Für Inter Miami war es zuletzt eine wegweisende Phase. Nach dem Gewinn des Leagues Cup 2023 und des Supporters' Shield 2024 holte der Klub in den MLS-Cup-Playoffs 2025 auch den ganz großen Titel, besiegte im Finale die Vancouver Whitecaps und gewann damit erstmals den MLS Cup. Lionel Messi wurde dabei zum MVP des Titelruns gewählt. Das Jahr 2026 beginnt Inter Miami als Titelverteidiger und als erster Nutzer seines brandneuen, eigens errichteten Zuhauses: dem Nu Stadium im Miami Freedom Park.

Verpassen Sie nicht die Chance, die Mannschaft in Pink live in Aktion zu sehen. GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu Inter-Miami-Tickets, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Was sind die nächsten Spiele von Inter Miami 2026?

Datum & Uhrzeit Spiel Austragungsort Tickets Mi., 5. Aug. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. Atlético de San Luis (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Tickets Sa., 8. Aug. 2026, 20:00 Uhr ET Inter Miami vs. CF Monterrey (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Tickets Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. Club León (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Tickets Sa., 15. Aug. 2026, 20:30 Uhr ET Nashville SC vs. Inter Miami GEODIS Park, Nashville, TN Tickets Mi., 19. Aug. 2026, 19:30 Uhr ET Philadelphia Union vs. Inter Miami Subaru Park, Chester, PA Tickets Sa., 22. Aug. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. Toronto FC Nu Stadium, Miami Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. CF Montréal Nu Stadium, Miami Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. Atlanta United FC Nu Stadium, Miami Tickets Mi., 9. Sep. 2026, 20:30 Uhr ET Chicago Fire FC vs. Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. Nashville SC Nu Stadium, Miami Tickets So., 20. Sep. 2026, 19:00 Uhr ET Inter Miami vs. San Diego FC Nu Stadium, Miami Tickets So., 27. Sep. 2026, 19:00 Uhr ET Columbus Crew vs. Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. D.C. United Nu Stadium, Miami Tickets Mi., 14. Okt. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. New York City FC Nu Stadium, Miami Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 19:30 Uhr ET Atlanta United FC vs. Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 17:30 Uhr ET Red Bull New York vs. Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Tickets Mi., 28. Okt. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami vs. FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Tickets So., 1. Nov. 2026, 18:00 Uhr ET New England Revolution vs. Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 16:00 Uhr ET Inter Miami vs. Charlotte FC (Finale der regulären Saison) Nu Stadium, Miami Tickets

Die Anstoßzeiten sind in Eastern Time angegeben und können sich vor der Bestätigung der TV-Übertragung noch ändern. Prüfen Sie daher kurz vor dem Spieltag immer noch einmal die offizielle Website des Klubs oder Ihren Ticketanbieter.

Wie kann man Inter-Miami-Tickets kaufen?

Für Spiele von Inter Miami gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Hospitality-Paketen.

Um offizielle Inter-Miami-Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg über die offizielle MLS-Website oder das Ticketportal auf der offiziellen Website des Klubs.

Die Nachfrage nach Tickets ist naturgemäß meist hoch, vor allem jetzt, da sich der Klub in seinem neuen dauerhaften Zuhause eingerichtet hat und als amtierender MLS-Cup-Sieger in die Saison geht. Wenn Spiele über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind oder Sie kurzfristig noch Tickets ergattern möchten, können Sie auch sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub in Betracht ziehen, wo Tickets ab 36 $ erhältlich sind.

Wie viel kosten Inter-Miami-Tickets?

Für alle, die Inter-Miami-Tickets über offizielle Wege kaufen möchten, hat der Klub Dauerkartenpreise ab 40 $ pro Spiel für frühe Anmeldungen im Nu Stadium beworben. Die Preise für Einzelspiele variieren jedoch erheblich, je nach Gegner, Sitzkategorie und Kaufzeitpunkt. Prüfen Sie daher immer das offizielle Ticketportal des Klubs auf die aktuellen Preise für die einzelnen Spiele, da sie sich im Verlauf der Saison ändern können, insbesondere bei stark nachgefragten Partien oder wenn Inter Miami in den Playoffs weit kommt.

Der Preis schwankt je nachdem, wo Sie im Stadion sitzen, und bei Auswärtsspielen hängt die Preisgestaltung von den jeweiligen Richtlinien des Heimklubs ab.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen über Verfügbarkeit und Preise zu erhalten.

Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub sind derzeit ab 36 $ erhältlich.

Was ist 2026 von Inter Miami zu erwarten?

Inter Miami spielt erst seit Beginn der Saison 2020 in der MLS, hat sich aber bereits zu einem der größten Zuschauermagneten der Liga entwickelt. Der Klub sorgte mit der prominenten Unterstützung von David Beckham früh für Aufsehen und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Zahlreiche große Namen haben das inzwischen berühmte pinkfarbene Trikot getragen, allen voran Lionel Messi.

Messis Saison 2025 war eine für die Geschichtsbücher: Er gewann den MLS Golden Boot, sicherte sich zum zweiten Mal in Folge die MVP-Auszeichnung und wurde zum MVP von Inter Miamis Titelrun im MLS Cup 2025 gewählt. Der Argentinier unterschrieb Ende 2025 eine Vertragsverlängerung um drei Jahre, die ihn bis 2028 an den Klub bindet, und untermauerte damit sein Bekenntnis zur neuen Ära des Franchises im Nu Stadium. Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird er 39 Jahre alt, doch von einem Nachlassen ist nichts zu sehen. Neben Messi gehören aktuell auch Spieler wie Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón und Germán Berterame zum Kader, während die Klubstützen Jordi Alba und Sergio Busquets beide am Ende der Saison ihre Karriere beenden sollen.

Auch abseits des Platzes war es eine Saison des Wandels: Langzeit-Cheftrainer Javier Mascherano verließ den Klub im April 2026, Guillermo Hoyos übernahm daraufhin das Kommando.

Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen sind seit der Gründung von Inter Miami Jahr für Jahr stetig gestiegen, und der Umzug in das neue, größere Nu Stadium, das am 4. April 2026 beim Besuch von Austin FC vor ausverkauftem Haus mit 26.700 Zuschauern eröffnet wurde, hat die Nachfrage nur noch weiter angeheizt. Bei den Topspielen ist mit einer elektrisierenden Atmosphäre zu rechnen, vor allem weil der Klub den MLS Cup in Folge gewinnen will.

Geschichte des Nu Stadium

Das Nu Stadium ist die neue fußballspezifische Heimat von Inter Miami im Miami Freedom Park, einer 131 Acre großen Unterhaltungs- und Gemeinschaftsentwicklung in der Nähe des Miami International Airport. Das Stadion wurde am 4. April 2026 eröffnet. Inter Miamis erstes MLS-Heimspiel dort endete mit einem 2:2 gegen Austin FC und markierte das Ende der mehrjährigen Zwischenlösung des Klubs im Chase Stadium in Fort Lauderdale.

Als Mehrzweckarena mit 25.000 Plätzen konzipiert, deren gemeldete Kapazität bei größeren Veranstaltungen eher bei 26.700 liegt, verfügt das Nu Stadium über eine 360-Grad-Freiluftpromenade mit Panoramablick auf Downtown Miami, eine durchgehende einrangige Tribünenschüssel zur Maximierung der Atmosphäre sowie laut Ankündigung die längste Bar der MLS. Benannt ist das Stadion nach Nu, einem Unternehmen für digitale Finanzdienstleistungen, im Rahmen einer im März 2026 verkündeten mehrjährigen Naming-Rights-Partnerschaft.