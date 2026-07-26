So kauft man Tickets für die Serie A 2026/27: Spieltagsansetzungen, Durchschnittspreise und mehr

Bekannt für ihre reiche Geschichte, ihren technischen Spielstil, ihre defensive Strenge und ihre leidenschaftliche Fangemeinde zählt die Serie A seit Jahren konstant zu den stärksten Ligen im Weltfußball.

Die Serie A ist die Heimat mehrerer der erfolgreichsten und renommiertesten Klubs des Fußballs, darunter Juventus, Inter Mailand und AC Mailand. Diese Teams haben in der Geschichte des europäischen Fußballs eine Schlüsselrolle gespielt. Während Juve mit 36 Scudetti die ewige Tabelle der Serie-A-Meister anführt, ist Inter Mailand der aktuelle Champion, nachdem sich der Klub mit 11 Punkten Vorsprung den Titel 2025/26 gesichert hat.

Es deutet sich eine weitere großartige Serie-A-Saison an, und GOAL zeigt euch, wie ihr Tickets für ein Serie-A-Spiel bekommen könnt, wo ihr sie kaufen könnt und wie die aktuellen Preise aussehen.

Bevorstehende Spiele des 1. Spieltags der Serie A & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spiel Stadion Tickets Sa., 22. Aug., 18:30 Inter Mailand vs. Monza San Siro Stadium (Mailand) Tickets Sa., 22. Aug., 18:30 Udinese vs. Como Bluenergy Stadium (Udine) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Genua vs. Napoli Luigi Ferraris Stadium (Genua) Tickets Sa., 22. Aug., 20:45 Parma vs. Cagliari Ennio Tardini Stadium (Parma) Tickets So., 23. Aug., 18:30 Frosinone vs. Juventus Stadio Benito Stirpe (Frosinone) Tickets So., 23. Aug., 18:30 Venezia vs. Lecce Pier Luigi Penzo Stadium (Venedig) Tickets So., 23. Aug., 20:45 Atalanta vs. Sassuolo New Balance Arena (Bergamo) Tickets So., 23. Aug., 20:45 Torino vs. AC Mailand Olympic Grande Torino Stadium (Turin) Tickets Mo., 24. Aug., 18:30 Bologna vs. Lazio Renato Dall'Ara Stadium (Bologna) Tickets Mo., 24. Aug., 20:45 Roma vs. Fiorentina Stadio Olimpico (Rom) Tickets

Bevorstehende Spiele des 2. Spieltags der Serie A & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spiel Stadion Tickets Fr., 28. Aug., 20:45 AC Mailand vs. Venezia San Siro Stadium (Mailand) Tickets Sa., 29. Aug., 18:30 Fiorentina vs. Frosinone Artemio Franchi Stadium (Florenz) Tickets Sa., 29. Aug., 18:30 Monza vs. Udinese Stadio Brianteo (Monza) Tickets Sa., 29. Aug., 18:30 Sassuolo vs. Torino Mapei Stadium (Reggio Emilia) Tickets Sa., 29. Aug., 20:45 Juventus vs. Parma Allianz Stadium (Turin) Tickets So., 30. Aug., 18:30 Napoli vs. Como Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Tickets So., 30. Aug., 20:45 Cagliari vs. Inter Mailand Unipol Domus (Cagliari) Tickets So., 30. Aug., 20:45 Lazio vs. Genua Stadio Olimpico (Rom) Tickets Mo., 31. Aug., 18:30 Lecce vs. Roma Stadio Ettore Giardiniero (Lecce) Tickets Mo., 31. Aug., 20:45 Atalanta vs. Bologna New Balance Arena (Bergamo) Tickets

So kauft ihr Serie-A-Tickets

Für Spiele der Serie A gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Um Serie-A-Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg der über die offiziellen Websites der Klubs, auf denen ihr dann den Bereich „Tickets“ aufrufen müsst.

Falls Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, ihr euch Plätze vor dem offiziellen Verkaufsstart sichern möchtet oder vielleicht auf der Suche nach Last-Minute-Tickets seid, könnt ihr auch Zweitmarktplätze wie StubHub in Betracht ziehen.

Wie viel kosten Serie-A-Tickets?

Die Kosten für Serie-A-Tickets variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise je nach Altersgruppe an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren. Diese Preisstufen unterscheiden sich jedoch von Klub zu Klub, wobei die günstigsten Tickets auf Wiederverkaufsseiten bei rund 40 € beginnen.

Neben diesen Faktoren hat auch die Sitzplatzlage im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht am teuersten sind. Einige Klubs ordnen Spiele außerdem in Kategorien ein. Topduelle gegen große Namen, etwa das Mailand-Derby (AC Mailand vs. Inter Mailand) und das Rom-Derby (Roma vs. Lazio), fallen in die höchste Preiskategorie, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Im Folgenden zeigt euch GOAL die Serie-A-Klubs der Saison 2026/27, ihre Heimstadien, die erwarteten Ticketpreisspannen pro Spieltag sowie die Einstiegspreise für Dauerkarten.

Die Serie-A-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Erwachsene) Dauerkarte (Erwachsene) AC Mailand San Siro Stadium 30 € - 220 € Ab 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € Ab 340 € Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € Ab 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € Ab 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € Ab 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € Ab 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € Ab 160 € Genua Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € Ab 200 € Inter Mailand San Siro Stadium 30 € - 240 € Ab 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € Ab 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € Ab 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € Ab 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € Ab 230 € Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € Ab 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € Ab 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € Ab 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € Ab 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € Ab 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € Ab 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € Ab 250 €

Alles, was ihr über die Serie A wissen müsst

Die Serie A gilt als eine der prestigeträchtigsten Fußballligen der Welt und beheimatet einige der größten und am besten unterstützten Klubs des Weltfußballs, darunter Juventus, AC Mailand und Inter Mailand, die alle auf eine lange und glanzvolle Geschichte zurückblicken.

Die Serie A zieht zudem eine ganze Reihe talentierter Spieler an. Kein Wunder also, dass Fußballfans aus allen Ecken der Welt nach Italien reisen wollen, um die mitreißende Action live zu erleben. Neben dem hochklassigen Fußball fühlen sich viele Menschen auch von allem angezogen, was das Land sonst noch zu bieten hat.

Vor dem Beginn der Fußballsaison 1929/30 in Italien fand eine Umstrukturierung der bestehenden italienischen Fußballmeisterschaft statt, die seit 1898 ausgetragen worden war, hin zu einem nationalen Ligaformat mit Hin- und Rückrunde. Damit wurde das Format der Serie A geschaffen, wie wir es heute kennen und lieben.

Bekannt für ihre reiche Geschichte, ihren technischen Spielstil, defensive Strenge und ihre leidenschaftliche Fangemeinde zählt die Serie A seit Jahren konstant zu den stärksten Ligen im Weltfußball. In der Saison 2025/26 lag die Serie A in der UEFA-Koeffizientenrangliste, basierend auf den Leistungen in europäischen Wettbewerben der vergangenen fünf Spielzeiten, auf Rang zwei hinter Englands Premier League und vor Spaniens La Liga.

Inter Mailand ist der amtierende Meister, nachdem der Klub in der vergangenen Saison seinen zweiten Serie-A-Titel innerhalb von drei Spielzeiten und insgesamt den 21. gewonnen hat. Inter sicherte sich außerdem den Coppa Italia und holte damit erstmals seit der berühmten Triple-Saison 2009/2010 wieder mehrere Trophäen in einer Spielzeit.

Allerdings ist es Juventus, das bei den gewonnenen Meisterschaften alle anderen überragt. Der Klub hat insgesamt 36 italienische Titel geholt, darunter eine Serie von neun Meisterschaften in Folge zwischen 2011 und 2020.