Die UFC Fight Night ist die Non-Pay-per-View-Serie der Promotion und der Ort, an dem einige der am schnellsten aufstrebenden Namen im Mixed Martial Arts zwischen den nummerierten Blockbuster-Events auf sich aufmerksam machen. Fans bekommen gerankte Herausforderer, Titel-Ausscheidungskämpfe und Lokalmatadore als Headliner bei Veranstaltungen auf der ganzen Welt, und das alles ohne den Pay-per-View-Preis eines nummerierten Events. Da in den kommenden Wochen eine volle Reihe von Fight Nights in Asien, Europa und Nordamerika ansteht, hat GOAL alles, was ihr braucht, um eure Reise zu planen und euch einen Platz zu sichern.

Wann ist die UFC Fight Night?

Datum & Uhrzeit Event Ort Tickets Sa., 29. Aug. UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song Oriental Sports Center, Shanghai, China Tickets Sa., 5. Sept. UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse Accor Arena, Paris, Frankreich Tickets Sa., 12. Sept. Noche UFC 4: Rodriguez vs. Silva Desert Diamond Arena, Glendale, USA Tickets Sa., 19. Sept. UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Crypto.com Arena, Los Angeles, USA Tickets Sa., 26. Sept. UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos Meta APEX, Las Vegas, USA Tickets Sa., 3. Okt. UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, USA Tickets Sa., 17. Okt. UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Kanada Tickets Sa., 24. Okt. UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, VAE Tickets Sa., 7. Nov. UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, USA Tickets

Wo kann man UFC-Fight-Night-Tickets kaufen?

Die UFC verkauft Tickets direkt über ihre offiziellen Partner, in den meisten Regionen in der Regel über Ticketmaster. Ein Newsletter-Vorverkauf für registrierte UFC.com-Mitglieder beginnt typischerweise einen Tag vor dem allgemeinen Verkauf und bietet frühen Zugang zu besseren Plätzen, bevor die Tickets für alle verfügbar sind. Mitglieder des UFC Fight Club erhalten für ausgewählte Veranstaltungen sogar noch früheren Zugriff auf Tickets. Das ist eine Überlegung wert, wenn ihr in diesem Jahr mehr als ein Event besuchen wollt.

Sobald der allgemeine Verkauf endet, ist StubHub der beste Ort, um kurzfristig verfügbare Tickets oder einen besseren Preis als den Nennwert zu finden, besonders bei Veranstaltungen, die schnell ausverkauft sind. Die Ticketanzahl im offiziellen Verkauf ist pro Käufer normalerweise begrenzt. Wenn ihr also für eine größere Gruppe buchen wollt, ist der Weiterverkaufsmarkt oft die einfachere Option.

Wie viel kosten UFC-Fight-Night-Tickets?

Die Ticketpreise unterscheiden sich je nach Veranstaltungsort deutlich, und genau dort liegt die echte Ersparnis für alle, die den günstigsten Weg hinein suchen. Shows in großen Arenen wie dem Rogers Place in Edmonton und der Accor Arena in Paris bieten in der Regel das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Tickets beginnen dort aktuell bei rund 123 US-Dollar und liegen für einen normalen Platz im Schnitt irgendwo im Bereich von 150 bis 180 US-Dollar.

Shows im UFC Apex in Las Vegas sind eine andere Geschichte. Die Halle bietet nur ein paar Hundert Fans Platz. Deshalb können die Wiederverkaufspreise bei den Veranstaltungen mit der größten Nachfrage trotz einiger der reizvollsten Ansetzungen der Promotion weit über 1.000 US-Dollar steigen. Wenn das Budget Priorität hat, ist eine Arena-Show in einer größeren Stadt fast immer der klügere Kauf im Vergleich zu einer Apex-Veranstaltung.

Plätze am Ring und am Hallenboden liegen naturgemäß am oberen Ende des Marktes und kosten auf Fight-Night-Niveau typischerweise zwischen 500 und 1.000 US-Dollar, also deutlich weniger als dieselben Plätze bei einem nummerierten Pay-per-View kosten würden. Für den bestmöglichen Preis solltet ihr früh buchen, sobald der allgemeine Verkauf startet, denn die Preise auf dem Zweitmarkt steigen kontinuierlich, je näher die Fight Week rückt. StubHub ermöglicht euch, alle verfügbaren Angebote direkt nebeneinander zu vergleichen, sodass ihr ganz einfach das günstigste Ticket findet, das euch trotzdem eine gute Sicht auf das Octagon bietet.

Alles, was ihr über UFC Fight Night wissen müsst

UFC-Fight-Night-Events folgen derselben Struktur mit einem Hauptkampf über fünf Runden und einer Undercard über drei Runden wie jede andere UFC-Veranstaltung, nur ohne die zusätzliche Pay-per-View-Gebühr. In den Vereinigten Staaten werden Fight Nights live auf Paramount+ im Rahmen des Broadcast-Deals der UFC gestreamt, während andere Regionen die Kämpfe über ihre jeweiligen regionalen Partner übertragen. Diese Zugänglichkeit ist ein Teil des Grundes, warum die Fight Night zu einer so wertvollen Bühne für den Aufbau neuer Stars geworden ist, denn gerankte Herausforderer stehen dort deutlich häufiger im Hauptkampf als bei einer vollgepackten nummerierten Veranstaltung.

Die internationale Expansion war in diesem Kalenderabschnitt ein zentrales Thema. Shanghai ist erstmals seit Jahren Gastgeber von zwei Ausgaben in Folge, Paris setzt seinen Lauf als einer der verlässlichsten UFC-Standorte Europas fort, und Edmonton begrüßt das Octagon zum ersten Mal seit 2024 zurück. Auch sportlich steht bei jeder dieser Veranstaltungen wirklich etwas auf dem Spiel, von Bantamgewichts-Platzierungen in Shanghai bis zu einem Hauptkampf vor heimischem Publikum für Kanadas Mike Malott.

Die Ticketnachfrage steigt in der Regel am stärksten rund um Lokalmatadore und Titel-Ausscheidungskämpfe. Deshalb ist eine möglichst frühe Buchung der beste Weg, um gute Plätze zu einem fairen Preis zu sichern, besonders bei den internationalen Terminen, bei denen die Kapazität begrenzter ist als in einer typischen nordamerikanischen Arena.