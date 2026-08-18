Palmeiras ist mit 12 Meistertiteln womöglich der erfolgreichste Klub im brasilianischen Fußball, doch nachdem der Alviverde in den vergangenen beiden Spielzeiten den großen Triumph verpasst hat, ist der Hunger auf die glitzernde Trophäe größer denn je. Warum nicht noch heute Matchtickets sichern und sehen, ob der Titelgewinn in dieser Saison gelingt?

Nachdem die Mannschaft aus São Paulo 2024 hinter Botafogo Zweiter wurde (mit 6 Punkten Rückstand) und 2025 hinter Flamengo ebenfalls Rang zwei belegte (mit 3 Punkten Rückstand), wird sie in dieser Spielzeit unbedingt den Schwung mitnehmen und den letzten Schritt gehen wollen. Palmeiras hat in diesem Jahr zwar denkwürdige Série-A-Siege gegen die Titelrivalen Flamengo, Athletico Paranaense und Fluminense gefeiert, weiß aber auch, dass es sich kein Nachlassen erlauben kann.

Auch wenn Palmeiras in dieser Saison vor dem Tor keinen herausragenden Ligaspieler hat, spielt der frühere Star von Manchester United und Fulham, Andreas Pereira, bei den Vorlagen weiter eine Schlüsselrolle. Zudem hofft man, dass die ausländischen Stars José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio und Jhon Arias weiterhin glänzen.

In den kommenden Monaten wird die brasilianische Fußballszene brodeln, und auch ihr könnt Live-Action miterleben, indem ihr euch Plätze sichert. GOAL liefert euch den kompletten Überblick über Palmeiras-Tickets, ihre Preise, den Kaufprozess und vieles mehr.

Kommende Spiele von Palmeiras

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 23. Aug. (16 Uhr) Série A: Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Tickets Mi., 26. Aug. (21.30 Uhr) Copa do Brasil VF, H: Palmeiras vs Santos Nubank Parque, São Paulo Tickets So., 30. Aug. (19.30 Uhr) Série A: Mirassol FC vs Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Tickets Mi., 2. Sep. (21.30 Uhr) Copa do Brasil VF, R: Santos vs Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Tickets So., 6. Sep. (18.30 Uhr) Série A: Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tickets So., 13. Sep. (15 Uhr) Série A: Palmeiras vs São Paulo Nubank Parque, São Paulo Tickets So., 20. Sep. (15 Uhr) Série A: Gremio vs Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Tickets Mi., 7. Okt. (15 Uhr) Série A: Palmeiras vs Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Tickets

So kauft ihr Palmeiras-Tickets

Offizielle Tickets für Spiele von Palmeiras können nur online über die eigene Ticketseite des Klubs, Ingressos Palmeiras, gekauft werden. Der Vorverkauf startet in der Regel etwa 5 bis 7 Tage vor dem jeweiligen Spieltag und erfolgt in strukturierten Prioritätsphasen.

Für alle Spiele im heimischen Nubank Parque in São Paulo nutzt Palmeiras ein gestaffeltes „Wellen“-System:

Tage 1–3 (Priorität für Klubmitglieder): Die ersten Verkaufstage sind exklusiv für Mitglieder des Avanti-Fanklubs (Sócio Torcedor) geöffnet.

Ab Tag 4 (Freier Verkauf): Wenn nach den Mitgliederphasen noch Tickets übrig sind, startet online der freie Verkauf.

Spieltag: In seltenen Fällen, in denen Spiele nicht ausverkauft sind, können an den physischen Ticketschaltern im Allianz Parque noch Restkarten verkauft werden. Ein Online-Kauf im Voraus ist jedoch dringend zu empfehlen, besonders bei Topspielen wie dem Paulista-Derby gegen Corinthians.

Darüber hinaus können Fans Palmeiras-Tickets auch auf dem Zweitmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die noch kurzfristig an Tickets kommen möchten.

Wie viel kosten Palmeiras-Tickets?

Offizielle Tickets zum Nennwert für reguläre Heimspiele von Palmeiras im Nubank Parque liegen für Standardspiele in der Regel zwischen 100 R$ und 260 R$ (18 bis 48 US-Dollar), bei Premium-Derbys und K.-o.-Spielen wie in der Copa Libertadores steigen die Preise jedoch auf 180 R$ bis 500+ R$ (33 bis 90+ US-Dollar).

Ticketpreise und Verfügbarkeit hängen direkt von den Stadionkategorien und den offiziellen Mitgliedschaftsstufen des Klubs ab.

Weitere Informationen zur aktuellen Verfügbarkeit findet ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs oder auf Wiederverkaufsseiten wie Ticombo.

Alles, was ihr über den Nubank Parque wissen müsst

Der Nubank Parque (früher Allianz Parque) ist ein Weltklasse-Mehrzweckstadion in São Paulo, Brasilien, auf dem historischen Gelände des Parque Antarctica. Es wurde 2014 eröffnet und ist die Heimat des Campeonato-Brasileiro-Série-A-Klubs Palmeiras, zudem finden dort auch internationale Spiele statt. Das Stadion fasst 43.713 Fans bei Fußballspielen und bis zu 55.000 bei großen internationalen Musikkonzerten.

Abseits des Fußballs wurde der Nubank Parque im Stadium Stars Report des IQ Magazine weltweit unter den Top-20-Stadionlocations für Livemusik und Unterhaltung geführt und ist eine der wichtigsten Stationen für Tourneen in Lateinamerika.

2026 endete die Namensrechtsvereinbarung des Stadions mit Allianz, und es ging eine neue Partnerschaft mit dem brasilianischen Finanztechnologieunternehmen Nubank ein. Um den neuen Namen der Spielstätte festzulegen, wurde unter Palmeiras-Fans eine Online-Abstimmung gestartet. Zur Auswahl standen Nubank Arena, Parque Nubank und Nubank Parque, wobei Letzteres die meisten Stimmen erhielt.

Liste der Rekorde und Statistiken von Palmeiras

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) ist einer der erfolgreichsten Klubs in der Geschichte des brasilianischen und südamerikanischen Fußballs.

Ehrungen und Trophäen-Highlights

Campeonato Brasileiro Série A: 12 Titel (nationaler Allzeitrekord) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 Titel (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 Titel (1999, 2020, 2021)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Meiste Tore: Heitor (327), César Maluco (182)

Die ersten globalen Champions

Palmeiras gewann 1951 die Copa Rio und besiegte Juventus. Dieses historische Acht-Mannschaften-Turnier wird weithin als die erste internationale Klubmeisterschaft überhaupt anerkannt.



