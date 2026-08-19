Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Craven Cottage Fulham FCGetty Images
Book Fulham tickets

Übersetzt von

So kauft man Tickets für Fulham 2026/27: Preise, Spielplan und mehr

SHOPPING
Tickets
Fulham
Premier League

Alles, was ihr wissen müsst, um euch in dieser Saison Fulham-Tickets vor dem Start der kommenden Premier-League-Saison zu sichern

Der Verkauf der Fulham-Tickets für die Saison 2026/27 läuft jetzt. Es ist die fünfte Premier-League-Saison in Folge für Fulham, und sie beginnt mit einem Kracher: einem West-London-Derby gegen Chelsea im Craven Cottage am Montag, 24. August. An der Themse ist eine neue Ära angebrochen: Alvaro Arbeloa übernimmt nach dem Abgang von Marco Silva zu Benfica nach fünf Jahren im Amt, und mit Neuzugängen wie Gonzalo Garcia und Shea Charles soll der Kader aufgefrischt werden.

Nach zwei 11. Plätzen in Serie werden die Fans das Craven Cottage füllen, um zu sehen, ob Arbeloa Fulham in der Tabelle nach oben führen kann. Am Boxing Day ist Brighton zu Gast, am 30. Dezember folgt Arsenal. GOAL zeigt Euch, wo Ihr Fulham-Tickets kaufen könnt, wie viel sie kosten und welche Heimspiele in dieser Saison anstehen.

Fulham-Tickets buchen Jetzt kaufen

Kommende Fulham-Spiele 2026/27 im Craven Cottage

Unten findet Ihr Fulhams vollständige bestätigte Liste der Heimspiele im Craven Cottage für die Saison 2026/27:

DatumSpielWettbewerbTickets
Mo., 24. Aug.Fulham gegen ChelseaPremier LeagueTickets
Sa., 5. Sep.Fulham gegen Crystal PalacePremier LeagueTickets
Sa., 19. Sep.Fulham gegen Manchester UnitedPremier LeagueTickets
Sa., 17. Okt.Fulham gegen Hull CityPremier LeagueTickets
Sa., 7. Nov.Fulham gegen Newcastle UnitedPremier LeagueTickets
Sa., 28. Nov.Fulham gegen BournemouthPremier LeagueTickets
Sa., 12. Dez.Fulham gegen BrentfordPremier LeagueTickets
Sa., 26. Dez.Fulham gegen Brighton & Hove AlbionPremier LeagueTickets
Mi., 30. Dez.Fulham gegen ArsenalPremier LeagueTickets
Mi., 6. Jan.Fulham gegen Tottenham HotspurPremier LeagueTickets
Sa., 23. Jan.Fulham gegen Aston VillaPremier LeagueTickets
Sa., 6. Feb.Fulham gegen Manchester CityPremier LeagueTickets
Mi., 10. Feb.Fulham gegen Nottingham ForestPremier LeagueTickets
Sa., 27. Feb.Fulham gegen Leeds UnitedPremier LeagueTickets
Sa., 20. MärzFulham gegen LiverpoolPremier LeagueTickets
Sa., 17. Apr.Fulham gegen SunderlandPremier LeagueTickets
Sa., 1. MaiFulham gegen EvertonPremier LeagueTickets
Sa., 8. MaiFulham gegen Ipswich TownPremier LeagueTickets
So., 23. MaiFulham gegen Coventry CityPremier LeagueTickets

Die Termine stammen aus der offiziellen Spielplanveröffentlichung der Premier League. Die Anstoßzeiten werden einige Wochen vor jedem Spieltag bestätigt, sobald die TV-Auswahlen feststehen, also prüft die Angaben vor der Reise immer noch einmal. Pokaltermine, darunter ein Heimspiel im EFL Cup gegen AFC Wimbledon, werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

Wie kauft man Fulham-Tickets für 2026/27?

Der beste Weg, Fulham-Tickets zum Nennwert zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des Klubs. Dort werden die Plätze in drei Phasen freigegeben: zuerst für Dauerkarteninhaber, dann für Klubmitglieder nach Loyalitätspunkten und schließlich im freien Verkauf, wobei die größten Spiele diesen Punkt nur selten erreichen. Dauerkarten garantieren Zugang zu jedem Heimspiel in der Liga plus Vorrang bei Pokalspielen, sind für neue Fans aber ausverkauft, sodass nur die Warteliste als Weg bleibt.

Für alle anderen ist StubHub die realistische Option. Dort werden Tickets für jedes Fulham-Heimspiel angeboten, auch für Partien nur für Mitglieder und ausverkaufte Begegnungen. Die Wiederverkaufspreise beginnen bei rund 53 Euro, und jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie abgesichert. Bei Auswärtstickets funktioniert es ähnlich: Der Klub verkauft sie nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ an Dauerkarteninhaber, den Rest übernehmen Wiederverkaufsplattformen.

Für einen Premium-Spieltag können Hospitality-Pakete über die offizielle Website des Klubs gebucht werden. Das Angebot reicht von den Johnny Haynes und Thameside Superboxes mit Buffet, inkludierten Getränken und Balkonplätzen bis zur Chairman's Lounge mit Service am Platz an der Seite von Klublegenden sowie dem externen Pre-Match-Dinner im Fulham Palace. Die Optionen sind begrenzt, und eine Anfrage garantiert keinen Platz, deshalb sollte das Interesse für die größten Spiele frühzeitig registriert werden.

Fulham-Tickets buchen Jetzt kaufen

Wie viel kosten Fulham-Tickets für 2026/27?

Fulham bleibt eines der erschwinglicheren Premier-League-Tickets in London. Die Spieltagspreise zum Nennwert im Craven Cottage variieren je nach Sitzplatz, Gegner und Saisonphase und waren zuletzt wie folgt strukturiert:

KategorieErwachseneSeniorenStudentenJunioren
Hammersmith35,00 £30,00 £30,00 £15,00 £
Putney Home35,00 £30,00 £30,00 £15,00 £
Johnny Haynes E+F50,00 £45,00 £45,00 £25,00 £
Johnny Haynes Other40,00 £35,00 £35,00 £15,00 £

Auf dem Wiederverkaufsmarkt wurden Fulham-Tickets ab rund 53 Euro für Spiele mit geringerer Nachfrage angeboten, wobei die Preise für das Derby gegen Chelsea, den Boxing Day gegen Brighton sowie die Besuche von Arsenal, Liverpool und den beiden Klubs aus Manchester deutlich steigen. Vergleicht alles, was aktuell auf StubHub verfügbar ist, bevor die Preise mit dem nahenden Spieltag anziehen.

Fulham-Tickets buchen Jetzt kaufen

Alles, was Ihr über Craven Cottage wissen müsst

Craven Cottage ist eines der traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball, Heimstätte von Londons ältestem Erstligisten und berühmt für seine Lage am Ufer der Themse, die historische Johnny Haynes Stand und die neu umgebaute Riverside Stand, die das Stadion modernisiert hat, ohne seinen Charme der alten Schule zu verlieren. Fulham hat nie einen großen Titel gewonnen, stand aber 1975 im FA Cup und 2010 in der Europa League jeweils im Finale, sodass jede Saison im Cottage die Hoffnung mit sich bringt, dieses Warten endlich zu beenden.

Am einfachsten gelangt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin, da die Parkmöglichkeiten rund um das Stadion stark eingeschränkt sind. Putney Bridge, Hammersmith und Fulham Broadway in der London Underground bedienen das Stadion ebenso wie Putney im National Rail sowie Spieltagsbusse aus Kingston, Putney und Hammersmith. Wer mehr als nur den Spieltag erleben möchte, kann an geführten Stadiontouren auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch teilnehmen. Diese kosten ab rund 22 Pfund und führen durch den Spielertunnel, die Kabinen, an den Spielfeldrand und auf den berühmten Cottage-Balkon.

Mit einem Derby zum Auftakt, einer neuen Ära unter dem neuen Trainer und Festtagsspielen gegen Brighton und Arsenal wird Craven Cottage die ganze Saison über gefragt sein. Sichert Euch Eure Fulham-Tickets für 2026/27 noch heute bei StubHub, bevor die größten Spiele ausverkauft sind.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen