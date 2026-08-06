Newcastle geht mit dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle in die Saison 2026/27. Er wurde nach dem Abgang von Eddie Howe und einem enttäuschenden 12. Platz in der vergangenen Saison geholt. Da der Klub in dieser Spielzeit nicht europäisch vertreten ist, liegt der Fokus auf der Premier League. GOAL hat alles, was Ihr braucht, um Tickets für den St James' Park zu bekommen.

Newcastle Uniteds kompletter Spielplan für die Premier League 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Wettbewerb Tickets So., 23. Aug. 2026, 16:30 Uhr Newcastle United gegen Liverpool St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur gegen Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Bournemouth St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr Leeds United gegen Newcastle United Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Hull City St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr Coventry City gegen Newcastle United Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Aston Villa St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr Crystal Palace gegen Newcastle United Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Uhr Newcastle United gegen Everton St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr Fulham gegen Newcastle United Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Arsenal St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr Brighton and Hove Albion gegen Newcastle United American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr Newcastle United gegen Manchester United St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Sunderland (Tyne-Wear-Derby) St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr Ipswich Town gegen Newcastle United Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr Brentford gegen Newcastle United Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Manchester City St James' Park (Heim) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr Newcastle United gegen Nottingham Forest St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr Chelsea gegen Newcastle United Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr Manchester United gegen Newcastle United Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Fulham St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr Arsenal gegen Newcastle United Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Brighton and Hove Albion St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr Everton gegen Newcastle United Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr Newcastle United gegen Chelsea St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr Manchester City gegen Newcastle United Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Brentford St James' Park (Heim) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr Nottingham Forest gegen Newcastle United The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr Bournemouth gegen Newcastle United Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 16:00 Uhr Newcastle United gegen Leeds United St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr Liverpool gegen Newcastle United Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Tottenham Hotspur St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Ipswich Town St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr Sunderland gegen Newcastle United (Tyne-Wear-Derby) Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Coventry City St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr Aston Villa gegen Newcastle United Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr Newcastle United gegen Crystal Palace St James' Park (Heim) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr Hull City gegen Newcastle United MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets

Wie kann man Newcastle-United-Tickets kaufen?

Tickets für Spieltage gehen nie in den freien Verkauf, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, nachdem Mags-Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihre Plätze in den Prioritätsphasen gesichert haben. Die Klubmitgliedschaften heißen Mags+ (£47), Mags (£37) und Junior Mags (£20). Mags+ beinhaltet ein bevorzugtes Kaufrecht, freien Zugang zu Testspielen in der Saisonvorbereitung und einen Platz in den Kriterien der Warteliste für Dauerkarten. Sekundäranbieter wie StubHub bieten eine Alternative, wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind.

Wie viel kosten Newcastle-United-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen je nach Gegner und Sitzplatzlage pro Spiel zwischen £56 und £75. Die günstigsten Tickets gibt es in der Regel im Familienbereich, weit oben auf Ebene 7 der Milburn Stand. Die Preise sind in den beiden jüngsten aufeinanderfolgenden Spielzeiten um 5 % und 3,3 % gestiegen, was auf die verbesserte Form des Klubs zurückzuführen ist.

Alles, was man über den St James' Park wissen muss

Der St James' Park ist seit 1892 das Zuhause von Newcastle und fasst 52.264 Zuschauer, womit er die zehntgrößte Kapazität im englischen Fußball hat. Dort fanden Länderspiele bei der EM 1996, Veranstaltungen während der Olympischen Spiele 2012 in London und Spiele bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015 statt. Außerdem steht fest, dass das Stadion ein Austragungsort der EM 2028 sein wird.

Die langfristige Zukunft des Stadions ist noch immer offen. Die Eigentümer vom Public Investment Fund prüfen, ob das aktuelle Stadion auf rund 65.000 Plätze erweitert oder ganz in der Nähe ein komplett neues Stadion mit potenziell bis zu 70.000 Plätzen gebaut werden soll, eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. In der Zwischenzeit hat sich der Klub auf schrittweise Modernisierungen konzentriert, darunter eine Überarbeitung des PA-Systems sowie neue Sitzplätze und Essensstände.