Wenige Teams ziehen weltweit so viel Aufmerksamkeit auf sich wie Barcelona und Real Madrid. Es gibt wohl kein größeres Spiel auf dem Planeten als den El Clásico.

Das dynamische Duo der La Liga gehört zu den erfolgreichsten Teams der Fußballgeschichte. Jedes Jahr versuchen Millionen von Fans, Lamine Yamal für Barça zu sehen oder Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinícius Júnior dabei zuzuschauen, wie sie für Real Madrid Abwehrreihen auseinandernehmen.

GOAL hat unten alle Informationen dazu, wie man sich Tickets für den El Clasico sichern kann.

Wann ist der nächste El Clásico?

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

So kauft man Tickets für den El Clásico

Weil der El Clásico das mit Abstand am stärksten nachgefragte Spiel im Vereinsfußball ist, folgt die Ticketfreigabe einem strikten Prioritätssystem über die offiziellen Vereinskanäle, bevor Karten auf den Zweitmarkt gelangen:

Offizielle Ticketkontingente für Vereinsmitglieder: Beide Klubs bevorzugen ihre offiziellen Mitglieder (Socios bei Real Madrid; Socios und Culés Premium beim FC Barcelona). Die Verkaufsfenster für offizielle Mitglieder öffnen sich etwa 7 bis 10 Tage vor dem Anpfiff, sodass für den freien Verkauf nur ein äußerst begrenztes Kontingent übrig bleibt.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Plätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag über die offiziellen Klubportale (realmadrid.com oder fcbarcelona.com) in den Verkauf. Diese sind in der Regel innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Zweitmarktplattformen: Für internationale Reisende oder Fans, die die offiziellen Verkaufsphasen verpasst haben, bieten vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine sichere Möglichkeit, verifizierte digitale Tickets weit im Voraus oder bis unmittelbar vor dem Anpfiff zu kaufen.

VIP- und Hospitality-Pakete: Das ist die verlässlichste Möglichkeit, sich direkt über die Klubs Plätze zu sichern, ohne sich in Mitgliederschlangen einreihen zu müssen. VIP-Tickets beinhalten Sitzplätze auf der Längsseite im Unterrang, Zugang zu privaten Stadionlounges, Gourmet-Catering und einen kostenlosen Barservice.

Wie viel kosten Tickets für den El Clásico?

Wegen der beispiellosen weltweiten Nachfrage liegt der Preis für den El Clásico deutlich über dem Niveau normaler La-Liga-Spiele:

Originalpreis : Reguläre Tickets zum Originalpreis beginnen bei etwa 120 € bis 150 € für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor (Fondos) und steigen auf 350 € bis 500 €+ für erstklassige zentrale Plätze auf der Längsseite (Tribuna / Lateral).

Zweitmarkt : Auf Plattformen wie StubHub schwanken die Preise auf dem Zweitmarkt abhängig von der dynamischen Preisgestaltung. Zweitmarkttickets der Einstiegskategorie beginnen in der Regel bei 250 € bis 350 €, während erstklassige Plätze der Kategorie 1 bei titelentscheidenden Duellen 600 € bis 1.200 €+ kosten können.

VIP & Hospitality : Offizielle VIP-Erlebnispakete kosten je nach Lage im Stadion und den enthaltenen Lounge-Leistungen zwischen 950 € und 2.500 €+ pro Sitzplatz.

Wo wird der El Clásico ausgetragen?

Santiago Bernabéu

Das Santiago Bernabeu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens und seit seiner Fertigstellung im Jahr 1947 die Heimat von Real Madrid.

Das Bernabeu ist eine der berühmtesten Fußballarenen der Welt und war viermal Austragungsort des Endspiels im Europapokal der Landesmeister/der UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 und 2010) sowie des Finales der FIFA-Weltmeisterschaft 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs war das Bernabeu im Laufe der Jahre auch Gastgeber vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordbrechenden Eras Tour.

Camp Nou

Das Stadion Camp Nou wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war.

Damals wurde es mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern zum größten Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister/in der Champions League (1989 und 1999) und zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger (1972 und 1982) war das Camp Nou auch Schauplatz von Konzerten mit Topstars wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce.

Nach der jüngsten Renovierung wird erwartet, dass die Kapazität auf 105.000 Sitzplätze steigt. Damit wäre es erneut das größte Stadion Europas nach Sitzplatzkapazität und das drittgrößte Fußballstadion der Welt.