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So kauft man Tickets für Paris Saint-Germain 2026/27: Ligue-1-Spielplan, Ticketpreise und mehr

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Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1

So könnt ihr die amtierenden europäischen Titelträgerinnen live sehen, mit Tickets für die Spiele der kommenden Saison

Nur wenige Teams können auf einen Trophäenschrank wie PSG verweisen. Frankreichs erfolgreichster Klub hat, obwohl er erst vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert gegründet wurde, Dutzende bedeutende Titel gesammelt und gehört inzwischen zu einem kleinen elitären Kreis von Vereinen, die den Europapokal zweimal in Folge gewonnen haben.

Wenn Sie noch nie im ikonischen Parc des Princes in Paris waren oder unbedingt dorthin zurückkehren möchten, könnte diese Saison die perfekte Gelegenheit sein, Ihre Fußballträume zu leben. GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu Paris-Saint-Germain-Tickets, die Sie kennen müssen, darunter die Preise, wo Sie sie kaufen können, und vieles mehr.

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Kommende Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes

DatumSpielAustragungsortTickets
Sa., 22. Aug. 2026PSG vs Stade RennaisParc des Princes (Heim)Tickets
So., 30. Aug. 2026Lille vs PSGStade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'AscqTickets
Sa., 5. Sep. 2026PSG vs AS MonacoParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 12. Sep. 2026Brest vs PSGStade Francis-Le Blé, BrestTickets
So., 20. Sep. 2026Marseille vs PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarseilleTickets
Sa., 10. Okt. 2026PSG vs Le MansParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 17. Okt. 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, StrasbourgTickets
So., 25. Okt. 2026PSG vs LyonParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 31. Okt. 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreTickets
Sa., 7. Nov. 2026PSG vs TroyesParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 21. Nov. 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NizzaTickets
Sa., 28. Nov. 2026PSG vs LorientParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 5. Dez. 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseTickets
Sa., 12. Dez. 2026PSG vs Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (Heim)Tickets
So., 3. Jan. 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensTickets
Sa., 16. Jan. 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersTickets
Sa., 23. Jan. 2027PSG vs AJ AuxerreParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 30. Jan. 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MonacoTickets
So., 7. Feb. 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 13. Feb. 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansTickets
Sa., 20. Feb. 2027PSG vs BrestParc des Princes (Heim)Tickets
So., 28. Feb. 2027PSG vs LensParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 6. März 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesTickets
Sa., 13. März 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreTickets
Sa., 20. März 2027PSG vs StrasbourgParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 3. Apr. 2027Paris FC vs PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisTickets
Sa., 10. Apr. 2027PSG vs Le HavreParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 17. Apr. 2027PSG vs LilleParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 24. Apr. 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientTickets
Sa., 1. Mai 2027PSG vs AngersParc des Princes (Heim)Tickets
So., 9. Mai 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuTickets
So., 16. Mai 2027PSG vs NiceParc des Princes (Heim)Tickets
Sa., 22. Mai 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesTickets
Sa., 29. Mai 2027PSG vs ToulouseParc des Princes (Heim)Tickets

Wie kauft man Paris-Saint-Germain-Tickets 2026/27?

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Hospitality-Paketen. Um Tickets zu kaufen, ist die zuverlässigste Methode, das offizielle Ticketportal von PSG zu nutzen.

Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet, und möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Daten angeben. Eine Klubmitgliedschaft verschafft Ihnen außerdem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern möchten.

Wenn PSG-Spieltickets als „Grand Public“ aufgeführt sind, bedeutet das, dass sie im freien Verkauf sind und Sie keine Mitgliedschaft benötigen, um sie zu kaufen. Vor dieser Phase haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership eine kurze Vorrangsphase, bevor Paris-Saint-Germain-Tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.

Als einer der größten Klubs Frankreichs und Europas und als zweimaliger Champions-League-Sieger in Folge vor der Saison 2026/27 ist die Nachfrage nach Spielen von Paris Saint-Germain erwartungsgemäß riesig, wobei Tickets über offizielle Kanäle oft lange vor dem Spieltag ausverkauft sind. Falls sie ausverkauft sind, Sie sich Plätze vor der offiziellen Freigabe sichern möchten oder auf Last-Minute-Tickets hoffen, könnten Sie sekundäre Wiederverkaufsanbieter wie Ticombo in Betracht ziehen, mit Optionen ab nur 81 €.

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Wie viel kosten Paris-Saint-Germain-Tickets 2026/27?

Für alle, die Paris-Saint-Germain-Tickets im Parc des Princes auf Spiel-für-Spiel-Basis kaufen möchten, lagen die Erwachsenenpreise beim direkten Kauf über den Klub typischerweise zwischen 40 € und 280 €, wobei die Preise für die Saison 2026/27 im offiziellen Ticketportal von PSG bestätigt werden sollten, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können, insbesondere angesichts des anhaltenden europäischen Erfolgs des Klubs, der die Nachfrage weiter antreibt.

Der Preis schwankt je nach Gegner und Sitzplatz im Stadion. Die günstigsten PSG-Tickets befinden sich in der Regel hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um die neuesten Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten. Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie Ticombo sind derzeit ab 81 € erhältlich.

Wie die meisten Teams in der Ligue 1 bietet Paris Saint-Germain gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren, wobei diese Einteilungen von Klub zu Klub unterschiedlich sind.

Zusätzlich zu diesen Faktoren hat die Lage des Sitzplatzes im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht oft die höchsten Kosten verursachen. Hinzu kommen natürlich Topspiele gegen namhafte Gegner wie „Le Classique“ (PSG gegen Marseille, in dieser Saison am 20. September auswärts und am 7. Februar zu Hause), die in die höchste Preiskategorie fallen, sodass die Preise entsprechend steigen.

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Geschichte des Parc des Princes

Der Parc des Princes ist ein reines Fußballstadion mit Sitzplätzen in Paris, Frankreich, das 1972 eröffnet wurde. Es liegt im Südwesten der französischen Hauptstadt, in der Nähe des Stade Jean-Bouin und des Stade Roland Garros. Das Stadion ist seit 1974 die Heimat von Paris Saint-Germain (PSG). Vor der Eröffnung des Stade de France im Jahr 1998 war der Parc des Princes auch das Heimstadion der französischen Nationalmannschaften im Fußball und Rugby Union.

Im Parc des Princes wurden im Laufe der Jahre zahlreiche prestigeträchtige Fußballspiele ausgetragen, darunter mehrere Partien bei FIFA-Weltmeisterschaften und UEFA-Europameisterschaften. Außerdem fanden dort 1956, 1975 und 1981 drei Endspiele im Europapokal statt.

Die aktuelle Kapazität liegt bei knapp 48.000 Plätzen, wobei die Angaben je nach Konfiguration zwischen etwa 47.900 und 48.600 variieren. Beachten Sie, dass die Zukunft des Stadions mit Blick auf die Saison 2026/27 weiterhin ein aktives, ungelöstes Thema ist: PSG und die Stadt Paris haben die Verhandlungen über einen möglichen Verkauf und einen umfangreichen Ausbau des Stadions wieder aufgenommen, wobei die gemeldeten Zielkapazitäten von 60.000 bis hin zu 70.000 bis 75.000 Plätzen reichen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes wurde noch keine Vereinbarung abgeschlossen, und die Kapazität des Parc des Princes für 2026/27 bleibt unverändert bei ihrer aktuellen Größe, doch Fans, die vorausplanen, sollten die Nachrichten in dieser Angelegenheit im Auge behalten, da dies die Ticketverfügbarkeit und die Preise in künftigen Spielzeiten beeinflussen könnte.

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