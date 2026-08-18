Der Wunsch, den amtierenden Champions der Brasileiro Série A und der Copa Libertadores, Flamengo, in Aktion zu sehen, ist bei Fußballfans auf der ganzen Welt groß. Obwohl die Nachfrage, den Rubro-Negro im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro auf den Platz laufen zu sehen, extrem hoch ist, sind weiterhin Tickets erhältlich.

Nachdem Flamengo in der vergangenen Spielzeit den achten Meistertitel eingefahren und sich damit zum gemeinsam zweiterfolgreichsten Klub in der Geschichte Brasiliens gemacht hat, will der Verein nun weitere Trophäen in seine Vitrine stellen, bevor die laufende Saison ihren Höhepunkt erreicht.



Mit brasilianischen Eigengewächsen wie Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino und ausländischen Neuzugängen wie Giorgian de Arrascaeta und Jorginho, die Woche für Woche für die Flamengo-Anhänger auftrumpfen, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, sich Tickets zu sichern.

Wie kommt man an Tickets, um Flamengo in dieser Saison eine fußballerische Meisterklasse abliefern zu sehen? GOAL liefert euch den kompletten Überblick darüber, wie viel sie kosten und mehr.

Bevorstehende Spiele von Flamengo

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr) Cruzeiro vs. Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Tickets So., 30. Aug. (16 Uhr) Flamengo vs. Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Clube do Remo vs. Flamengo Baenão, Belém Tickets So., 13. Sep. (15 Uhr) Flamengo vs. Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Tickets So., 20. Sep. (15 Uhr) Flamengo vs. Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Tickets Mi., 7. Okt. (15 Uhr) Santos FC vs. Flamengo Urbano Caldeira, Santos Tickets So., 11. Okt. (15 Uhr) Flamengo vs. Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Tickets

So kauft ihr Flamengo-Tickets

Offizielle Flamengo-Tickets könnt ihr online über das offizielle Portal Flamengo Ingressos oder persönlich in der Vereinszentrale in Gávea und an der Tageskasse des Maracanã-Stadions kaufen. Tickets für die Allgemeinheit gehen in der Regel drei bis vier Tage vor dem Spiel in den Verkauf, direkt nachdem die Prioritätsfenster für Vereinsmitglieder geschlossen wurden.

Offizielle Flamengo-Mitglieder im Programm Nação Sócio-Torcedor erhalten deutlich höhere Priorität und bessere Chancen beim Kauf von Spieltickets.

Die Verkaufsphasen öffnen sich nacheinander je nach Mitgliedsstufe. Höhere Pläne wie Diamond/Platinum oder Maraca-Stufen dürfen zuerst kaufen, gefolgt von niedrigeren Stufen und nationalen Plänen wie Nação Sem Fronteiras. Mitglieder können bei einigen regionalen und nationalen Spielen zudem bis zu 50 % Rabatt auf reguläre Ticketpreise erhalten.

Darüber hinaus können Fans Flamengo-Tickets auf dem Zweitmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Flamengo-Tickets?

Offizielle Tickets zum Nennwert für normale Flamengo-Heimspiele im Maracanã in Rio liegen für die Allgemeinheit je nach Sitzplatzkategorie in der Regel zwischen 80 R$ und 500 R$ (ungefähr 15 bis 90 $). Bei Spielen mit besonders hoher Bedeutung wie dem Fla-Flu-Derby (Flamengo vs. Fluminense), das als Nächstes am 11. Oktober stattfindet, wie oben gezeigt, oder bei K.-o.-Spielen der Copa Libertadores können sich die Preise jedoch verdoppeln oder sogar verdreifachen.

Der Klub setzt auf eine strikte Prioritätsstruktur und gewährt seinen Nação-Mitgliedern starke Preisnachlässe. Diese zahlen für einfache Plätze teilweise nur 20 R$.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, oder schaut auf Zweitmarktseiten wie Ticombo nach, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was ihr über das Maracana wissen müsst

Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, Brasilien, offiziell Estádio Jornalista Mário Filho genannt, gilt weltweit als ultimativer Tempel des Fußballs. Ein Stadion, das auf der Wunschliste fast jedes Fußballfans steht.

Es wurde für die FIFA-Weltmeisterschaft 1950 gebaut und war einst mit einer gewaltigen Kapazität von fast 200.000 Stehplätzen das größte Stadion des Planeten. Nach umfassenden Modernisierungen, um strenge Sicherheitsstandards zu erfüllen, ist es heute ein reines Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von 78.838 Plätzen.

Das Maracanã bleibt das größte Stadion Brasiliens und ein legendäres Monument südamerikanischer Sportkultur. Es ist nicht nur die gemeinsame Heimstätte der großen Klubrivalen aus Rio, Flamengo und Fluminense, sondern regelmäßig auch Austragungsort wichtiger Spiele der brasilianischen Nationalmannschaft.

Brasiliens beliebtester Fußballsohn Pele erlebte im Maracana zahlreiche denkwürdige Momente. Dort gab er 1957 sein Debüt für die Nationalmannschaft, und zwölf Jahre später, 1969, erzielte er mit einem verwandelten Elfmeter für Santos gegen Vasco da Gama das 1.000. Tor („O Milésimo“) seiner Profikarriere. Pele bestritt 1971 auf diesem Platz auch sein letztes Spiel für Brasilien.

Liste der Flamengo-Rekorde und Statistiken

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) ist einer der erfolgreichsten und am meisten unterstützten Fußballklubs der Welt. Der Verein aus Rio de Janeiro hält die prestigeträchtige Besonderheit, nie aus der höchsten Spielklasse des brasilianischen Fußballs abgestiegen zu sein.

Ehrungen und Trophäen-Highlights

Weltweite Trophäen: 1 Intercontinental Cup (1981).

Kontinentale Trophäen: 4 Copa-Libertadores-Titel (1981, 2019, 2022, 2025).

Nationale Meisterschaften: 8 Titel in der Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Nationale Pokale: 5 Copa-do-Brasil-Trophäen (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Junior (876), Zico (732)

Meiste Tore: Zico (508), Dida (264)

Serie ohne Niederlage

Berühmt wurde Flamengo auch durch 52 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage zwischen 1978-79, angeführt von der goldenen Generation um Zico und Junior.



