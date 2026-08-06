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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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So kauft man Tickets für Manchester City 2026/27: Premier-League-Spielplan, Preise und mehr

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Tickets
Manchester City
Premier League

Manchester City geht in die entscheidende Phase der Saison 2025/26, in der es um alles geht.

Manchester City geht unter Enzo Maresca in eine neue Ära. Er ersetzt Pep Guardiola, nachdem dessen Jahrzehnt im Amt damit endete, dass der Klub hinter Arsenal Vizemeister wurde, abgemildert durch das Double aus FA Cup und EFL Cup. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Etihad Stadium zu bekommen.

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Der komplette Premier-League-Spielplan von Manchester City 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
So., 23. Aug. 2026, 14:00Manchester City gegen BournemouthEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00Crystal Palace gegen Manchester CitySelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00Manchester City gegen Coventry CityEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00Manchester United gegen Manchester CityOld Trafford (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00Manchester City gegen SunderlandEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00Liverpool gegen Manchester CityAnfield (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00Manchester City gegen Ipswich TownEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00Aston Villa gegen Manchester CityVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00Manchester City gegen Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00Nottingham Forest gegen Manchester CityThe City Ground (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00Manchester City gegen FulhamEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00Arsenal gegen Manchester CityEmirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00Manchester City gegen Leeds UnitedEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00Brentford gegen Manchester CityGtech Community Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00Manchester City gegen ChelseaEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00Manchester City gegen Hull CityEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00Newcastle United gegen Manchester CitySt. James' Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00Everton gegen Manchester CityHill Dickinson Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00Manchester City gegen Tottenham HotspurEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00Leeds United gegen Manchester CityElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00Manchester City gegen Nottingham ForestEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion gegen Manchester CityAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00Manchester City gegen ArsenalEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00Fulham gegen Manchester CityCraven Cottage (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00Tottenham Hotspur gegen Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00Manchester City gegen Newcastle UnitedEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00Hull City gegen Manchester CityMKM Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00Manchester City gegen EvertonEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00Coventry City gegen Manchester CityCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 15:00Manchester City gegen Manchester UnitedEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00Bournemouth gegen Manchester CityVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00Manchester City gegen Crystal PalaceEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00Chelsea gegen Manchester CityStamford Bridge (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00Manchester City gegen BrentfordEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00Manchester City gegen LiverpoolEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00Ipswich Town gegen Manchester CityPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00Manchester City gegen Aston VillaEtihad Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00Sunderland gegen Manchester CityStadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets

Wie kann man Manchester-City-Tickets kaufen?

Kauft über das offizielle Ticketportal von Manchester City, den Erstanbieter für Heimtickets. Die Klubs vergeben Tickets in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder nach Loyalitätspunkten und schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf. Ihr könnt auch über Zweitanbieter wie StubHub buchen.

Wie kann man Dauerkarten von Manchester City kaufen?

Dauerkarten sind die einzige garantierte Möglichkeit, jedes Heimspiel zu besuchen, sind für neue Käufer derzeit aber nicht verfügbar. Behaltet das offizielle Ticketportal für Updates im Blick und beachtet, dass ihr Clubmitglied sein müsst, um eine zu kaufen, wenn wieder Verfügbarkeit besteht.

Wie kann ich Auswärtstickets von Manchester City kaufen?

Kauft wie bei Heimspielen über die offizielle Website des Klubs, wofür eine City-Mitgliedschaft erforderlich ist. Ihr könnt es auch über die Website des gegnerischen Klubs versuchen, dort ist in der Regel aber ebenfalls eine Mitgliedschaft erforderlich.

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Alles, was ihr über das Etihad Stadium wissen müsst

Manchester City spielt seit 2003 im Etihad Stadium, das ursprünglich für die Commonwealth Games 2002 gebaut wurde. Das Fassungsvermögen liegt derzeit bei 55.097 und macht es zu einem der größeren Stadien in der Premier League.

Am besten reist man mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Die Metrolink fährt in weniger als 10 Minuten von Manchester Piccadilly zur Haltestelle Etihad Campus, an Spieltagen verkehren die Straßenbahnen fünfmal pro Stunde. Die benachbarten Haltestellen Holt Town und Velopark bleiben nach dem Schlusspfiff für mindestens eine Stunde geschlossen. Parkplätze können im Voraus gebucht werden, der Platz ist jedoch begrenzt.

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