So kauft man Tickets für Feyenoord 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Eredivisie-News und mehr

Als einer der „Big Three“ des niederländischen Fußballs überrascht es kaum, dass Feyenoord in jeder der vergangenen fünf Spielzeiten einen Platz unter den ersten drei der Eredivisie belegt hat.

Trotz der ermutigenden jüngsten Auftritte und Ergebnisse ist der Klub aus Rotterdam jedoch verzweifelt darauf aus, die Meisterschale endlich wieder in die Hände zu bekommen, was ihm im 21. Jahrhundert erst zweimal gelungen ist (2017 und 2023).

Feyenoord holte 2017 unter der Leitung von Giovanni van Bronckhorst den ersten Eredivisie-Titel seit 18 Jahren, und der frühere niederländische Star-Verteidiger kehrte im Sommer nach sieben Jahren auf den Trainerstuhl in De Kuip zurück.

Steht den Feyenoord-Fans also eine Saison bevor, an die sie sich noch lange erinnern werden? Sie können dabei sein, indem Sie noch heute Spieltickets buchen. GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Informationen dazu, wie Sie sich Plätze für kommende Feyenoord-Spiele sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie diese kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Feyenoord

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 30. Aug. (14.30 Uhr) Feyenoord gegen ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 5. Sep. (16.30 Uhr) NEC gegen Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Tickets So., 13. Sep. (16.45 Uhr) PEC Zwolle gegen Feyenoord MAC³PARK-Stadion (Zwolle) Tickets So., 20. Sep. (14.15 Uhr) Feyenoord gegen Utrecht De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 10. Okt. (18.45 Uhr) Feyenoord gegen AZ De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 17. Okt. (20 Uhr) Telstar gegen Feyenoord BUKO-Stadion (Velsen-Zuid) Tickets So., 25. Okt. (14.30 Uhr) PSV Eindhoven gegen Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Tickets Sa., 31. Okt. (16.30 Uhr) Feyenoord gegen Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Tickets So., 8. Nov. (12.15 Uhr) Heerenveen gegen Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Tickets

So kaufen Sie Feyenoord-Tickets

Offizielle Tickets für Feyenoord-Spiele können Sie online direkt über den offiziellen Ticketshop des Klubs kaufen. Um einen Kauf abzuschließen, müssen Sie ein kostenloses „My Feyenoord“-Konto erstellen.

Falls ein Heimspiel ausverkauft ist, bietet der Klub außerdem direkt in seinem Ticketportal einen offiziellen Wiederverkaufsmarktplatz an. So wird sichergestellt, dass alle gekauften Tickets vollständig verifiziert und gültig sind.

Die Tickets werden nicht auf einmal verkauft, sondern im Laufe der Saison schrittweise freigegeben. Allgemeine Spieltickets gehen in der Regel 2 bis 4 Wochen vor dem Spieltag online in den Verkauf.

Feyenoord nutzt für seine Verkaufsphasen ein strenges, gestaffeltes Prioritätssystem. Zahlende Mitglieder von Het Legioen (dem offiziellen Fanclub) und Kameraadjes (dem Juniorenklub) erhalten exklusiven Zugang zu den ersten beiden Prioritätsphasen. Sollten nach dem Ende der Mitgliederphasen noch Tickets übrig sein, gehen diese anschließend in den freien Verkauf.

Außerdem können Fans Feyenoord-Tickets auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine zuverlässige Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.

Wie viel kosten Feyenoord-Tickets?

Offizielle Einzeltickets für Feyenoord-Spiele in De Kuip kosten in der Regel zwischen 20 € und 85 €, wobei die Preise stark vom Gegner und vom Wettbewerb abhängen.

Normale Eredivisie-Spiele liegen eher am unteren Ende dieser Preisspanne, während hochkarätige Partien wie De Klassieker (Feyenoord gegen Ajax) oder Europapokalspiele deutlich teurer sind.

Sitzplatzbereiche in De Kuip

Das Stadion ist in vier klar abgegrenzte Haupttribünen unterteilt, die wiederum zwischen Unterrängen (mit einzelnen Buchstaben gekennzeichnet, z. B. Vak S) und Oberrängen (mit doppelten Buchstaben gekennzeichnet, z. B. Vak SS) aufgeteilt sind:

Maastribune (Westtribüne): Dies ist die Haupttribüne, auf der sich die Logen, VIP-Bereiche, Business Seats und der Spielertunnel befinden. Direkt hinter dieser Tribüne liegt das Maasgebouw, ein multifunktionaler Veranstaltungsraum und Bürogebäude.

Olympiatribune (Osttribüne): Direkt gegenüber der Maastribune gelegen, bietet diese Längsseite einen ausgezeichneten Blick auf das Spielfeld. Zentrale Bereiche wie Z2 und Z3 sind besonders begehrt und entsprechend hochpreisig.

Gerard Meijertribune (Nordtribüne): Diese Tribüne hinter dem Tor ist dafür bekannt, die leidenschaftlichsten und lautstärksten Anhänger von Feyenoord zu beherbergen, die zusammen als Het Legioen bekannt sind.

Marathontribune (Südtribüne): Hinter dem gegenüberliegenden Tor gelegen, verweist diese Tribüne traditionell auf die historischen Marathontore und beherbergt in der Regel sowohl reguläre Heimfans als auch einen für Auswärtsfans vorgesehenen Bereich.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, oder schauen Sie auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über De Kuip wissen müssen

Das Stadion Feijenoord, das unter seinem ikonischen Spitznamen De Kuip („Die Wanne“) bekannt ist, ist eine der angesehensten Fußballstätten Europas. Die Arena mit 51.117 Plätzen liegt am Südufer der Maas in Rotterdam und ist seit 1937 die Heimat von Feyenoord.

De Kuip ist bekannt für seine brillante Architektur, seine reiche Geschichte und die wohl einschüchterndste, lautstärkste Atmosphäre in den Niederlanden. Das Stadion ist eine wahre Kathedrale der Fußballkultur.

Ursprünglich bot das Stadion bis zu 64.000 Zuschauern Platz und erreichte in der Spitze fast 69.000. Ein umfangreicher Umbau im Jahr 1994 machte De Kuip zu einem reinen Sitzplatzstadion. Anfang dieses Jahres übernahm Feyenoord durch den Erwerb von mehr als 95 % der Stadionanteile die vollständige operative Kontrolle und sicherte damit die Zukunft des Stadions.

De Kuip wird häufig als Heimat des niederländischen Fußballs bezeichnet, da dort eine Rekordzahl von elf Europapokalfinals für Vereinsmannschaften sowie fast 150 Spiele der niederländischen Nationalmannschaft ausgetragen wurden.

Historische Spiele im Philips Stadion:

UEFA-Cup-Finale 1974 (Rückspiel): De Kuip erlebte, wie Feyenoord nach einem Sieg gegen Tottenham Hotspur den UEFA Cup in die Höhe stemmte und damit den Höhepunkt der goldenen Ära des Klubs festigte.

EM-Finale 2000: Das legendäre Turnier Euro 2000 fand seinen Höhepunkt in De Kuip, wo David Trezeguet mit einem dramatischen Golden Goal Frankreich gegen Italien den Titel sicherte.

UEFA-Cup-Finale 2002: In einer der größten Nächte der Stadiongeschichte bestritt Feyenoord das Finale im eigenen Stadion und besiegte Borussia Dortmund mit 3:2, um europäischen Ruhm zu erringen.

Ein legendärer Konzertort: Über den Sport hinaus wurde De Kuip ab 1978 mit Bob Dylan auch zu einer historischen Musikstätte. Das Stadion war Schauplatz ikonischer Tourneen von Michael Jackson, U2, Madonna und David Bowie. Aufgrund von Wohnraumbestimmungen und Lärmschutzauflagen stoppte die Stadt jedoch nach Mitte 2025 große Konzerte in De Kuip.

Feyenoord-Rekorde und Statistiken

Feyenoord ist einer der erfolgreichsten und traditionsreichsten Klubs im niederländischen Fußball und weltweit als die erste niederländische Mannschaft bekannt, die jemals den Europapokal gewann.

Der 1908 in einem Arbeiterviertel Rotterdams gegründete Klub gehört zusammen mit den Rivalen Ajax und PSV Eindhoven zu den traditionellen „Big Three“ der Eredivisie.

Vereinserfolge und Höhepunkte im Trophäenschrank

Eredivisie (niederländische Meisterschaft) : 16 Titel

KNVB Cup (niederländischer Pokal) : 14 Titel

UEFA Champions League / Europapokal der Landesmeister : 1 Titel (1970)

UEFA Europa League / UEFA Cup : 2 Titel (1974 & 2002)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Meiste Tore: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Durchgehende Erstklassigkeit

Feyenoord spielt seit dem Aufstieg im Jahr 1921 ununterbrochen in der höchsten niederländischen Spielklasse, länger als jeder andere Klub im Land. Der Verein ist noch nie aus der Eredivisie abgestiegen.

Die Rückennummer 12

Feyenoord vergibt das Trikot mit der Nummer 12 an keinen Spieler. Es ist dauerhaft gesperrt und vollständig Het Legioen (Die Legion) gewidmet, der berühmt-berüchtigten und treuen Fanszene des Klubs, die als „zwölfter Mann“ fungiert.

Der ultimative Cruyff-Turn

1983 war Ajax- und Niederlande-Ikone Johan Cruyff wegen Vertragsverhandlungen wütend auf das Ajax-Management. Um Rache zu nehmen, unterschrieb er für seine letzte Profisaison beim erbitterten Rivalen Feyenoord und führte die Mannschaft aus Rotterdam 1984 zu einem phänomenalen nationalen Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.



