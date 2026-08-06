Manchester City geht unter Enzo Maresca in eine neue Ära. Er ersetzt Pep Guardiola, nachdem dessen Jahrzehnt im Amt damit endete, dass der Klub hinter Arsenal Vizemeister wurde, abgemildert durch das Double aus FA Cup und EFL Cup. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Etihad Stadium zu bekommen.

Der komplette Premier-League-Spielplan von Manchester City 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets So., 23. Aug. 2026, 14:00 Manchester City gegen Bournemouth Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Crystal Palace gegen Manchester City Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Manchester City gegen Coventry City Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Manchester United gegen Manchester City Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Manchester City gegen Sunderland Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Liverpool gegen Manchester City Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Manchester City gegen Ipswich Town Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Aston Villa gegen Manchester City Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Manchester City gegen Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest gegen Manchester City The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Manchester City gegen Fulham Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Arsenal gegen Manchester City Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Manchester City gegen Leeds United Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Brentford gegen Manchester City Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Manchester City gegen Chelsea Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Manchester City gegen Hull City Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Newcastle United gegen Manchester City St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Everton gegen Manchester City Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Manchester City gegen Tottenham Hotspur Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Leeds United gegen Manchester City Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Manchester City gegen Nottingham Forest Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion gegen Manchester City American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Manchester City gegen Arsenal Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Fulham gegen Manchester City Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur gegen Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Manchester City gegen Newcastle United Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Hull City gegen Manchester City MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Manchester City gegen Everton Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Coventry City gegen Manchester City Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Manchester City gegen Manchester United Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Bournemouth gegen Manchester City Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Manchester City gegen Crystal Palace Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Chelsea gegen Manchester City Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Manchester City gegen Brentford Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Manchester City gegen Liverpool Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Ipswich Town gegen Manchester City Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Manchester City gegen Aston Villa Etihad Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Sunderland gegen Manchester City Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets

Wie kann man Manchester-City-Tickets kaufen?

Kauft über das offizielle Ticketportal von Manchester City, den Erstanbieter für Heimtickets. Die Klubs vergeben Tickets in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder nach Loyalitätspunkten und schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf. Ihr könnt auch über Zweitanbieter wie StubHub buchen.

Wie kann man Dauerkarten von Manchester City kaufen?

Dauerkarten sind die einzige garantierte Möglichkeit, jedes Heimspiel zu besuchen, sind für neue Käufer derzeit aber nicht verfügbar. Behaltet das offizielle Ticketportal für Updates im Blick und beachtet, dass ihr Clubmitglied sein müsst, um eine zu kaufen, wenn wieder Verfügbarkeit besteht.

Wie kann ich Auswärtstickets von Manchester City kaufen?

Kauft wie bei Heimspielen über die offizielle Website des Klubs, wofür eine City-Mitgliedschaft erforderlich ist. Ihr könnt es auch über die Website des gegnerischen Klubs versuchen, dort ist in der Regel aber ebenfalls eine Mitgliedschaft erforderlich.

Alles, was ihr über das Etihad Stadium wissen müsst

Manchester City spielt seit 2003 im Etihad Stadium, das ursprünglich für die Commonwealth Games 2002 gebaut wurde. Das Fassungsvermögen liegt derzeit bei 55.097 und macht es zu einem der größeren Stadien in der Premier League.

Am besten reist man mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Die Metrolink fährt in weniger als 10 Minuten von Manchester Piccadilly zur Haltestelle Etihad Campus, an Spieltagen verkehren die Straßenbahnen fünfmal pro Stunde. Die benachbarten Haltestellen Holt Town und Velopark bleiben nach dem Schlusspfiff für mindestens eine Stunde geschlossen. Parkplätze können im Voraus gebucht werden, der Platz ist jedoch begrenzt.