vs Stade Rennais Parc des Princes (Heim) Tickets So., 30. Aug. 2026 Lille vs PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Tickets Sa., 5. Sep. 2026 PSG vs AS Monaco Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 12. Sep. 2026 Brest vs PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Tickets So., 20. Sep. 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Tickets Sa., 10. Okt. 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Tickets So., 25. Okt. 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Tickets Sa., 7. Nov. 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 21. Nov. 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nizza Tickets Sa., 28. Nov. 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Tickets Sa., 12. Dez. 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (Heim) Tickets So., 3. Jan. 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Tickets Sa., 16. Jan. 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Tickets Sa., 23. Jan. 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 30. Jan. 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Tickets So., 7. Feb. 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 13. Feb. 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Tickets Sa., 20. Feb. 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (Heim) Tickets So., 28. Feb. 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 6. März 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Tickets Sa., 13. März 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Tickets Sa., 20. März 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 3. Apr. 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Tickets Sa., 10. Apr. 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 17. Apr. 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 24. Apr. 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Tickets Sa., 1. Mai 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (Heim) Tickets So., 9. Mai 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Tickets So., 16. Mai 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (Heim) Tickets Sa., 22. Mai 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Tickets Sa., 29. Mai 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (Heim) Tickets

Wie kauft man Paris-Saint-Germain-Tickets 2026/27?

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Hospitality-Paketen. Um Tickets zu kaufen, ist die zuverlässigste Methode, das offizielle Ticketportal von PSG zu nutzen.

Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet, und möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Daten angeben. Eine Klubmitgliedschaft verschafft Ihnen außerdem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern möchten.

Wenn PSG-Spieltickets als „Grand Public“ aufgeführt sind, bedeutet das, dass sie im freien Verkauf sind und Sie keine Mitgliedschaft benötigen, um sie zu kaufen. Vor dieser Phase haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership eine kurze Vorrangsphase, bevor Paris-Saint-Germain-Tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.

Als einer der größten Klubs Frankreichs und Europas und als zweimaliger Champions-League-Sieger in Folge vor der Saison 2026/27 ist die Nachfrage nach Spielen von Paris Saint-Germain erwartungsgemäß riesig, wobei Tickets über offizielle Kanäle oft lange vor dem Spieltag ausverkauft sind. Falls sie ausverkauft sind, Sie sich Plätze vor der offiziellen Freigabe sichern möchten oder auf Last-Minute-Tickets hoffen, könnten Sie sekundäre Wiederverkaufsanbieter wie Ticombo in Betracht ziehen, mit Optionen ab nur 81 €.

Wie viel kosten Paris-Saint-Germain-Tickets 2026/27?

Für alle, die Paris-Saint-Germain-Tickets im Parc des Princes auf Spiel-für-Spiel-Basis kaufen möchten, lagen die Erwachsenenpreise beim direkten Kauf über den Klub typischerweise zwischen 40 € und 280 €, wobei die Preise für die Saison 2026/27 im offiziellen Ticketportal von PSG bestätigt werden sollten, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können, insbesondere angesichts des anhaltenden europäischen Erfolgs des Klubs, der die Nachfrage weiter antreibt.

Der Preis schwankt je nach Gegner und Sitzplatz im Stadion. Die günstigsten PSG-Tickets befinden sich in der Regel hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um die neuesten Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten. Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie Ticombo sind derzeit ab 81 € erhältlich.

Wie die meisten Teams in der Ligue 1 bietet Paris Saint-Germain gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren, wobei diese Einteilungen von Klub zu Klub unterschiedlich sind.

Zusätzlich zu diesen Faktoren hat die Lage des Sitzplatzes im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht oft die höchsten Kosten verursachen. Hinzu kommen natürlich Topspiele gegen namhafte Gegner wie „Le Classique“ (PSG gegen Marseille, in dieser Saison am 20. September auswärts und am 7. Februar zu Hause), die in die höchste Preiskategorie fallen, sodass die Preise entsprechend steigen.

Geschichte des Parc des Princes

Der Parc des Princes ist ein reines Fußballstadion mit Sitzplätzen in Paris, Frankreich, das 1972 eröffnet wurde. Es liegt im Südwesten der französischen Hauptstadt, in der Nähe des Stade Jean-Bouin und des Stade Roland Garros. Das Stadion ist seit 1974 die Heimat von Paris Saint-Germain (PSG). Vor der Eröffnung des Stade de France im Jahr 1998 war der Parc des Princes auch das Heimstadion der französischen Nationalmannschaften im Fußball und Rugby Union.

Im Parc des Princes wurden im Laufe der Jahre zahlreiche prestigeträchtige Fußballspiele ausgetragen, darunter mehrere Partien bei FIFA-Weltmeisterschaften und UEFA-Europameisterschaften. Außerdem fanden dort 1956, 1975 und 1981 drei Endspiele im Europapokal statt.

Die aktuelle Kapazität liegt bei knapp 48.000 Plätzen, wobei die Angaben je nach Konfiguration zwischen etwa 47.900 und 48.600 variieren. Beachten Sie, dass die Zukunft des Stadions mit Blick auf die Saison 2026/27 weiterhin ein aktives, ungelöstes Thema ist: PSG und die Stadt Paris haben die Verhandlungen über einen möglichen Verkauf und einen umfangreichen Ausbau des Stadions wieder aufgenommen, wobei die gemeldeten Zielkapazitäten von 60.000 bis hin zu 70.000 bis 75.000 Plätzen reichen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes wurde noch keine Vereinbarung abgeschlossen, und die Kapazität des Parc des Princes für 2026/27 bleibt unverändert bei ihrer aktuellen Größe, doch Fans, die vorausplanen, sollten die Nachrichten in dieser Angelegenheit im Auge behalten, da dies die Ticketverfügbarkeit und die Preise in künftigen Spielzeiten beeinflussen könnte.