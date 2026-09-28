Dubai Basketball empfängt das europäische Schwergewicht FC Barcelona zu einem historischen EuroLeague-Spiel in der Coca-Cola Arena. Fans in den gesamten VAE bereiten sich auf hochklassige Basketball-Action vor, wenn internationale Spitzentalente in Dubai auf das Parkett gehen.

Dieses Duell markiert einen außergewöhnlichen Meilenstein in der Sportgeschichte des Nahen Ostens und bringt den EuroLeague-Giganten FC Barcelona vor leidenschaftlichen Heimfans mit Dubai Basketball zusammen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Ticketdetails, Informationen zum Veranstaltungsort und Preisoptionen, damit ihr euch jetzt die günstigsten verfügbaren Plätze sichern könnt.

Wann findet Dubai Basketball gegen FC Barcelona statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets 29. September 2026 um 20:00 Uhr Dubai Basketball gegen FC Barcelona Coca-Cola Arena, Dubai, VAE Tickets

Wo kann man Dubai Basketball gegen FC Barcelona kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele von Dubai Basketball werden in erster Linie über autorisierte Plattformen, darunter Platinumlist und die offizielle Abendkasse der Coca-Cola Arena, verkauft. Wer während des allgemeinen Verkaufs direkt über die primären Plattformen kauft, erhält direkten Zugang zu regulären Preisen zum Nennwert.

Sekundärplattformen wie StubHub sind die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Dubai Basketball gegen FC Barcelona?

Die offiziellen Ticketpreise für Dubai Basketball gegen FC Barcelona variieren je nach Sitzkategorie und Lage in der Arena. Reguläre Eintrittskarten auf primären Plattformen wie Platinumlist und dem offiziellen Portal der Veranstaltungsstätte beginnen bei 75 AED für Plätze im allgemeinen Bereich.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Sekundär-Resale-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Tickets auf dem Sekundärmarkt beginnen in der Regel bei etwa 150 AED.

Alles, was ihr über Dubai Basketball gegen FC Barcelona wissen müsst

Dieses Duell zwischen Dubai Basketball und FC Barcelona ist eines der mit größter Spannung erwarteten Basketballspiele der Saison in der Region. Die EuroLeague live in Dubai zu erleben, bietet lokalen Basketballfans eine beispiellose Gelegenheit, Weltklassespieler vor Ort im Wettbewerb zu sehen.

Wichtige Ticket- und Eventinformationen für Fans: