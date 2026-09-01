So kauft man Tickets für Fenerbahçe 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Süper-Lig-News und mehr

Trotz 28 Spitzenplatzierungen in der türkischen Liga, so oft wie kein anderer Verein, litt das in Istanbul beheimatete Fenerbahce zuletzt unter einer schweren Form von Zweitplatziertheit: In jeder der vergangenen fünf Spielzeiten wurde der Klub Vizemeister, zudem zog man in vier Süper-Lig-Saisons in Folge gegen Galatasaray den Kürzeren.

Können sie die Vorherrschaft ihres Stadtrivalen endlich brechen? Ihr könnt Teil der leidenschaftlichen Fener-Anhängerschaft werden, indem ihr euch noch heute Matchtickets sichert.

Als einer der erfolgreichsten, reichsten und am breitesten unterstützten Multisportklubs der Turkiye verfügt Fenerbahce über eine riesige globale Fangemeinde und kann weltweit auf geschätzt 25 bis 35 Millionen Anhänger bauen. Einer der Hauptgründe, warum Fußballfans die Istanbuler Giganten so gern in Aktion sehen, ist die elektrisierende, hochspannende Spieltagsatmosphäre im Şükrü Saracoğlu Stadium.

Mit einer ganzen Reihe namhafter Neuzugänge wie Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake und Romelu Lukaku verspricht es für Fenerbahce eine Saison zu werden, an die man sich erinnern wird. GOAL liefert euch den kompletten Überblick darüber, wie ihr euch Plätze sichern könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Bevorstehende Spiele von Fenerbahçe

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 5. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Fenerbahçe vs Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets Do., 10. Sep. (19.45 Uhr) UCL: Fenerbahçe vs Roma Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets Mo., 14. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Tickets So., 20. Sep. (17 Uhr) Süper Lig: Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets So., 11. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Rizespor vs Fenerbahçe Çaykur Didi Stadium (Rize) Tickets Mi., 14. Okt. (20 Uhr) UCL: Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Tickets So., 18. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Fenerbahçe vs Alanyaspor Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets Di., 20. Okt. (19.45 Uhr) UCL: Fenerbahçe vs Slavia Prague Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets So., 25. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Istanbul) Tickets

So kauft ihr Fenerbahçe-Tickets

Offizielle Fenerbahçe-Tickets könnt ihr über Passo oder über die Tageskasse am Şükrü Saracoğlu Stadium in Istanbul kaufen. Um euch bei Passo, oder in der Passo-Mobil-App, zu registrieren, dem offiziellen Ticketsystem des türkischen Fußballs. Ihr benötigt dafür eure Ausweis- oder Passdaten.

Offizielle Tickets gehen in der Regel 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag in den Verkauf. Partien mit hoher Nachfrage können jedoch anderen Verkaufsfenstern folgen oder eine Priorität für Klubmitglieder erfordern, weshalb es entscheidend ist, Ankündigungen frühzeitig zu prüfen.

Darüber hinaus können Fans Fenerbahçe-Tickets auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.

Wie viel kosten Fenerbahçe-Tickets?

Offizielle Tickets für Fenerbahçe-Spiele im Şükrü Saracoğlu Stadium in Istanbul liegen bei regulären Süper-Lig-Partien im Allgemeinen zwischen 30 und 100 € (ca. 1.200 bis 3.800+ TL), wobei der Preis stark vom Gegner und von der Sitzplatzkategorie abhängt.

Das Stadion von Fenerbahçe ist in mehrere primäre Sitzplatzkategorien und Blöcke unterteilt:

Hinter den Toren / Kale Arkası (Nord / Migros und Spor Toto/Südtribünen): Das sind die leidenschaftlichen, stimmgewaltigen Fanbereiche, darunter auch der Kern der Ultras. Die Tickets kosten bei regulären Ligaspielen zwischen 30 und 50 $.

Oberränge / Üst Tribün (Maraton Üst und Fenerium Üst): Erhöhte Plätze entlang der Seiten des Spielfelds, die eine großartige Sicht bieten. Die Tickets kosten zwischen 40 und 65 €.

Unterränge / Alt Tribün (Maraton Alt und Fenerium Alt): Premium-Sitzplätze auf Spielfeldhöhe entlang der Seitenlinien, mit unmittelbarer Nähe zu den Spielern und den Ersatzbänken. Die Tickets kosten bei regulären Spielen zwischen 70 und 100+ €.

VIP- und Hospitality-Pakete: Enthalten Zugang zu luxuriösen Lounges, Catering und erstklassige zentrale Sitzplätze. Die Preise liegen zwischen 150 und 300+ €.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen im Blick oder schaut auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Şükrü Saracoğlu Stadium wissen müsst

Das Şükrü Saracoğlu Stadium, das derzeit aus Sponsoringgründen als Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex bekannt ist, gehört zu den legendärsten, furchteinflößendsten und historisch bedeutendsten Fußballarenen Europas. Von seiner leidenschaftlichen Fangemeinde wird es oft ehrfürchtig als „Der Tempel“ bezeichnet.

Das Stadion liegt im lebendigen Stadtteil Kadıköy auf der asiatischen Seite Istanbuls, ist ein reines Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von 47.430 bis 50.530 Zuschauern und dient seit seiner Eröffnung 1908 als Heimstätte des türkischen Multisport-Giganten Fenerbahçe.

Zu den denkwürdigen Spielen im Şükrü Saracoğlu Stadium gehören die folgenden:

UEFA-Cup-Finale (2009) : Das Stadion war Austragungsort des letzten UEFA-Cup-Finales, in dem Shakhtar Donetsk Werder Bremen mit 2:1 besiegte. Luiz Adriano brachte Shakhtar in Führung, Naldo glich für Bremen aus, und Jadson erzielte in der 97. Minute den historischen Siegtreffer in der Verlängerung.

Das legendäre 6:0-Derby (2002) : In der berühmtesten Ausgabe des erbitterten Intercontinental Derby dominierte Fenerbahçe den Erzrivalen Galatasaray nach Belieben. Trotz eines Platzverweises und nur noch zehn Mann erzielte Fenerbahçe sechs unbeantwortete Tore, gekrönt von einem letzten Treffer von Ümit Özat. Das „6:0“ ist bis heute ein zentraler Teil der Klubfolklore.

Şanlıs Hattrick gegen Manchester United (2004) : In einem glanzvollen Champions-League-Gruppenspiel erzielte Kultheld Tuncay Şanlı einen atemberaubenden Hattrick, darunter einen spektakulären Fallrückzieher, und brachte damit die Mannschaft von Alex Ferguson zu Fall.

Die Priesterwiese: Bevor es irgendeine Betonstruktur gab, war das Gelände, auf dem heute das Şükrü Saracoğlu Stadium steht, als Papazın Çayırı (Die Priesterwiese) bekannt. Es diente als erster offizieller Fußballplatz des Landes, auf dem die frühesten Spiele der Istanbul Football League ausgetragen wurden.

Fenerbahçe-Rekorde und -Statistiken

Fenerbahçe, Fenerbahçe Spor Kulübü, wurde 1907 gegründet und ist einer der ältesten, erfolgreichsten und mit der größten Leidenschaft unterstützten Multisportklubs der Türkei. Die Fußballmannschaft blickt auf eine reiche Geschichte voller legendärer Rekorde und einer riesigen Trophäensammlung zurück.

Vereinserfolge und Trophäen-Highlights

Türkische Meisterschaften : 28 Titel

Türkischer Pokal : 7 Titel

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze (offiziell): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Meiste Tore: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

Die ultimative Serie ohne Niederlage

Erstaunlicherweise gewann Fenerbahçe die Spielzeiten 1912-13 und 1922-23 der Istanbul Football League, ohne auch nur ein einziges Gegentor zu kassieren. In jüngerer Zeit setzte der Klub zudem einen neuen modernen nationalen Meilenstein, als er 2023 und 2024 eine 32 Spiele andauernde Ungeschlagen-Serie in der Liga hinlegte.

Was steckt in einem Namen?

„Fenerbahçe“ lässt sich aus dem Türkischen wörtlich als „Leuchtturmgarten“ übersetzen. Der Name geht auf den historischen Leuchtturm am Kap Fenerbahçe in Istanbul zurück. Die ursprünglichen Vereinsfarben waren Gelb und Weiß, passend zu den Narzissen, die rund um den Leuchtturm blühten, bevor sie 1910 in Gelb und Dunkelblau geändert wurden.

Die Europapokalnacht gegen Bordeaux

Fenerbahçe sorgte 1985 für großes Aufsehen, als der Klub den französischen Meister Bordeaux in der ersten Runde des Europapokals eliminierte. Damals war das eine riesige Überraschung, die die Wahrnehmung des türkischen Fußballs in ganz Europa veränderte.



