Newcastle geht mit dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle in die Saison 2026/27. Er wurde nach dem Abgang von Eddie Howe und einem enttäuschenden 12. Platz in der vergangenen Saison geholt. Da der Klub in dieser Spielzeit nicht europäisch vertreten ist, liegt der Fokus auf der Premier League. GOAL hat alles, was Ihr braucht, um Tickets für den St James' Park zu bekommen.
Newcastle Uniteds kompletter Spielplan für die Premier League 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Ort
|Wettbewerb
|Tickets
|So., 23. Aug. 2026, 16:30 Uhr
|Newcastle United gegen Liverpool
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur gegen Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Bournemouth
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Leeds United gegen Newcastle United
|Elland Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Hull City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Coventry City gegen Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Aston Villa
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Crystal Palace gegen Newcastle United
|Selhurst Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Uhr
|Newcastle United gegen Everton
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Fulham gegen Newcastle United
|Craven Cottage (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Arsenal
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Brighton and Hove Albion gegen Newcastle United
|American Express Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Newcastle United gegen Manchester United
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Sunderland (Tyne-Wear-Derby)
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Ipswich Town gegen Newcastle United
|Portman Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Brentford gegen Newcastle United
|Gtech Community Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Manchester City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Newcastle United gegen Nottingham Forest
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea gegen Newcastle United
|Stamford Bridge (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr
|Manchester United gegen Newcastle United
|Old Trafford (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Fulham
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Arsenal gegen Newcastle United
|Emirates Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Brighton and Hove Albion
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Everton gegen Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr
|Newcastle United gegen Chelsea
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Manchester City gegen Newcastle United
|Etihad Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Brentford
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr
|Nottingham Forest gegen Newcastle United
|The City Ground (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr
|Bournemouth gegen Newcastle United
|Vitality Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 16:00 Uhr
|Newcastle United gegen Leeds United
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool gegen Newcastle United
|Anfield (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Tottenham Hotspur
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Ipswich Town
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Sunderland gegen Newcastle United (Tyne-Wear-Derby)
|Stadium of Light (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Coventry City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Aston Villa gegen Newcastle United
|Villa Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United gegen Crystal Palace
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr
|Hull City gegen Newcastle United
|MKM Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
Wie kann man Newcastle-United-Tickets kaufen?
Tickets für Spieltage gehen nie in den freien Verkauf, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, nachdem Mags-Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihre Plätze in den Prioritätsphasen gesichert haben. Die Klubmitgliedschaften heißen Mags+ (£47), Mags (£37) und Junior Mags (£20). Mags+ beinhaltet ein bevorzugtes Kaufrecht, freien Zugang zu Testspielen in der Saisonvorbereitung und einen Platz in den Kriterien der Warteliste für Dauerkarten. Sekundäranbieter wie StubHub bieten eine Alternative, wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind.
Wie viel kosten Newcastle-United-Tickets?
Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen je nach Gegner und Sitzplatzlage pro Spiel zwischen £56 und £75. Die günstigsten Tickets gibt es in der Regel im Familienbereich, weit oben auf Ebene 7 der Milburn Stand. Die Preise sind in den beiden jüngsten aufeinanderfolgenden Spielzeiten um 5 % und 3,3 % gestiegen, was auf die verbesserte Form des Klubs zurückzuführen ist.
Alles, was man über den St James' Park wissen muss
Der St James' Park ist seit 1892 das Zuhause von Newcastle und fasst 52.264 Zuschauer, womit er die zehntgrößte Kapazität im englischen Fußball hat. Dort fanden Länderspiele bei der EM 1996, Veranstaltungen während der Olympischen Spiele 2012 in London und Spiele bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015 statt. Außerdem steht fest, dass das Stadion ein Austragungsort der EM 2028 sein wird.
Die langfristige Zukunft des Stadions ist noch immer offen. Die Eigentümer vom Public Investment Fund prüfen, ob das aktuelle Stadion auf rund 65.000 Plätze erweitert oder ganz in der Nähe ein komplett neues Stadion mit potenziell bis zu 70.000 Plätzen gebaut werden soll, eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. In der Zwischenzeit hat sich der Klub auf schrittweise Modernisierungen konzentriert, darunter eine Überarbeitung des PA-Systems sowie neue Sitzplätze und Essensstände.