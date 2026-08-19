Der Verkauf der Fulham-Tickets für die Saison 2026/27 läuft jetzt. Es ist die fünfte Premier-League-Saison in Folge für Fulham, und sie beginnt mit einem Kracher: einem West-London-Derby gegen Chelsea im Craven Cottage am Montag, 24. August. An der Themse ist eine neue Ära angebrochen: Alvaro Arbeloa übernimmt nach dem Abgang von Marco Silva zu Benfica nach fünf Jahren im Amt, und mit Neuzugängen wie Gonzalo Garcia und Shea Charles soll der Kader aufgefrischt werden.

Nach zwei 11. Plätzen in Serie werden die Fans das Craven Cottage füllen, um zu sehen, ob Arbeloa Fulham in der Tabelle nach oben führen kann. Am Boxing Day ist Brighton zu Gast, am 30. Dezember folgt Arsenal. GOAL zeigt Euch, wo Ihr Fulham-Tickets kaufen könnt, wie viel sie kosten und welche Heimspiele in dieser Saison anstehen.

Kommende Fulham-Spiele 2026/27 im Craven Cottage

Unten findet Ihr Fulhams vollständige bestätigte Liste der Heimspiele im Craven Cottage für die Saison 2026/27:

Datum Spiel Wettbewerb Tickets Mo., 24. Aug. Fulham gegen Chelsea Premier League Tickets Sa., 5. Sep. Fulham gegen Crystal Palace Premier League Tickets Sa., 19. Sep. Fulham gegen Manchester United Premier League Tickets Sa., 17. Okt. Fulham gegen Hull City Premier League Tickets Sa., 7. Nov. Fulham gegen Newcastle United Premier League Tickets Sa., 28. Nov. Fulham gegen Bournemouth Premier League Tickets Sa., 12. Dez. Fulham gegen Brentford Premier League Tickets Sa., 26. Dez. Fulham gegen Brighton & Hove Albion Premier League Tickets Mi., 30. Dez. Fulham gegen Arsenal Premier League Tickets Mi., 6. Jan. Fulham gegen Tottenham Hotspur Premier League Tickets Sa., 23. Jan. Fulham gegen Aston Villa Premier League Tickets Sa., 6. Feb. Fulham gegen Manchester City Premier League Tickets Mi., 10. Feb. Fulham gegen Nottingham Forest Premier League Tickets Sa., 27. Feb. Fulham gegen Leeds United Premier League Tickets Sa., 20. März Fulham gegen Liverpool Premier League Tickets Sa., 17. Apr. Fulham gegen Sunderland Premier League Tickets Sa., 1. Mai Fulham gegen Everton Premier League Tickets Sa., 8. Mai Fulham gegen Ipswich Town Premier League Tickets So., 23. Mai Fulham gegen Coventry City Premier League Tickets

Die Termine stammen aus der offiziellen Spielplanveröffentlichung der Premier League. Die Anstoßzeiten werden einige Wochen vor jedem Spieltag bestätigt, sobald die TV-Auswahlen feststehen, also prüft die Angaben vor der Reise immer noch einmal. Pokaltermine, darunter ein Heimspiel im EFL Cup gegen AFC Wimbledon, werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

Wie kauft man Fulham-Tickets für 2026/27?

Der beste Weg, Fulham-Tickets zum Nennwert zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des Klubs. Dort werden die Plätze in drei Phasen freigegeben: zuerst für Dauerkarteninhaber, dann für Klubmitglieder nach Loyalitätspunkten und schließlich im freien Verkauf, wobei die größten Spiele diesen Punkt nur selten erreichen. Dauerkarten garantieren Zugang zu jedem Heimspiel in der Liga plus Vorrang bei Pokalspielen, sind für neue Fans aber ausverkauft, sodass nur die Warteliste als Weg bleibt.

Für alle anderen ist StubHub die realistische Option. Dort werden Tickets für jedes Fulham-Heimspiel angeboten, auch für Partien nur für Mitglieder und ausverkaufte Begegnungen. Die Wiederverkaufspreise beginnen bei rund 53 Euro, und jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie abgesichert. Bei Auswärtstickets funktioniert es ähnlich: Der Klub verkauft sie nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ an Dauerkarteninhaber, den Rest übernehmen Wiederverkaufsplattformen.

Für einen Premium-Spieltag können Hospitality-Pakete über die offizielle Website des Klubs gebucht werden. Das Angebot reicht von den Johnny Haynes und Thameside Superboxes mit Buffet, inkludierten Getränken und Balkonplätzen bis zur Chairman's Lounge mit Service am Platz an der Seite von Klublegenden sowie dem externen Pre-Match-Dinner im Fulham Palace. Die Optionen sind begrenzt, und eine Anfrage garantiert keinen Platz, deshalb sollte das Interesse für die größten Spiele frühzeitig registriert werden.

Wie viel kosten Fulham-Tickets für 2026/27?

Fulham bleibt eines der erschwinglicheren Premier-League-Tickets in London. Die Spieltagspreise zum Nennwert im Craven Cottage variieren je nach Sitzplatz, Gegner und Saisonphase und waren zuletzt wie folgt strukturiert:

Kategorie Erwachsene Senioren Studenten Junioren Hammersmith 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Putney Home 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Johnny Haynes E+F 50,00 £ 45,00 £ 45,00 £ 25,00 £ Johnny Haynes Other 40,00 £ 35,00 £ 35,00 £ 15,00 £

Auf dem Wiederverkaufsmarkt wurden Fulham-Tickets ab rund 53 Euro für Spiele mit geringerer Nachfrage angeboten, wobei die Preise für das Derby gegen Chelsea, den Boxing Day gegen Brighton sowie die Besuche von Arsenal, Liverpool und den beiden Klubs aus Manchester deutlich steigen. Vergleicht alles, was aktuell auf StubHub verfügbar ist, bevor die Preise mit dem nahenden Spieltag anziehen.

Alles, was Ihr über Craven Cottage wissen müsst

Craven Cottage ist eines der traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball, Heimstätte von Londons ältestem Erstligisten und berühmt für seine Lage am Ufer der Themse, die historische Johnny Haynes Stand und die neu umgebaute Riverside Stand, die das Stadion modernisiert hat, ohne seinen Charme der alten Schule zu verlieren. Fulham hat nie einen großen Titel gewonnen, stand aber 1975 im FA Cup und 2010 in der Europa League jeweils im Finale, sodass jede Saison im Cottage die Hoffnung mit sich bringt, dieses Warten endlich zu beenden.

Am einfachsten gelangt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin, da die Parkmöglichkeiten rund um das Stadion stark eingeschränkt sind. Putney Bridge, Hammersmith und Fulham Broadway in der London Underground bedienen das Stadion ebenso wie Putney im National Rail sowie Spieltagsbusse aus Kingston, Putney und Hammersmith. Wer mehr als nur den Spieltag erleben möchte, kann an geführten Stadiontouren auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch teilnehmen. Diese kosten ab rund 22 Pfund und führen durch den Spielertunnel, die Kabinen, an den Spielfeldrand und auf den berühmten Cottage-Balkon.

Mit einem Derby zum Auftakt, einer neuen Ära unter dem neuen Trainer und Festtagsspielen gegen Brighton und Arsenal wird Craven Cottage die ganze Saison über gefragt sein. Sichert Euch Eure Fulham-Tickets für 2026/27 noch heute bei StubHub, bevor die größten Spiele ausverkauft sind.