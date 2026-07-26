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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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So kauft man Tickets für die Serie A 2026/27: Spieltagsansetzungen, Durchschnittspreise und mehr

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Lassen Sie Ihre Serie-A-Träume wahr werden und buchen Sie Tickets für ein Spiel in dieser Saison

Bekannt für ihre reiche Geschichte, ihren technischen Spielstil, ihre defensive Strenge und ihre leidenschaftliche Fangemeinde zählt die Serie A seit Jahren konstant zu den stärksten Ligen im Weltfußball. 

Die Serie A ist die Heimat mehrerer der erfolgreichsten und renommiertesten Klubs des Fußballs, darunter Juventus, Inter Mailand und AC Mailand. Diese Teams haben in der Geschichte des europäischen Fußballs eine Schlüsselrolle gespielt. Während Juve mit 36 Scudetti die ewige Tabelle der Serie-A-Meister anführt, ist Inter Mailand der aktuelle Champion, nachdem sich der Klub mit 11 Punkten Vorsprung den Titel 2025/26 gesichert hat.

Es deutet sich eine weitere großartige Serie-A-Saison an, und GOAL zeigt euch, wie ihr Tickets für ein Serie-A-Spiel bekommen könnt, wo ihr sie kaufen könnt und wie die aktuellen Preise aussehen.

Serie A 2026/27 TicketsJetzt buchen

Bevorstehende Spiele des 1. Spieltags der Serie A & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ)SpielStadionTickets
Sa., 22. Aug., 18:30Inter Mailand vs. MonzaSan Siro Stadium (Mailand)Tickets
Sa., 22. Aug., 18:30Udinese vs. ComoBluenergy Stadium (Udine)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:45Genua vs. NapoliLuigi Ferraris Stadium (Genua)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:45Parma vs. CagliariEnnio Tardini Stadium (Parma)Tickets
So., 23. Aug., 18:30Frosinone vs. JuventusStadio Benito Stirpe (Frosinone)Tickets
So., 23. Aug., 18:30Venezia vs. LeccePier Luigi Penzo Stadium (Venedig)Tickets
So., 23. Aug., 20:45Atalanta vs. SassuoloNew Balance Arena (Bergamo)Tickets
So., 23. Aug., 20:45Torino vs. AC MailandOlympic Grande Torino Stadium (Turin)Tickets
Mo., 24. Aug., 18:30Bologna vs. LazioRenato Dall'Ara Stadium (Bologna)Tickets
Mo., 24. Aug., 20:45Roma vs. FiorentinaStadio Olimpico (Rom)Tickets

Bevorstehende Spiele des 2. Spieltags der Serie A & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ)SpielStadionTickets
Fr., 28. Aug., 20:45AC Mailand vs. VeneziaSan Siro Stadium (Mailand)Tickets
Sa., 29. Aug., 18:30Fiorentina vs. FrosinoneArtemio Franchi Stadium (Florenz)Tickets
Sa., 29. Aug., 18:30Monza vs. UdineseStadio Brianteo (Monza)Tickets
Sa., 29. Aug., 18:30Sassuolo vs. TorinoMapei Stadium (Reggio Emilia)Tickets
Sa., 29. Aug., 20:45Juventus vs. ParmaAllianz Stadium (Turin)Tickets
So., 30. Aug., 18:30Napoli vs. ComoStadio Diego Armando Maradona (Neapel)Tickets
So., 30. Aug., 20:45Cagliari vs. Inter MailandUnipol Domus (Cagliari)Tickets
So., 30. Aug., 20:45Lazio vs. GenuaStadio Olimpico (Rom)Tickets
Mo., 31. Aug., 18:30Lecce vs. RomaStadio Ettore Giardiniero (Lecce)Tickets
Mo., 31. Aug., 20:45Atalanta vs. BolognaNew Balance Arena (Bergamo)Tickets

So kauft ihr Serie-A-Tickets

Für Spiele der Serie A gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. 

Um Serie-A-Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg der über die offiziellen Websites der Klubs, auf denen ihr dann den Bereich „Tickets“ aufrufen müsst. 

Falls Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, ihr euch Plätze vor dem offiziellen Verkaufsstart sichern möchtet oder vielleicht auf der Suche nach Last-Minute-Tickets seid, könnt ihr auch Zweitmarktplätze wie StubHub in Betracht ziehen.

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Wie viel kosten Serie-A-Tickets?

Die Kosten für Serie-A-Tickets variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise je nach Altersgruppe an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren. Diese Preisstufen unterscheiden sich jedoch von Klub zu Klub, wobei die günstigsten Tickets auf Wiederverkaufsseiten bei rund 40 € beginnen.

Neben diesen Faktoren hat auch die Sitzplatzlage im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht am teuersten sind. Einige Klubs ordnen Spiele außerdem in Kategorien ein. Topduelle gegen große Namen, etwa das Mailand-Derby (AC Mailand vs. Inter Mailand) und das Rom-Derby (Roma vs. Lazio), fallen in die höchste Preiskategorie, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Im Folgenden zeigt euch GOAL die Serie-A-Klubs der Saison 2026/27, ihre Heimstadien, die erwarteten Ticketpreisspannen pro Spieltag sowie die Einstiegspreise für Dauerkarten.

Die Serie-A-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Erwachsene)Dauerkarte (Erwachsene)
AC MailandSan Siro Stadium30 € - 220 €Ab 430 €
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)35 € - 160 €Ab 340 €
BolognaStadio Renato Dall'Ara25 € - 130 €Ab 240 €
CagliariUnipol Domus25 € - 120 €Ab 300 €
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia30 € - 140 €Ab 390 €
FiorentinaStadio Artemio Franchi25 € - 130 €Ab 350 €
FrosinoneStadio Benito Stirpe20 € - 100 €Ab 160 €
GenuaStadio Luigi Ferraris25 € - 120 €Ab 200 €
Inter MailandSan Siro Stadium30 € - 240 €Ab 399 €
JuventusAllianz Stadium35 € - 250 €Ab 430 €
LazioStadio Olimpico25 € - 140 €Ab 280 €
LecceStadio Via del Mare20 € - 110 €Ab 170 €
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)25 € - 120 €Ab 230 €
NapoliStadio Diego Armando Maradona30 € - 180 €Ab 250 €
ParmaStadio Ennio Tardini25 € - 120 €Ab 190 €
RomaStadio Olimpico30 € - 160 €Ab 277 €
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore20 € - 110 €Ab 150 €
TorinoStadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 €Ab 220 €
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 €Ab 180 €
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo30 € - 130 €Ab 250 €

Alles, was ihr über die Serie A wissen müsst

Die Serie A gilt als eine der prestigeträchtigsten Fußballligen der Welt und beheimatet einige der größten und am besten unterstützten Klubs des Weltfußballs, darunter Juventus, AC Mailand und Inter Mailand, die alle auf eine lange und glanzvolle Geschichte zurückblicken.

Die Serie A zieht zudem eine ganze Reihe talentierter Spieler an. Kein Wunder also, dass Fußballfans aus allen Ecken der Welt nach Italien reisen wollen, um die mitreißende Action live zu erleben. Neben dem hochklassigen Fußball fühlen sich viele Menschen auch von allem angezogen, was das Land sonst noch zu bieten hat.

Vor dem Beginn der Fußballsaison 1929/30 in Italien fand eine Umstrukturierung der bestehenden italienischen Fußballmeisterschaft statt, die seit 1898 ausgetragen worden war, hin zu einem nationalen Ligaformat mit Hin- und Rückrunde. Damit wurde das Format der Serie A geschaffen, wie wir es heute kennen und lieben.

Bekannt für ihre reiche Geschichte, ihren technischen Spielstil, defensive Strenge und ihre leidenschaftliche Fangemeinde zählt die Serie A seit Jahren konstant zu den stärksten Ligen im Weltfußball. In der Saison 2025/26 lag die Serie A in der UEFA-Koeffizientenrangliste, basierend auf den Leistungen in europäischen Wettbewerben der vergangenen fünf Spielzeiten, auf Rang zwei hinter Englands Premier League und vor Spaniens La Liga.

Inter Mailand ist der amtierende Meister, nachdem der Klub in der vergangenen Saison seinen zweiten Serie-A-Titel innerhalb von drei Spielzeiten und insgesamt den 21. gewonnen hat. Inter sicherte sich außerdem den Coppa Italia und holte damit erstmals seit der berühmten Triple-Saison 2009/2010 wieder mehrere Trophäen in einer Spielzeit.

Allerdings ist es Juventus, das bei den gewonnenen Meisterschaften alle anderen überragt. Der Klub hat insgesamt 36 italienische Titel geholt, darunter eine Serie von neun Meisterschaften in Folge zwischen 2011 und 2020.

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