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St James Park Newcastle United Getty Images
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So kauft man Tickets für Newcastle United 2026/27: Premier-League-Spielplan, Preise und mehr

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So könnt ihr begehrte Tickets kaufen, um Newcastle United live zu sehen

Newcastle geht mit dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle in die Saison 2026/27. Er wurde nach dem Abgang von Eddie Howe und einem enttäuschenden 12. Platz in der vergangenen Saison geholt. Da der Klub in dieser Spielzeit nicht europäisch vertreten ist, liegt der Fokus auf der Premier League. GOAL hat alles, was Ihr braucht, um Tickets für den St James' Park zu bekommen.

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Newcastle Uniteds kompletter Spielplan für die Premier League 2026/27

Datum & UhrzeitSpielOrtWettbewerbTickets
So., 23. Aug. 2026, 16:30 UhrNewcastle United gegen LiverpoolSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur gegen Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 UhrNewcastle United gegen BournemouthSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 UhrLeeds United gegen Newcastle UnitedElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 UhrNewcastle United gegen Hull CitySt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrCoventry City gegen Newcastle UnitedCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrNewcastle United gegen Aston VillaSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrCrystal Palace gegen Newcastle UnitedSelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 UhrNewcastle United gegen EvertonSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrFulham gegen Newcastle UnitedCraven Cottage (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrNewcastle United gegen ArsenalSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrBrighton and Hove Albion gegen Newcastle UnitedAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrNewcastle United gegen Manchester UnitedSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrNewcastle United gegen Sunderland (Tyne-Wear-Derby)St James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrIpswich Town gegen Newcastle UnitedPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrBrentford gegen Newcastle UnitedGtech Community Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 UhrNewcastle United gegen Manchester CitySt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 UhrNewcastle United gegen Nottingham ForestSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrChelsea gegen Newcastle UnitedStamford Bridge (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 UhrManchester United gegen Newcastle UnitedOld Trafford (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 UhrNewcastle United gegen FulhamSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 UhrArsenal gegen Newcastle UnitedEmirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 UhrNewcastle United gegen Brighton and Hove AlbionSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 UhrEverton gegen Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 UhrNewcastle United gegen ChelseaSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 UhrManchester City gegen Newcastle UnitedEtihad Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrNewcastle United gegen BrentfordSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrNottingham Forest gegen Newcastle UnitedThe City Ground (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrBournemouth gegen Newcastle UnitedVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 16:00 UhrNewcastle United gegen Leeds UnitedSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 UhrLiverpool gegen Newcastle UnitedAnfield (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 UhrNewcastle United gegen Tottenham HotspurSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 UhrNewcastle United gegen Ipswich TownSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 UhrSunderland gegen Newcastle United (Tyne-Wear-Derby)Stadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrNewcastle United gegen Coventry CitySt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrAston Villa gegen Newcastle UnitedVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00 UhrNewcastle United gegen Crystal PalaceSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrHull City gegen Newcastle UnitedMKM Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets

Wie kann man Newcastle-United-Tickets kaufen?

Tickets für Spieltage gehen nie in den freien Verkauf, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, nachdem Mags-Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihre Plätze in den Prioritätsphasen gesichert haben. Die Klubmitgliedschaften heißen Mags+ (£47), Mags (£37) und Junior Mags (£20). Mags+ beinhaltet ein bevorzugtes Kaufrecht, freien Zugang zu Testspielen in der Saisonvorbereitung und einen Platz in den Kriterien der Warteliste für Dauerkarten. Sekundäranbieter wie StubHub bieten eine Alternative, wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind.

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Wie viel kosten Newcastle-United-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen je nach Gegner und Sitzplatzlage pro Spiel zwischen £56 und £75. Die günstigsten Tickets gibt es in der Regel im Familienbereich, weit oben auf Ebene 7 der Milburn Stand. Die Preise sind in den beiden jüngsten aufeinanderfolgenden Spielzeiten um 5 % und 3,3 % gestiegen, was auf die verbesserte Form des Klubs zurückzuführen ist.

Klub Freundschaftsspiele
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Alles, was man über den St James' Park wissen muss

Der St James' Park ist seit 1892 das Zuhause von Newcastle und fasst 52.264 Zuschauer, womit er die zehntgrößte Kapazität im englischen Fußball hat. Dort fanden Länderspiele bei der EM 1996, Veranstaltungen während der Olympischen Spiele 2012 in London und Spiele bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015 statt. Außerdem steht fest, dass das Stadion ein Austragungsort der EM 2028 sein wird.

Die langfristige Zukunft des Stadions ist noch immer offen. Die Eigentümer vom Public Investment Fund prüfen, ob das aktuelle Stadion auf rund 65.000 Plätze erweitert oder ganz in der Nähe ein komplett neues Stadion mit potenziell bis zu 70.000 Plätzen gebaut werden soll, eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. In der Zwischenzeit hat sich der Klub auf schrittweise Modernisierungen konzentriert, darunter eine Überarbeitung des PA-Systems sowie neue Sitzplätze und Essensstände.

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